https://ria.ru/20220825/karavaev-1811832346.html

Игорь Караваев: онлайн-шопинг не заменит магазины еще много лет

Игорь Караваев: онлайн-шопинг не заменит магазины еще много лет - РИА Новости, 25.08.2022

Игорь Караваев: онлайн-шопинг не заменит магазины еще много лет

Укрупнение игроков ритейла не мешает развитию малой торговли и доступу на рынок местных производителей, считает председатель президиума Ассоциации компаний... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T10:00

2022-08-25T10:00

2022-08-25T10:01

интервью

игорь караваев

россия

экономика

ассоциация компаний розничной торговли

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Укрупнение игроков ритейла не мешает развитию малой торговли и доступу на рынок местных производителей, считает председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. В интервью РИА Новости он рассказал, на чем экономят покупатели, бренды из каких стран хотят занять ниши на российском рынке вместо ушедших компаний, почему традиционные магазины остаются востребованными несмотря на рост интереса к онлайн-торговле, и объяснил, как разрешение торговли подакцизными товарами в интернете поможет бороться с контрафактом. Беседовала Анна Шавырина.–В ассоциацию входит ряд крупных международных ритейлеров, в том числе IKEA и "Леруа Мерлен". Есть ли у данные о судьбе активов IKEA в России, остается ли она членом ассоциации и какие обязанности несет теперь? А также объявлял ли "Леруа Мерлен" о возможном уходе и как сейчас обозначает свои планы на пребывание в России? Есть ли в целом какие-то трудности у иностранных компаний, продолжающих работать в РФ?– В АКОРТ входит Ingka Group– холдинговая компания IKEA, на данный момент она остается членом ассоциации и не уведомляла о своих планах выйти из нее. В нашей работе с этой компанией ничего не изменилось, работаем как обычно. "Леруа Мерлен" также продолжает работу в России, в том числе в составе АКОРТ.Действующими членами ассоциации и активными участниками рынка остаются международные ритейлеры Auchan, Metro Cash& Carry, Globus. Мы ведем ежедневную совместную работу с этими компаниями, знаем, что они заинтересованы в сохранении и развитии бизнеса на российском рынке. О планах по смене операционной модели этих ритейлеров нам ничего не известно. Все эти компании понимают потенциал российского рынка и свою социальную роль как крупных работодателей, субъектов экономики и востребованных ритейлеров для потребителей, и намерены продолжать здесь работу.– Госдума в июне приняла во втором чтении законопроект, регулирующий правила сделок в сфере ритейла, на фоне введения санкций и ухода с российского рынка иностранных торговых сетей, но убрала из итогового текста положение о повышении с 25% до 35% ограничения по доле рынка при всех сделках в ритейле. Насколько это положение критично для итогового законопроекта? Поддерживаете ли вы его в целом и в частности отклоненную поправку о доле рынка?– Отмена порога доминирования – своевременная мера, которая позволит сохранить инфраструктуру розничного рынка и рабочие места в случае ухода отдельных иностранных компаний. Один из ярких примеров – покупка X5 Group магазинов финской сети Prisma. Благодаря этой сделке удалось сохранить и привычные для покупателей локации магазинов, и рабочие места.Это стало возможным после отмены лимита для отечественных торговых сетей по доле рынка, и в текущих условиях снятие этого барьера поможет развитию отечественного розничного рынка. Уровень конкуренции в российском ритейле по-прежнему высок, и наш рынок мало консолидирован, если сравнить с мировым: у нас пять крупнейших сетей занимают 32% рынка, в США этот показатель составляет 47%, а в Германии – 73%.– Видите ли вы тенденцию к укрупнению игроков на рынке ритейла в России? Не мешает ли это развитию малого бизнеса?– Консолидация розничного бизнеса продолжается – это нормальный процесс для живого рынка. Развитие сетевой розницы выгодно, в первую очередь, потребителю – за счет развитой инфраструктуры, логистики и закупочных мощностей крупные сети имеют возможность предлагать более низкие цены на необходимые повседневные товары. При этом для мелкорозничной несетевой торговли на рынке также масса возможностей.Наряду с сетевыми магазинами растет число малых розничных точек, например, количество павильонов во втором квартале выросло на 4,2%, киосков – на 2,2%, торговых палаток – на 10%. Развитие разнообразной мультиформатной торговли, в том числе несетевой, – это показатель здоровья рынка, и недостатка в опциях для предпринимателей сегодня нет.Для небольших производителей открыты также и крупные торговые сети, и все возможности мультиформатной торговли: от рынков и ярмарок до несетевых магазинов и маркетплейсов. Крупные сети активно расширяют доступ местных производителей на полки: проводят закупочные сессии, вводят упрощенный документооборот для фермерских хозяйств, предлагают льготные условия аренды для торговли в формате "магазин в магазине" и расширяют присутствие местных продуктов в целом. К примеру, доля локальной молочной продукции в федеральных сетях сегодня составляет более 30%, кондитерских изделий – 24%, а хлебобулочных – 95%.– Индийские ритейлеры ранее заявляли о желании выйти на российский рынок. Как вы оцениваете их шансы? Смогут ли они составить конкуренцию крупным отечественным сетям? Какую нишу они могли бы занять? Есть ли еще страны, которые выразили свою желание или могут в обозримом будущем выйти на наш рынок?– Из-за ухода ряда игроков сегодня освободились ниши в сфере одежды, обуви и товаров для дома. Эти категории в первую очередь открыты для новых игроков и брендов, особенно в сегменте масс-маркет. Мультиформатные игроки, такие как индийский холдинг Reliance, в который входят как универмаги с разнообразными товарами, так и непродовольственная розница, имеют хорошие перспективы на нашем рынке. Индийский рынок отличается высоким качеством текстильных изделий, обуви, бакалейных товаров, вдобавок у российских потребителей сегодня высокий интерес к новинкам. В развитии бизнеса в России заинтересованы ритейлеры из Турции, Ирана, Китая, и уже в ближайшее время мы увидим новые розничные бренды из этих стран.– Продолжает ли розница видеть угрозу в онлайн-торговле? Доля онлайнa постоянно растет, какие прогнозы на следующий год?– Цифровизация розницы – это закономерный путь развития рынка. Сегодняшняя розничная торговля развивается по пути омниканальности, предлагая потребителям удобный выбор – сформировать заказ в приложении или сайте и забрать его из ближайшего магазина, заказать доставку на дом, либо прогуляться и самому выбрать товар на полке. Удобство для покупателя – по времени, месту совершения покупки и цене – главный критерий конкурентоспособности ритейлера. Пандемия ускорила привычку к онлайн-шопингу, и эту особенность потребительского поведения сегодня учитывают все крупные торговые сети. Текущие темпы роста онлайн-рынка могут сохраниться и в следующем году, учитывая, что в регионах еще остался высокий запас роста для инфраструктуры онлайн-торговли.– Видите ли вы тенденцию к развитию e-com в офлайне и наращивание доли онлайна? Как вы считаете, сколько еще в России будет существовать традиционная розничная торговля? Согласны ли вы с мнением, что однажды она перестанет существовать в принципе?– В долгосрочной перспективе доля офлайн-торговли будет сокращаться, но традиционный розничный формат останется с нами не одно десятилетие. Еще долго будет значительной доля потребителей, которым важно выбрать товар "вживую". При бурном развитии онлайн-торговли у нас так же бурно развиваются офлайн-дискаунтеры и магазины у дома – их продажи растут быстрее других розничных форматов. Сетевая розница – это не только торговое пространство, но и социальная инфраструктура: в магазине можно купить необходимые товары, взять кофе с собой, сдать на утилизацию батарейки или пластик, забрать доставку, сделать благотворительную покупку для помощи нуждающимся, попробовать новые продукты на дегустации и так далее. В будущем традиционные офлайн-магазины будут расширять сервисы для покупателей и станут своего рода форматом досуга.– Есть и обратная тенденция – онлайн начинает открывать офлайн магазины, как вы считаете, станет ли эта тенденция массовой?– После пандемии растет актуальность гибридной модели развития ритейла, предлагающей потребителям как офлайн, так и онлайн обслуживание. Переход онлайн-игроков в офлайн будет наблюдаться в тех сегментах, где потребителю важно выбрать товар самостоятельно, либо получить живую консультацию продавца – это умные устройства, бытовая техника, мебель, материалы для ремонта, одежда и обувь.– Сейчас идет дискуссия о расширении номенклатуры товаров, продаваемых онлайн, в частности, хотят разрешить продажу алкоголя, а также рецептурных лекарств. Как вы считаете, какие категории еще можно было бы вывести в онлайн сегмент, а какие должны остаться только в традиционном ритейле?– Легализация онлайн-торговли подакцизными товарами позволила бы значительно снизить долю теневого оборота этих товаров через интернет – при условии соблюдения строгого контроля возраста покупателей и требований по маркировке. Безусловно, должны находиться только в офлайн-плоскости товары, для приобретения которых необходимо специальное разрешение, например, охотничье оружие.– Офлайн магазины расширяют номенклатуру, становятся более универсальными. Видите ли вы тенденцию на рынке по созданию так называемых универсамов? Какие есть плюсы и минусы у этого тренда?– Появление непрофильного ассортимента расширяет аудиторию ритейлеров, повышает трафик и создает эффект новизны, который важен потребителям. По пути универсамов уже давно развиваются продовольственные ритейлеры и "мягкие дискаунтеры": например, в сетях "Магнит" или "Дикси" можно купить не только продукты и бытовую химию, но и набор школьных канцтоваров, базовую утварь для кухни и даже товары для занятий спортом на свежем воздухе.Нам вряд ли стоит ждать радикальной "универсализации", но мягкое расширение ассортимента может наблюдаться: в супермаркетах могут появляться БАДы и витамины, в магазинах одежды или обуви – средства персонального ухода и так далее. Расширение ассортимента с учетом реального запроса аудитории – всегда плюс, поскольку это повышает комфорт и возможность выбора для потребителей.– Как изменились арендные ставки для членов ассоциации, поступали ли от них жалобы, сформировались ли какие-то излишки?– Участники рынка не жалуются, а с большим профессионализмом адаптируются к новым санкционным условиям, делая все возможное, чтобы обеспечить максимально широкий ассортимент товаров по доступным ценам. Важным шагом в поддержку отрасли стал выход нового постановления правительства, которое позволяет направлять субсидируемые кредиты на оплату аренды помещений, оборудования, коммунальных услуг, выплату зарплат и расчеты по договорам факторинга. Такие меры помогают торговой отрасли снизить рост издержек, сохранить устойчивость, наладить новые коридоры поставок, удерживая низкие цены на социально значимые товары.– Как изменились потребительские привычки россиян после 24 февраля? Стали ли экономить на одежде, еде? Наметились ли тенденции, например, от каких товаров потребители точно отказываются, а что продолжают покупать?– Потребители стали более экономными. Отчасти это связано с замедлением спроса после всплеска покупательской активности в марте, но в целом мы наблюдаем переход к новой, более бережливой модели потребления. Покупатели стали чаще выбирать товары низкого ценового сегмента, все больше ориентируются на скидки. Изменилась структура потребительских расходов: если год назад в ней преобладали непродовольственные товары, то в июле основная доля расходов, а это почти 38%, пришлась на продовольствие. Доля трат на непродовольственные товары снизилась до 36,8%, год назад она составляла 41%.Во всех типах розничных сетей растет спрос на собственные торговые марки ритейлеров: за последний год доля продаж товаров СТМ удвоилась, в целом по рынку она превысила 13%. Особенно динамично растет спрос на СТМ в непродовольственной категории – их доля в продаже таких товаров составляет порядка 30%. Это говорит, с одной стороны, о высоком качестве продукции под марками торговых сетей и росте доверия к ней, а с другой – о важности ценового фактора при выборе между известным брендом и СТМ. Если говорить о спросе на конкретные товарные группы, то сохраняется устойчивый высокий спрос на молочную и мясную продукцию, алкогольные напитки и кондитерские изделия, особенно шоколад.

https://radiosputnik.ria.ru/20220819/1810639971.html

https://ria.ru/20220819/evtukhov-1810576042.html

https://ria.ru/20220811/traty-1808765474.html

https://ria.ru/20220812/samogon-1809237769.html

https://ria.ru/20220628/tseny-1798701459.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, игорь караваев, россия, экономика, ассоциация компаний розничной торговли