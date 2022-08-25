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Кубань направила на капремонт учебных заведений почти три миллиарда рублей - РИА Новости, 25.08.2022
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Краснодарский край
https://ria.ru/20220825/kapremont-1812203219.html
Кубань направила на капремонт учебных заведений почти три миллиарда рублей
Кубань направила на капремонт учебных заведений почти три миллиарда рублей - РИА Новости, 25.08.2022
Кубань направила на капремонт учебных заведений почти три миллиарда рублей
Кубань направила на капремонт учебных заведений почти 3 миллиарда рублей, проводятся последние приготовления, чтобы уже 1 сентября принять учеников, сообщила... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T23:39
2022-08-25T23:39
краснодарский край
общество
краснодар
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КРАСНОДАР, 25 авг - РИА Новости. Кубань направила на капремонт учебных заведений почти 3 миллиарда рублей, проводятся последние приготовления, чтобы уже 1 сентября принять учеников, сообщила администрация Краснодарского края.Отмечается, что в четверг замглавы региона проверила подготовку школ к новому учебному году. Она посетила гимназию №88 и школу №57 в Краснодаре. В гимназии по программе "Модернизация школьных систем образования" заменили электропроводку, а в школе №57 капитально отремонтировали пищеблок, заменили электропроводку, закупили новую мебель, компьютерную технику и оборудование.По словам Миньковой, "возрастных" школ в крае – большинство, в некоторых ранее не проводился не только капитальный, но и текущий ремонт. "А нагрузка на электропроводку растет – в школы закупаем интерактивные панели, ноутбуки, мобильные классы и многое другое. Важно, чтобы учиться было безопасно", – подчеркнула Минькова.
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общество, краснодар
Краснодарский край, Общество, Краснодар
23:39 25.08.2022
 
Кубань направила на капремонт учебных заведений почти три миллиарда рублей

Кубань направила на капремонт учебных заведений почти три миллиарда рублей

© Фото : Freepik / rawpixel.comМужчина делает ремонт
Мужчина делает ремонт - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© Фото : Freepik / rawpixel.com
Мужчина делает ремонт. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 25 авг - РИА Новости. Кубань направила на капремонт учебных заведений почти 3 миллиарда рублей, проводятся последние приготовления, чтобы уже 1 сентября принять учеников, сообщила администрация Краснодарского края.
"В целом на капремонт учебных заведений направлено почти 3 миллиарда рублей. Школу №41 модернизируют по федеральной программе, а еще 800 объектов образования – школы, детские сады – получили средства на частичные ремонты", – приводятся в сообщении слова вице-губернатора края Анны Миньковой.
Отмечается, что в четверг замглавы региона проверила подготовку школ к новому учебному году. Она посетила гимназию №88 и школу №57 в Краснодаре. В гимназии по программе "Модернизация школьных систем образования" заменили электропроводку, а в школе №57 капитально отремонтировали пищеблок, заменили электропроводку, закупили новую мебель, компьютерную технику и оборудование.
По словам Миньковой, "возрастных" школ в крае – большинство, в некоторых ранее не проводился не только капитальный, но и текущий ремонт. "А нагрузка на электропроводку растет – в школы закупаем интерактивные панели, ноутбуки, мобильные классы и многое другое. Важно, чтобы учиться было безопасно", – подчеркнула Минькова.
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