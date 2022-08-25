https://ria.ru/20220825/kapremont-1812203219.html

Кубань направила на капремонт учебных заведений почти три миллиарда рублей

Кубань направила на капремонт учебных заведений почти три миллиарда рублей - РИА Новости, 25.08.2022

Кубань направила на капремонт учебных заведений почти три миллиарда рублей

Кубань направила на капремонт учебных заведений почти 3 миллиарда рублей, проводятся последние приготовления, чтобы уже 1 сентября принять учеников, сообщила... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T23:39

2022-08-25T23:39

2022-08-25T23:39

краснодарский край

общество

краснодар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811382110_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_be714eb231d21d6bfd5f001885cdd9e2.jpg

КРАСНОДАР, 25 авг - РИА Новости. Кубань направила на капремонт учебных заведений почти 3 миллиарда рублей, проводятся последние приготовления, чтобы уже 1 сентября принять учеников, сообщила администрация Краснодарского края.Отмечается, что в четверг замглавы региона проверила подготовку школ к новому учебному году. Она посетила гимназию №88 и школу №57 в Краснодаре. В гимназии по программе "Модернизация школьных систем образования" заменили электропроводку, а в школе №57 капитально отремонтировали пищеблок, заменили электропроводку, закупили новую мебель, компьютерную технику и оборудование.По словам Миньковой, "возрастных" школ в крае – большинство, в некоторых ранее не проводился не только капитальный, но и текущий ремонт. "А нагрузка на электропроводку растет – в школы закупаем интерактивные панели, ноутбуки, мобильные классы и многое другое. Важно, чтобы учиться было безопасно", – подчеркнула Минькова.

https://ria.ru/20220825/gramotnost-1812181984.html

краснодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, краснодар