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Итальянская турфирма заявила о потерях 90% оборота из-за отсутствия россиян - РИА Новости, 25.08.2022
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Туризм
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Итальянская турфирма заявила о потерях 90% оборота из-за отсутствия россиян
Итальянская турфирма заявила о потерях 90% оборота из-за отсутствия россиян - РИА Новости, 25.08.2022
Итальянская турфирма заявила о потерях 90% оборота из-за отсутствия россиян
Отсутствие российских туристов обернулось многомиллионными потерями для туристического оператора с юга Италии Suditaliahotels, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T07:09
2022-08-25T10:43
туризм
в мире
италия
неаполь
россия
новости - туризм
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РИМ, 25 авг — РИА Новости. Отсутствие российских туристов обернулось многомиллионными потерями для туристического оператора с юга Италии Suditaliahotels, рассказал РИА Новости коммерческий директор этой крупной компании Саверио Презутти (Saverio Presutti)."Потери нашего оборота составляют 90-95%. Раньше этот объем составлял 8 миллионов евро, сейчас он находится в пределах 120 тысяч", — сказал Презутти."Если раньше были прямые рейсы до Неаполя, то теперь приходится добираться через Стамбул или Дубай. Это уже увлеченные клиенты, которые хорошо знают Кампанию и едут на Искью, Капри или в Сорренто. Но их очень мало, сейчас на Искье десяток клиентов по сравнению с шестью сотнями, которые у нас были раньше", — сказал директор оператора, владеющего десятком отелей на острове Искья.Презутти рассказал, что новые времена изменили и сам отдых российских туристов: если раньше они ездили по всему региону, посещая Неаполь, записываясь на экскурсии, то теперь они предпочитают оставаться в гостиницах."Они спокойно отдыхают, не показываясь на виду. Это не очень хорошо, но я их понимаю", — сказал представитель туротрасли. По его словам, падение потока из России угрожает убытками не только отелям, но и другим участникам рынка: ресторанам, водителям, экскурсоводам, например, в том случае, когда гостям было необходимо найти место для ужина."Сейчас это просто отдых. Они остаются на пляже. Мы с трудом восполним эти потери за счет других стран. Мы пытаемся привлекать и голландцев, и финнов. Но те россияне, которые сюда добираются, — это настоящие герои", — сказал собеседник агентства.В 2019 году в Италии побывали 1,7 миллиона туристов из России, которые оставили на отдыхе почти миллиард евро, что составило 2,2% от общих трат иностранных гостей. По подсчетам гостиничной ассоциации Federalberghi, в этом году только Рим из-за отсутствия россиян потеряет около 150 миллионов евро.
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в мире, италия, неаполь, россия, новости - туризм
Туризм, В мире, Италия, Неаполь, Россия, Новости - Туризм
07:09 25.08.2022 (обновлено: 10:43 25.08.2022)
 
Итальянская турфирма заявила о потерях 90% оборота из-за отсутствия россиян

Турфирма Suditaliahotels заявила о потерях 90% оборота из-за отсутствия россиян

© Pixabay / Pixabay/StephanieAlbertПляж в Италии
Пляж в Италии - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© Pixabay / Pixabay/StephanieAlbert
Пляж в Италии. Архивное фото
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РИМ, 25 авг — РИА Новости. Отсутствие российских туристов обернулось многомиллионными потерями для туристического оператора с юга Италии Suditaliahotels, рассказал РИА Новости коммерческий директор этой крупной компании Саверио Презутти (Saverio Presutti).
"Потери нашего оборота составляют 90-95%. Раньше этот объем составлял 8 миллионов евро, сейчас он находится в пределах 120 тысяч", — сказал Презутти.
"Если раньше были прямые рейсы до Неаполя, то теперь приходится добираться через Стамбул или Дубай. Это уже увлеченные клиенты, которые хорошо знают Кампанию и едут на Искью, Капри или в Сорренто. Но их очень мало, сейчас на Искье десяток клиентов по сравнению с шестью сотнями, которые у нас были раньше", — сказал директор оператора, владеющего десятком отелей на острове Искья.
Презутти рассказал, что новые времена изменили и сам отдых российских туристов: если раньше они ездили по всему региону, посещая Неаполь, записываясь на экскурсии, то теперь они предпочитают оставаться в гостиницах.
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Подсчитаны убытки от отсутствия российских туристов на Лазурном берегу
"Они спокойно отдыхают, не показываясь на виду. Это не очень хорошо, но я их понимаю", — сказал представитель туротрасли. По его словам, падение потока из России угрожает убытками не только отелям, но и другим участникам рынка: ресторанам, водителям, экскурсоводам, например, в том случае, когда гостям было необходимо найти место для ужина.
"Сейчас это просто отдых. Они остаются на пляже. Мы с трудом восполним эти потери за счет других стран. Мы пытаемся привлекать и голландцев, и финнов. Но те россияне, которые сюда добираются, — это настоящие герои", — сказал собеседник агентства.
В 2019 году в Италии побывали 1,7 миллиона туристов из России, которые оставили на отдыхе почти миллиард евро, что составило 2,2% от общих трат иностранных гостей. По подсчетам гостиничной ассоциации Federalberghi, в этом году только Рим из-за отсутствия россиян потеряет около 150 миллионов евро.
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