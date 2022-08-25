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Мосгорсуд оставил главреда "Медиазоны"* в реестре иноагентов
Мосгорсуд оставил главреда "Медиазоны"* в реестре иноагентов - РИА Новости, 25.08.2022
Мосгорсуд оставил главреда "Медиазоны"* в реестре иноагентов
Мосгорсуд признал законным включение главреда "Медиазоны"* Сергея Смирнова** в реестр физлиц-иноагентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T14:58
2022-08-25T14:58
2022-08-25T14:58
россия
москва
петр верзилов
московский городской суд
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным включение главреда "Медиазоны"* Сергея Смирнова** в реестр физлиц-иноагентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд отклонил апелляционную жалобу", - сказали в суде.Ранее Смирнов** и издатель "Медиазоны"* Петр Верзилов** просили признать незаконными соответствующие решения Минюста, указав, что признание иностранными агентами ущемляет их в правах, необоснованно вторгается в их профессиональную журналистскую деятельность и частную жизнь. Замоскворецкий суд Москвы в январе отклонил иски.Решение по иску Верзилова** уже вступило в законную силу, но он оспорил его в кассации.По закону, физические лица-иноагенты – это люди, осуществляющие в России в интересах иностранных государств или международных организаций "политическую деятельность и/или целенаправленный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности".*СМИ, выполняющее функции иностранного агента**Физлицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20220812/inoagent-1809102177.html
https://ria.ru/20220524/smirnov-1790470417.html
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россия, москва, петр верзилов, московский городской суд
Россия, Москва, Петр Верзилов, Московский городской суд
Мосгорсуд оставил главреда "Медиазоны"* в реестре иноагентов
Мосгорсуд признал законным включение главреда "Медиазоны"* в реестр физлиц-иноагентов