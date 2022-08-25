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Мосгорсуд оставил главреда "Медиазоны"* в реестре иноагентов - РИА Новости, 25.08.2022
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Мосгорсуд оставил главреда "Медиазоны"* в реестре иноагентов
Мосгорсуд оставил главреда "Медиазоны"* в реестре иноагентов - РИА Новости, 25.08.2022
Мосгорсуд оставил главреда "Медиазоны"* в реестре иноагентов
Мосгорсуд признал законным включение главреда "Медиазоны"* Сергея Смирнова** в реестр физлиц-иноагентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T14:58
2022-08-25T14:58
россия
москва
петр верзилов
московский городской суд
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным включение главреда "Медиазоны"* Сергея Смирнова** в реестр физлиц-иноагентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд отклонил апелляционную жалобу", - сказали в суде.Ранее Смирнов** и издатель "Медиазоны"* Петр Верзилов** просили признать незаконными соответствующие решения Минюста, указав, что признание иностранными агентами ущемляет их в правах, необоснованно вторгается в их профессиональную журналистскую деятельность и частную жизнь. Замоскворецкий суд Москвы в январе отклонил иски.Решение по иску Верзилова** уже вступило в законную силу, но он оспорил его в кассации.По закону, физические лица-иноагенты – это люди, осуществляющие в России в интересах иностранных государств или международных организаций "политическую деятельность и/или целенаправленный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности".*СМИ, выполняющее функции иностранного агента**Физлицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20220812/inoagent-1809102177.html
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россия, москва, петр верзилов, московский городской суд
Россия, Москва, Петр Верзилов, Московский городской суд
14:58 25.08.2022
 
Мосгорсуд оставил главреда "Медиазоны"* в реестре иноагентов

Мосгорсуд признал законным включение главреда "Медиазоны"* в реестр физлиц-иноагентов

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Московского городского суда. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным включение главреда "Медиазоны"* Сергея Смирнова** в реестр физлиц-иноагентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд отклонил апелляционную жалобу", - сказали в суде.
Владимир Кара-Мурза (иноагент) - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 12:07
Суд отказался исключить Кара-Мурзу* из списка иноагентов
Ранее Смирнов** и издатель "Медиазоны"* Петр Верзилов** просили признать незаконными соответствующие решения Минюста, указав, что признание иностранными агентами ущемляет их в правах, необоснованно вторгается в их профессиональную журналистскую деятельность и частную жизнь. Замоскворецкий суд Москвы в январе отклонил иски.
Решение по иску Верзилова** уже вступило в законную силу, но он оспорил его в кассации.
По закону, физические лица-иноагенты – это люди, осуществляющие в России в интересах иностранных государств или международных организаций "политическую деятельность и/или целенаправленный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности".
*СМИ, выполняющее функции иностранного агента
**Физлицо, выполняющее функции иностранного агента
Главный редактор Медиазоны* Сергей Смирнов* - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 18:21
РКН составил протокол на главреда "Медиазоны"* из-за отсутствия маркировки
 
РоссияМоскваПетр ВерзиловМосковский городской суд
 
 
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