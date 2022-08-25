https://ria.ru/20220825/himars-1812049421.html

Появились снимки обломков ракет из HIMARS, которыми обстреляли Донецк

Появились снимки обломков ракет из HIMARS, которыми обстреляли Донецк - РИА Новости, 25.08.2022

Появились снимки обломков ракет из HIMARS, которыми обстреляли Донецк

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) опубликовало фото обломков ракет из... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T12:50

2022-08-25T12:50

2022-08-25T12:50

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

донбасс

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812048199_129:290:1161:870_1920x0_80_0_0_3920af17b9e114b875df8b5a97a57d13.jpg

ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) опубликовало фото обломков ракет из РСЗО HIMARS, примененных украинскими войсками при обстреле Калининского района Донецка.По данным представительства, обстрелы проводились в 4.30 и 5.45 (совпадает с мск), в сумме украинские войска выпустили по Калининскому району четыре ракеты."Военные эксперты СЦКК ДНР подтвердили факт обстрела Калининского района Донецка со стороны вооруженных формирований Украины с применением американской РСЗО M142 HIMARS, а также уточнили направление ведения огня. Так, противник вел огонь со своих позиций, расположенных в северо-западном направлении от Донецка", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20220824/donbass-1811807424.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

донбасс

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), донбасс, украина, вооруженные силы украины