https://ria.ru/20220825/himars-1812049421.html
Появились снимки обломков ракет из HIMARS, которыми обстреляли Донецк
Появились снимки обломков ракет из HIMARS, которыми обстреляли Донецк - РИА Новости, 25.08.2022
Появились снимки обломков ракет из HIMARS, которыми обстреляли Донецк
Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) опубликовало фото обломков ракет из... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T12:50
2022-08-25T12:50
2022-08-25T12:50
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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) опубликовало фото обломков ракет из РСЗО HIMARS, примененных украинскими войсками при обстреле Калининского района Донецка.По данным представительства, обстрелы проводились в 4.30 и 5.45 (совпадает с мск), в сумме украинские войска выпустили по Калининскому району четыре ракеты."Военные эксперты СЦКК ДНР подтвердили факт обстрела Калининского района Донецка со стороны вооруженных формирований Украины с применением американской РСЗО M142 HIMARS, а также уточнили направление ведения огня. Так, противник вел огонь со своих позиций, расположенных в северо-западном направлении от Донецка", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20220824/donbass-1811807424.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Появились снимки обломков ракет из HIMARS, которыми обстреляли Донецк
Представительство ДНР показало фото обломков ракет из HIMARS, которыми обстреляли Донецк