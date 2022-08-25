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Появились снимки обломков ракет из HIMARS, которыми обстреляли Донецк - РИА Новости, 25.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220825/himars-1812049421.html
Появились снимки обломков ракет из HIMARS, которыми обстреляли Донецк
Появились снимки обломков ракет из HIMARS, которыми обстреляли Донецк - РИА Новости, 25.08.2022
Появились снимки обломков ракет из HIMARS, которыми обстреляли Донецк
Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) опубликовало фото обломков ракет из... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T12:50
2022-08-25T12:50
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
донбасс
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) опубликовало фото обломков ракет из РСЗО HIMARS, примененных украинскими войсками при обстреле Калининского района Донецка.По данным представительства, обстрелы проводились в 4.30 и 5.45 (совпадает с мск), в сумме украинские войска выпустили по Калининскому району четыре ракеты."Военные эксперты СЦКК ДНР подтвердили факт обстрела Калининского района Донецка со стороны вооруженных формирований Украины с применением американской РСЗО M142 HIMARS, а также уточнили направление ведения огня. Так, противник вел огонь со своих позиций, расположенных в северо-западном направлении от Донецка", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20220824/donbass-1811807424.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
донбасс
украина
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), донбасс, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), Донбасс, Украина, Вооруженные силы Украины
12:50 25.08.2022
 
Появились снимки обломков ракет из HIMARS, которыми обстреляли Донецк

Представительство ДНР показало фото обломков ракет из HIMARS, которыми обстреляли Донецк

© Фото : СЦКК ДНР: сводки официально/TelegramОбломки ракет из РСЗО HIMARS, примененных украинскими войсками при обстреле Калининского района Донецка
Обломки ракет из РСЗО HIMARS, примененных украинскими войсками при обстреле Калининского района Донецка - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© Фото : СЦКК ДНР: сводки официально/Telegram
Обломки ракет из РСЗО HIMARS, примененных украинскими войсками при обстреле Калининского района Донецка
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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) опубликовало фото обломков ракет из РСЗО HIMARS, примененных украинскими войсками при обстреле Калининского района Донецка.
По данным представительства, обстрелы проводились в 4.30 и 5.45 (совпадает с мск), в сумме украинские войска выпустили по Калининскому району четыре ракеты.
"Военные эксперты СЦКК ДНР подтвердили факт обстрела Калининского района Донецка со стороны вооруженных формирований Украины с применением американской РСЗО M142 HIMARS, а также уточнили направление ведения огня. Так, противник вел огонь со своих позиций, расположенных в северо-западном направлении от Донецка", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)ДонбассУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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