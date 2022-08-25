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Школьников Кубани будут обучать элементам финансовой грамотности - РИА Новости, 25.08.2022
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Краснодарский край
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Школьников Кубани будут обучать элементам финансовой грамотности
Школьников Кубани будут обучать элементам финансовой грамотности - РИА Новости, 25.08.2022
Школьников Кубани будут обучать элементам финансовой грамотности
Школьников Краснодарского края будут обучать элементам финансовой грамотности с первого по девятый класс, сообщила администрация региона. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T20:07
2022-08-25T20:07
краснодарский край
общество
краснодарский край
дети
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КРАСНОДАР, 25 авг – РИА Новости. Школьников Краснодарского края будут обучать элементам финансовой грамотности с первого по девятый класс, сообщила администрация региона.Уточняется, что в четверг участники заседания Межведомственного координационного совета в Южном ГУ Банка России обсудили стратегию повышения финграмотности до 2023 года. В мероприятии принял участие министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев."В повышении финансовой грамотности фокус внимания направляем на детей и молодежь. 90% проводимых нашим ведомством мероприятий направлено на эту аудиторию, поэтому основа финансовых знаний у школьников уже заложена. И введение обучения финансовой грамотности в Федеральные государственные образовательные стандарты – это новый этап в финансовом просвещении населения", – прокомментировал Юртаев.Среди мероприятий по финансовой грамотности, запланированных на 2022 год – творческий конкурс для школьников "Деньги – не игрушка", региональный чемпионат среди школьников, онлайн-уроки, олимпиады для студентов профессиональных образовательных организаций и вузов. До конца года пройдут 60 массовых публичных мероприятий, участие в них примут около 2 тысяч жителей края.
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общество, краснодарский край, дети
Краснодарский край, Общество, Краснодарский край, Дети
20:07 25.08.2022
 
Школьников Кубани будут обучать элементам финансовой грамотности

Школьников Кубани будут обучать элементам финансовой грамотности с 1 по 9 классы

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкШкольники за компьютерами
Школьники за компьютерами - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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КРАСНОДАР, 25 авг – РИА Новости. Школьников Краснодарского края будут обучать элементам финансовой грамотности с первого по девятый класс, сообщила администрация региона.
"В новом учебном году обучение финансовой грамотности станет частью обязательной школьной программы в стране. Его введут во всех школах Кубани с первого по девятый класс в заданиях по математике, окружающему миру, обществознанию, географии и информатике", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в четверг участники заседания Межведомственного координационного совета в Южном ГУ Банка России обсудили стратегию повышения финграмотности до 2023 года. В мероприятии принял участие министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.
"В повышении финансовой грамотности фокус внимания направляем на детей и молодежь. 90% проводимых нашим ведомством мероприятий направлено на эту аудиторию, поэтому основа финансовых знаний у школьников уже заложена. И введение обучения финансовой грамотности в Федеральные государственные образовательные стандарты – это новый этап в финансовом просвещении населения", – прокомментировал Юртаев.
Среди мероприятий по финансовой грамотности, запланированных на 2022 год – творческий конкурс для школьников "Деньги – не игрушка", региональный чемпионат среди школьников, онлайн-уроки, олимпиады для студентов профессиональных образовательных организаций и вузов. До конца года пройдут 60 массовых публичных мероприятий, участие в них примут около 2 тысяч жителей края.
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