https://ria.ru/20220825/gramotnost-1812181984.html

Школьников Кубани будут обучать элементам финансовой грамотности

Школьников Кубани будут обучать элементам финансовой грамотности - РИА Новости, 25.08.2022

Школьников Кубани будут обучать элементам финансовой грамотности

Школьников Краснодарского края будут обучать элементам финансовой грамотности с первого по девятый класс, сообщила администрация региона. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T20:07

2022-08-25T20:07

2022-08-25T20:07

краснодарский край

общество

краснодарский край

дети

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КРАСНОДАР, 25 авг – РИА Новости. Школьников Краснодарского края будут обучать элементам финансовой грамотности с первого по девятый класс, сообщила администрация региона.Уточняется, что в четверг участники заседания Межведомственного координационного совета в Южном ГУ Банка России обсудили стратегию повышения финграмотности до 2023 года. В мероприятии принял участие министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев."В повышении финансовой грамотности фокус внимания направляем на детей и молодежь. 90% проводимых нашим ведомством мероприятий направлено на эту аудиторию, поэтому основа финансовых знаний у школьников уже заложена. И введение обучения финансовой грамотности в Федеральные государственные образовательные стандарты – это новый этап в финансовом просвещении населения", – прокомментировал Юртаев.Среди мероприятий по финансовой грамотности, запланированных на 2022 год – творческий конкурс для школьников "Деньги – не игрушка", региональный чемпионат среди школьников, онлайн-уроки, олимпиады для студентов профессиональных образовательных организаций и вузов. До конца года пройдут 60 массовых публичных мероприятий, участие в них примут около 2 тысяч жителей края.

https://ria.ru/20220825/festival-1812177654.html

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, краснодарский край, дети