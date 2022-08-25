https://ria.ru/20220825/gorlovka-1812071628.html

Женщина получила ранения при обстреле Горловки украинскими войсками

Женщина получила ранения при обстреле Горловки украинскими войсками - РИА Новости, 25.08.2022

Женщина получила ранения при обстреле Горловки украинскими войсками

Женщина получила ранения в Горловке в результате обстрела украинскими войсками, сообщает в четверг штаб территориальной обороны Донецкой Народной республики. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T13:32

2022-08-25T13:32

2022-08-25T13:32

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 25 авг – РИА Новости. Женщина получила ранения в Горловке в результате обстрела украинскими войсками, сообщает в четверг штаб территориальной обороны Донецкой Народной республики."Вооруженные формирования Украины нанесли удар по Горловке, на ул. Поля Робсона ранена женщина", - говорится в Telegram-канале штаба.Ранее в четверг мэр Горловки Иван Приходько сообщил о ранении трех мирных жителей в результате утреннего обстрела города, среди которых двое детей, их мать погибла.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220824/donbass-1811807424.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина