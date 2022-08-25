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Женщина получила ранения при обстреле Горловки украинскими войсками
Женщина получила ранения при обстреле Горловки украинскими войсками - РИА Новости, 25.08.2022
Женщина получила ранения при обстреле Горловки украинскими войсками
Женщина получила ранения в Горловке в результате обстрела украинскими войсками, сообщает в четверг штаб территориальной обороны Донецкой Народной республики. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T13:32
2022-08-25T13:32
2022-08-25T13:32
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
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ДОНЕЦК, 25 авг – РИА Новости. Женщина получила ранения в Горловке в результате обстрела украинскими войсками, сообщает в четверг штаб территориальной обороны Донецкой Народной республики."Вооруженные формирования Украины нанесли удар по Горловке, на ул. Поля Робсона ранена женщина", - говорится в Telegram-канале штаба.Ранее в четверг мэр Горловки Иван Приходько сообщил о ранении трех мирных жителей в результате утреннего обстрела города, среди которых двое детей, их мать погибла.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220824/donbass-1811807424.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина
Женщина получила ранения при обстреле Горловки украинскими войсками
Штаб обороны ДНР: женщина получила ранения при обстреле Горловки украинскими войсками