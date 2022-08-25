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МИД Белоруссии прокомментировал призывы депутата Рады повесить Лукашенко - РИА Новости, 25.08.2022
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МИД Белоруссии прокомментировал призывы депутата Рады повесить Лукашенко
МИД Белоруссии прокомментировал призывы депутата Рады повесить Лукашенко - РИА Новости, 25.08.2022
МИД Белоруссии прокомментировал призывы депутата Рады повесить Лукашенко
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что такая человеконенавистническая риторика, как в высказываниях депутата Верховной рады Алексея Гончаренко РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T15:20
2022-08-25T15:27
в мире
украина
белоруссия
александр лукашенко
алексей гончаренко
мид белоруссии
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МИНСК, 25 авг – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что такая человеконенавистническая риторика, как в высказываниях депутата Верховной рады Алексея Гончаренко в адрес белорусского президента Александра Лукашенко, во многом и привела к трагическим событиям, которых происходят сейчас на Украине.Ранее Гончаренко пригрозил в своем Telegram-канале Лукашенко расправой после того, как глава белорусского государства поздравил украинский народ с днем независимости страны. Депутат написал, что "Лукашенко будет висеть на столбе в следующий украинский день независимости"."К глубокому сожалению, это ведь далеко не первый пример изощренной человеконенавистнической риторики со стороны тех, кто сейчас правит в Украине. Достаточно вспомнить, как недавно официальный представитель Украины в Казахстане призывал убивать побольше людей. Эти кровожадные желания и комментировать не нужно – они все и так прямо говорят", - сказал Глаз РИА Новости в четверг.Он подчеркнул, что "именно такая риторика, именно такие угрозы и ненависть к людям, в том числе по национальному признаку, во многом и привели к тем трагическим событиям, которые происходят сейчас в Украине". "В конечном итоге это рождает войны. Возможно, данные радикалы и добиваются этого для своих сограждан", - продолжил пресс-секретарь.Вместе с тем он обратил внимание, что такие высказывания украинских политиков в Минске не отождествляют с мнением украинского народа. "К счастью, мы все прекрасно понимаем и не ассоциируем с подобными горлопанами украинский народ, которому и пожелали мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни. А что касается девиантных фантазий конкретно депутата Гончаренко, то у него для них еще хотелка не выросла", - заключил Глаз.
https://ria.ru/20220801/kosovo-1806388416.html
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в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко, алексей гончаренко, мид белоруссии
В мире, Украина, Белоруссия, Александр Лукашенко, Алексей Гончаренко, МИД Белоруссии
15:20 25.08.2022 (обновлено: 15:27 25.08.2022)
 
МИД Белоруссии прокомментировал призывы депутата Рады повесить Лукашенко

МИД Белоруссии: такая ненависть, как у Гончаренко к Лукашенко, привела к нынешним событиям

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутат Алексей Гончаренко
Депутат Алексей Гончаренко - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Депутат Алексей Гончаренко. Архивное фото
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МИНСК, 25 авг – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что такая человеконенавистническая риторика, как в высказываниях депутата Верховной рады Алексея Гончаренко в адрес белорусского президента Александра Лукашенко, во многом и привела к трагическим событиям, которых происходят сейчас на Украине.
Ранее Гончаренко пригрозил в своем Telegram-канале Лукашенко расправой после того, как глава белорусского государства поздравил украинский народ с днем независимости страны. Депутат написал, что "Лукашенко будет висеть на столбе в следующий украинский день независимости".
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"К глубокому сожалению, это ведь далеко не первый пример изощренной человеконенавистнической риторики со стороны тех, кто сейчас правит в Украине. Достаточно вспомнить, как недавно официальный представитель Украины в Казахстане призывал убивать побольше людей. Эти кровожадные желания и комментировать не нужно – они все и так прямо говорят", - сказал Глаз РИА Новости в четверг.
Он подчеркнул, что "именно такая риторика, именно такие угрозы и ненависть к людям, в том числе по национальному признаку, во многом и привели к тем трагическим событиям, которые происходят сейчас в Украине". "В конечном итоге это рождает войны. Возможно, данные радикалы и добиваются этого для своих сограждан", - продолжил пресс-секретарь.
Вместе с тем он обратил внимание, что такие высказывания украинских политиков в Минске не отождествляют с мнением украинского народа. "К счастью, мы все прекрасно понимаем и не ассоциируем с подобными горлопанами украинский народ, которому и пожелали мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни. А что касается девиантных фантазий конкретно депутата Гончаренко, то у него для них еще хотелка не выросла", - заключил Глаз.
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В миреУкраинаБелоруссияАлександр ЛукашенкоАлексей ГончаренкоМИД Белоруссии
 
 
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