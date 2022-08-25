https://ria.ru/20220825/goncharenko-1812108549.html

МИД Белоруссии прокомментировал призывы депутата Рады повесить Лукашенко

МИД Белоруссии прокомментировал призывы депутата Рады повесить Лукашенко - РИА Новости, 25.08.2022

МИД Белоруссии прокомментировал призывы депутата Рады повесить Лукашенко

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что такая человеконенавистническая риторика, как в высказываниях депутата Верховной рады Алексея Гончаренко РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T15:20

2022-08-25T15:20

2022-08-25T15:27

в мире

украина

белоруссия

александр лукашенко

алексей гончаренко

мид белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574446070_0:131:1983:1246_1920x0_80_0_0_eb3969d134c2d8b08bb7f779638a493a.jpg

МИНСК, 25 авг – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что такая человеконенавистническая риторика, как в высказываниях депутата Верховной рады Алексея Гончаренко в адрес белорусского президента Александра Лукашенко, во многом и привела к трагическим событиям, которых происходят сейчас на Украине.Ранее Гончаренко пригрозил в своем Telegram-канале Лукашенко расправой после того, как глава белорусского государства поздравил украинский народ с днем независимости страны. Депутат написал, что "Лукашенко будет висеть на столбе в следующий украинский день независимости"."К глубокому сожалению, это ведь далеко не первый пример изощренной человеконенавистнической риторики со стороны тех, кто сейчас правит в Украине. Достаточно вспомнить, как недавно официальный представитель Украины в Казахстане призывал убивать побольше людей. Эти кровожадные желания и комментировать не нужно – они все и так прямо говорят", - сказал Глаз РИА Новости в четверг.Он подчеркнул, что "именно такая риторика, именно такие угрозы и ненависть к людям, в том числе по национальному признаку, во многом и привели к тем трагическим событиям, которые происходят сейчас в Украине". "В конечном итоге это рождает войны. Возможно, данные радикалы и добиваются этого для своих сограждан", - продолжил пресс-секретарь.Вместе с тем он обратил внимание, что такие высказывания украинских политиков в Минске не отождествляют с мнением украинского народа. "К счастью, мы все прекрасно понимаем и не ассоциируем с подобными горлопанами украинский народ, которому и пожелали мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни. А что касается девиантных фантазий конкретно депутата Гончаренко, то у него для них еще хотелка не выросла", - заключил Глаз.

https://ria.ru/20220801/kosovo-1806388416.html

https://ria.ru/20220824/lukashenko-1811732817.html

украина

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко, алексей гончаренко, мид белоруссии