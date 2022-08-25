КПРФ подготовила проект избирательного кодекса
КПРФ внесет в ГД законопроект о восстановлении графы "против всех"
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступает на совместном пленуме Центрального комитета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступает на совместном пленуме Центрального комитета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Партия КПРФ подготовила проект избирательного кодекса, предлагающий отказ от ДЭГ, многодневного голосования и восстановление графы "против всех" в бюллетенях.
"В КПРФ закончили разработку проекта избирательного кодекса, который планируется внести в Госдуму уже осенью. Документ предполагает отмену многих нововведений законодательства о выборах последнего времени, включая электронное голосование, трехдневное голосование и так называемое голосование на пеньках, а также возврат графы "против всех", - сообщается в Telegram-канале партии.
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По словам разработчиков, в законодательство предлагается ввести порядка 20 основных нововведений, часть из которых "фактически отменяет недавно введенные правила и возвращает избирательную систему к прежним требованиям".
Коммунисты также отмечают необходимость отмены "муниципальных фильтров", которые требуют от кандидатов в губернаторы собирать подписи среди региональных депутатов. Вместе с тем, ДЭГ, согласно проекту Кодекса, предлагается отменить уже в 2022 году.
Уточняется, что разработку кодекса возглавил замглавы комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков.