https://ria.ru/20220825/golosovanie-1812123039.html

КПРФ подготовила проект избирательного кодекса

КПРФ подготовила проект избирательного кодекса - РИА Новости, 25.08.2022

КПРФ подготовила проект избирательного кодекса

Партия КПРФ подготовила проект избирательного кодекса, предлагающий отказ от ДЭГ, многодневного голосования и восстановление графы "против всех" в бюллетенях. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T16:06

2022-08-25T16:06

2022-08-25T16:06

политика

россия

выборы

голосование

кпрф

юрий синельщиков

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Партия КПРФ подготовила проект избирательного кодекса, предлагающий отказ от ДЭГ, многодневного голосования и восстановление графы "против всех" в бюллетенях."В КПРФ закончили разработку проекта избирательного кодекса, который планируется внести в Госдуму уже осенью. Документ предполагает отмену многих нововведений законодательства о выборах последнего времени, включая электронное голосование, трехдневное голосование и так называемое голосование на пеньках, а также возврат графы "против всех", - сообщается в Telegram-канале партии.По словам разработчиков, в законодательство предлагается ввести порядка 20 основных нововведений, часть из которых "фактически отменяет недавно введенные правила и возвращает избирательную систему к прежним требованиям".Коммунисты также отмечают необходимость отмены "муниципальных фильтров", которые требуют от кандидатов в губернаторы собирать подписи среди региональных депутатов. Вместе с тем, ДЭГ, согласно проекту Кодекса, предлагается отменить уже в 2022 году.Уточняется, что разработку кодекса возглавил замглавы комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков.

https://ria.ru/20220815/prilepin-1809829723.html

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политика, россия, выборы, голосование, кпрф, юрий синельщиков