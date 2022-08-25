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Немцам стало стыдно за Шольца, взбиравшегося на самоходку по стремянке - РИА Новости, 25.08.2022
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Немцам стало стыдно за Шольца, взбиравшегося на самоходку по стремянке
Немцам стало стыдно за Шольца, взбиравшегося на самоходку по стремянке - РИА Новости, 25.08.2022
Немцам стало стыдно за Шольца, взбиравшегося на самоходку по стремянке
Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца после того, как во время встречи с украинскими военными он при помощи стремянки... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T15:16
2022-08-25T15:45
в мире
германия
олаф шольц
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца после того, как во время встречи с украинскими военными он при помощи стремянки залез на ЗСУ Gepard. "Видимо, Шольц не занят или забыл, что он канцлер Германии!" — заявил Ulrich K. "Фотографирование кажется более важными для этого правительства, чем хорошая политика для страны и ее народа", — написал Bernd J. "Да, у канцлера есть свои приоритеты. Глядя на эту завораживающе красивую картину, смею усомниться, совпадают ли эти приоритеты с приоритетами населения", — добавил Rieke. "Нелепее ничего в жизни не видел", — возмутился Аndreas K. "Было ли когда-нибудь в Германии что-то более постыдное в качестве главы государства?" — задался вопросом Andy G. "Боже мой! Стыдно за этого канцлера. С этим человеком с каждым днем ​​все хуже", — заключили читатели.Сегодня Олаф Шольц посетил военный полигон в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, где украинские войска проходят обучение на зенитных самоходных установках Gepard. Он пообщался с военными, а также осмотрел самоходку внутри и снаружи, забравшись на нее по стремянке.
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в мире, германия, олаф шольц
В мире, Германия, Олаф Шольц
15:16 25.08.2022 (обновлено: 15:45 25.08.2022)
 
Немцам стало стыдно за Шольца, взбиравшегося на самоходку по стремянке

Читатели Die Welt набросились на канцлера ФРГ Шольца с упреками после фото на ЗСУ Gepard

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца после того, как во время встречи с украинскими военными он при помощи стремянки залез на ЗСУ Gepard.
"Видимо, Шольц не занят или забыл, что он канцлер Германии!" — заявил Ulrich K.
© AFP 2022 / Pool/Axel HeimkenКанцлер Германии Олаф Шольц залез на ЗСУ Gepard во время встречи с украинскими военными
Канцлер Германии Олаф Шольц залез на ЗСУ Gepard во время встречи с украинскими военными - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© AFP 2022 / Pool/Axel Heimken
Канцлер Германии Олаф Шольц залез на ЗСУ Gepard во время встречи с украинскими военными
"Фотографирование кажется более важными для этого правительства, чем хорошая политика для страны и ее народа", — написал Bernd J.
"Да, у канцлера есть свои приоритеты. Глядя на эту завораживающе красивую картину, смею усомниться, совпадают ли эти приоритеты с приоритетами населения", — добавил Rieke.
"Нелепее ничего в жизни не видел", — возмутился Аndreas K.
"Было ли когда-нибудь в Германии что-то более постыдное в качестве главы государства?" — задался вопросом Andy G.
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"Боже мой! Стыдно за этого канцлера. С этим человеком с каждым днем ​​все хуже", — заключили читатели.

Сегодня Олаф Шольц посетил военный полигон в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, где украинские войска проходят обучение на зенитных самоходных установках Gepard. Он пообщался с военными, а также осмотрел самоходку внутри и снаружи, забравшись на нее по стремянке.
 
В миреГерманияОлаф Шольц
 
 
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