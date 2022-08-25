15:16 25.08.2022 (обновлено: 15:45 25.08.2022)
Немцам стало стыдно за Шольца, взбиравшегося на самоходку по стремянке
Читатели Die Welt набросились на канцлера ФРГ Шольца с упреками после фото на ЗСУ Gepard
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца после того, как во время встречи с украинскими военными он при помощи стремянки залез на ЗСУ Gepard.
"Видимо, Шольц не занят или забыл, что он канцлер Германии!" — заявил Ulrich K.
© AFP 2022 / Pool/Axel HeimkenКанцлер Германии Олаф Шольц залез на ЗСУ Gepard во время встречи с украинскими военными
Канцлер Германии Олаф Шольц залез на ЗСУ Gepard во время встречи с украинскими военными
"Фотографирование кажется более важными для этого правительства, чем хорошая политика для страны и ее народа", — написал Bernd J.
"Да, у канцлера есть свои приоритеты. Глядя на эту завораживающе красивую картину, смею усомниться, совпадают ли эти приоритеты с приоритетами населения", — добавил Rieke.
"Нелепее ничего в жизни не видел", — возмутился Аndreas K.
"Было ли когда-нибудь в Германии что-то более постыдное в качестве главы государства?" — задался вопросом Andy G.
"Боже мой! Стыдно за этого канцлера. С этим человеком с каждым днем все хуже", — заключили читатели.
Сегодня Олаф Шольц посетил военный полигон в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, где украинские войска проходят обучение на зенитных самоходных установках Gepard. Он пообщался с военными, а также осмотрел самоходку внутри и снаружи, забравшись на нее по стремянке.
Сегодня Олаф Шольц посетил военный полигон в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, где украинские войска проходят обучение на зенитных самоходных установках Gepard. Он пообщался с военными, а также осмотрел самоходку внутри и снаружи, забравшись на нее по стремянке.