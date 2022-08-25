https://ria.ru/20220825/germaniya-1812107686.html

Немцам стало стыдно за Шольца, взбиравшегося на самоходку по стремянке

Немцам стало стыдно за Шольца, взбиравшегося на самоходку по стремянке - РИА Новости, 25.08.2022

Немцам стало стыдно за Шольца, взбиравшегося на самоходку по стремянке

Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца после того, как во время встречи с украинскими военными он при помощи стремянки... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T15:16

2022-08-25T15:16

2022-08-25T15:45

в мире

германия

олаф шольц

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца после того, как во время встречи с украинскими военными он при помощи стремянки залез на ЗСУ Gepard. "Видимо, Шольц не занят или забыл, что он канцлер Германии!" — заявил Ulrich K. "Фотографирование кажется более важными для этого правительства, чем хорошая политика для страны и ее народа", — написал Bernd J. "Да, у канцлера есть свои приоритеты. Глядя на эту завораживающе красивую картину, смею усомниться, совпадают ли эти приоритеты с приоритетами населения", — добавил Rieke. "Нелепее ничего в жизни не видел", — возмутился Аndreas K. "Было ли когда-нибудь в Германии что-то более постыдное в качестве главы государства?" — задался вопросом Andy G. "Боже мой! Стыдно за этого канцлера. С этим человеком с каждым днем ​​все хуже", — заключили читатели.Сегодня Олаф Шольц посетил военный полигон в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, где украинские войска проходят обучение на зенитных самоходных установках Gepard. Он пообщался с военными, а также осмотрел самоходку внутри и снаружи, забравшись на нее по стремянке.

https://ria.ru/20220825/defitsit-1811979342.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, германия, олаф шольц