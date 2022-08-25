15:57 25.08.2022 (обновлено: 20:58 25.08.2022)
Французского генерала послали в Киев после предложения ввести войска НАТО
Читатели BV предложили генералу НАТО Яковлефф поехать на Украину из-за идеи ввести войска
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные в Харьковской области
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Читателей издания Boulevard Voltaire возмутила идея французского генерала Мишеля Яковлефф отправить солдат НАТО сражаться на Украину.
Ранее высокопоставленный военачальник в эфире канала LCI заявил, что военнослужащие Североатлантического альянса должны действовать против российских войск непосредственно на территории Украины. По его мнению, это позволило бы сократить время на обучение украинцев и повысило их эффективность.
Многие пользователи раскритиковали подобные соображения, заподозрив французского генерала в сумасшествии и призвав Францию не втягиваться напрямую в украинский конфликт.
"Во Франции царит безумие. Я выступаю за то, чтобы наши политики и генералы вместе со своими семьями отправились на Украину и в одиночку противостояли России…" — написал комментатор.
"По поводу вовлечения Франции в конфликт с Россией: <…> оставшиеся у нас на вооружении несколько гаубиц CAESAR вряд ли помогут нам победить. Фантазер, отправляйся-ка ты на Украину вслед за Макроном", — предложил другой.
"Если этот "генерал" так хочет ввязаться в конфликт, то ничто не мешает ему взять в руки оружие и отправиться на Украину", — заметил юзер.
"Мы могли просто улыбаться, пока кучка отставных генералов несла чушь в эфире новостных каналов в надежде снискать славу. Но когда у некоторых из них начинают наблюдаться признаки сумасшествия, нужно срочно задуматься о радикальных психиатрических мерах", — подчеркнул еще один читатель.
"Нет, нашей армии и нашим солдатам нечего делать на Украине, <…> тем более бок о бок с ее президентом-шарлатаном", — заявил другой.
"Как жаль, что всем этим генералам, которые в основном окончили военную школу Сен-Сир, Военно-морскую академию или Академию подготовки кадров для ВВС, не хватает здравого смысла, чтобы поддерживать курс на сближение с Россией, с которой у нас очень много общего, а не с США, которые повсюду сеют только хаос", — посетовал пользователь.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.