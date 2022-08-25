https://ria.ru/20220825/general-1812119521.html

Французского генерала послали в Киев после предложения ввести войска НАТО

Французского генерала послали в Киев после предложения ввести войска НАТО - РИА Новости, 25.08.2022

Французского генерала послали в Киев после предложения ввести войска НАТО

Читателей издания Boulevard Voltaire возмутила идея французского генерала Мишеля Яковлефф отправить солдат НАТО сражаться на Украину. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T15:57

2022-08-25T15:57

2022-08-25T20:58

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Читателей издания Boulevard Voltaire возмутила идея французского генерала Мишеля Яковлефф отправить солдат НАТО сражаться на Украину.Ранее высокопоставленный военачальник в эфире канала LCI заявил, что военнослужащие Североатлантического альянса должны действовать против российских войск непосредственно на территории Украины. По его мнению, это позволило бы сократить время на обучение украинцев и повысило их эффективность.Многие пользователи раскритиковали подобные соображения, заподозрив французского генерала в сумасшествии и призвав Францию не втягиваться напрямую в украинский конфликт."Во Франции царит безумие. Я выступаю за то, чтобы наши политики и генералы вместе со своими семьями отправились на Украину и в одиночку противостояли России…" — написал комментатор."Если этот "генерал" так хочет ввязаться в конфликт, то ничто не мешает ему взять в руки оружие и отправиться на Украину", — заметил юзер."Мы могли просто улыбаться, пока кучка отставных генералов несла чушь в эфире новостных каналов в надежде снискать славу. Но когда у некоторых из них начинают наблюдаться признаки сумасшествия, нужно срочно задуматься о радикальных психиатрических мерах", — подчеркнул еще один читатель."Нет, нашей армии и нашим солдатам нечего делать на Украине, <…> тем более бок о бок с ее президентом-шарлатаном", — заявил другой.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.

https://ria.ru/20220824/makron-1811735496.html

https://ria.ru/20220825/borba-1811980685.html

https://ria.ru/20220825/ukraina-1811998142.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

украина, россия, франция, в мире, нато, ситуация в днр и лнр