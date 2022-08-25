18:15 25.08.2022 (обновлено: 19:33 25.08.2022)
Цены на газ в Европе превысили 3300 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе впервые с марта превысили 3300 долларов за тысячу кубометров
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Стоимость фьючерсов на газ в Европе впервые с марта поднялись выше 3300 долларов за тысячу кубометров и росли более чем на 10%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Торги открылись на уровне чуть выше 3080 долларов за тысячу кубометров (+3%). По состоянию на 18:06 мск цены выросли на 10,8%, составляя 3312,5 доллара за тысячу кубометров. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня — 2990,6 доллара, которая стала рекордной за все время функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.
К закрытию торгов стоимость топлива опустилась до отметки в 3194,5 доллара — на 6,8% выше цены открытия.
В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта.
Колебания на европейском рынке газа связаны прежде всего с неопределенностью в отношении безопасности его поставок. Так, с 31 августа по 2 сентября газопровод "Северный поток" остановят для планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая". Это сразу спровоцировало подорожание фьючерсов до 2700 долларов за тысячу кубов.
Кроме того, после начала военной спецоперации на Украине значительно снизился экспорт российского газа: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему существенно уменьшились, а по трубопроводу "Ямал — Европа" вовсе прекратились. В результате в начале марта газовые котировки четыре дня подряд обновляли исторические максимумы, а 7 марта установили рекорд — 3892 доллара.