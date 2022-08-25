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Еврокомиссия изучает введение лимита цен на газ из России - РИА Новости, 25.08.2022
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Еврокомиссия изучает введение лимита цен на газ из России
Еврокомиссия изучает введение лимита цен на газ из России - РИА Новости, 25.08.2022
Еврокомиссия изучает введение лимита цен на газ из России
Еврокомиссия продолжает изучать пути сдерживания цен на энергию, в том числе вопрос установления предельной стоимости газа из России, но не комментирует... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T14:21
2022-08-25T14:21
цены на нефть
марио драги
россия
италия
владимир путин
украина
европейский совет
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 25 авг - РИА Новости. Еврокомиссия продолжает изучать пути сдерживания цен на энергию, в том числе вопрос установления предельной стоимости газа из России, но не комментирует возможные дальнейшие шаги на этом направлении, заявил представитель ЕК на брифинге."По лимитам цен. Лидеры ЕС поставили нам такую задачу… ЕК продолжает изучать пути сдерживания энергетических цен… Дискуссии по этим вопросам продолжаются, наша работа продолжается, я не могут вам сообщить ничего по датам и дальнейшим шагам", - ответил он на вопрос, когда Еврокомиссия может опубликовать информацию по установлению лимита цен на импорт российского газа.Лидеры Евросоюза обсудят введение потолка цен на газ из РФ на следующей встрече Европейского совета в октябре, заявил ранее премьер-министр Италии Марио Драги. По его словам, ЕК работает над предложением ввести лимит цен, оно будет представлено на следующем Европейском совете. Он также отметил, что позиции стран по этому вопросу очень разные.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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цены на нефть, марио драги, россия, италия, владимир путин, украина, европейский совет, еврокомиссия, евросоюз
Цены на нефть, Марио Драги, Россия, Италия, Владимир Путин, Украина, Европейский совет, Еврокомиссия, Евросоюз
14:21 25.08.2022
 
Еврокомиссия изучает введение лимита цен на газ из России

Еврокомиссия продолжает изучать пути установления предельной стоимости газа из России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазовый хаб
Газовый хаб - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 25 авг - РИА Новости. Еврокомиссия продолжает изучать пути сдерживания цен на энергию, в том числе вопрос установления предельной стоимости газа из России, но не комментирует возможные дальнейшие шаги на этом направлении, заявил представитель ЕК на брифинге.
"По лимитам цен. Лидеры ЕС поставили нам такую задачу… ЕК продолжает изучать пути сдерживания энергетических цен… Дискуссии по этим вопросам продолжаются, наша работа продолжается, я не могут вам сообщить ничего по датам и дальнейшим шагам", - ответил он на вопрос, когда Еврокомиссия может опубликовать информацию по установлению лимита цен на импорт российского газа.
Лидеры Евросоюза обсудят введение потолка цен на газ из РФ на следующей встрече Европейского совета в октябре, заявил ранее премьер-министр Италии Марио Драги. По его словам, ЕК работает над предложением ввести лимит цен, оно будет представлено на следующем Европейском совете. Он также отметил, что позиции стран по этому вопросу очень разные.
После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Женева - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
Вчера, 18:32
В Швейцарии могут ввести частичный запрет на использование газа зимой
 
Цены на нефтьМарио ДрагиРоссияИталияВладимир ПутинУкраинаЕвропейский советЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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