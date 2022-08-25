https://ria.ru/20220825/gaz-1812087985.html

Еврокомиссия изучает введение лимита цен на газ из России

Еврокомиссия изучает введение лимита цен на газ из России - РИА Новости, 25.08.2022

Еврокомиссия изучает введение лимита цен на газ из России

Еврокомиссия продолжает изучать пути сдерживания цен на энергию, в том числе вопрос установления предельной стоимости газа из России, но не комментирует... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T14:21

2022-08-25T14:21

2022-08-25T14:21

цены на нефть

марио драги

россия

италия

владимир путин

украина

европейский совет

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 25 авг - РИА Новости. Еврокомиссия продолжает изучать пути сдерживания цен на энергию, в том числе вопрос установления предельной стоимости газа из России, но не комментирует возможные дальнейшие шаги на этом направлении, заявил представитель ЕК на брифинге."По лимитам цен. Лидеры ЕС поставили нам такую задачу… ЕК продолжает изучать пути сдерживания энергетических цен… Дискуссии по этим вопросам продолжаются, наша работа продолжается, я не могут вам сообщить ничего по датам и дальнейшим шагам", - ответил он на вопрос, когда Еврокомиссия может опубликовать информацию по установлению лимита цен на импорт российского газа.Лидеры Евросоюза обсудят введение потолка цен на газ из РФ на следующей встрече Европейского совета в октябре, заявил ранее премьер-министр Италии Марио Драги. По его словам, ЕК работает над предложением ввести лимит цен, оно будет представлено на следующем Европейском совете. Он также отметил, что позиции стран по этому вопросу очень разные.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220824/gaz-1811925510.html

россия

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цены на нефть, марио драги, россия, италия, владимир путин, украина, европейский совет, еврокомиссия, евросоюз