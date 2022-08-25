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Цены на газ в Европе превысили 3200 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 25.08.2022
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Цены на газ в Европе превысили 3200 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе превысили 3200 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 25.08.2022
Цены на газ в Европе превысили 3200 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе впервые с марта преодолели отметку в 3200 долларов за тысячу кубометров, следует информации лондонской биржи ICE. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T10:20
2022-08-25T10:46
природный газ
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе впервые с марта преодолели отметку в 3200 долларов за тысячу кубометров, следует информации лондонской биржи ICE.Ближайшие фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) начали сегодняшние торги на уровне чуть выше 3080 долларов, а к 10:10 мск подскочили уже до 3232,5 доллара. Это на восемь процентов больше расчетной цены предыдущего дня, которая в очередной раз обновила исторический максимум — 2990,6 доллара.Колебания на европейском рынке газа связаны прежде всего с неопределенностью в отношении безопасности его поставок. Так, с 31 августа по 2 сентября газопровод "Северный поток" остановят для планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая". Это сразу спровоцировало подорожание фьючерсов до 2700 долларов за тысячу кубов.Резкий рост цен на газ начался в Европе еще весной прошлого года. Эксперты связывали это с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности подземных хранилищ и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Кроме того, после начала военной спецоперации на Украине значительно снизился экспорт российского газа: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему существенно уменьшились, а по трубопроводу "Ямал — Европа" вовсе прекратились. В результате в начале марта газовые котировки четыре дня подряд обновляли исторические максимумы, а 7 марта установили рекорд — 3892 доллара.
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природный газ
Природный газ
10:20 25.08.2022 (обновлено: 10:46 25.08.2022)
 
Цены на газ в Европе превысили 3200 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе впервые с марта превысили 3200 долларов за тысячу кубов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе впервые с марта преодолели отметку в 3200 долларов за тысячу кубометров, следует информации лондонской биржи ICE.
Ближайшие фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) начали сегодняшние торги на уровне чуть выше 3080 долларов, а к 10:10 мск подскочили уже до 3232,5 доллара. Это на восемь процентов больше расчетной цены предыдущего дня, которая в очередной раз обновила исторический максимум — 2990,6 доллара.
Колебания на европейском рынке газа связаны прежде всего с неопределенностью в отношении безопасности его поставок. Так, с 31 августа по 2 сентября газопровод "Северный поток" остановят для планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая". Это сразу спровоцировало подорожание фьючерсов до 2700 долларов за тысячу кубов.
Резкий рост цен на газ начался в Европе еще весной прошлого года. Эксперты связывали это с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности подземных хранилищ и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
Кроме того, после начала военной спецоперации на Украине значительно снизился экспорт российского газа: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему существенно уменьшились, а по трубопроводу "Ямал — Европа" вовсе прекратились. В результате в начале марта газовые котировки четыре дня подряд обновляли исторические максимумы, а 7 марта установили рекорд — 3892 доллара.
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