https://ria.ru/20220825/gaaga-1812203626.html

Гаага попросит временно не исполнять санкции ЕС против России

Гаага попросит временно не исполнять санкции ЕС против России - РИА Новости, 26.08.2022

Гаага попросит временно не исполнять санкции ЕС против России

Нидерландский город Гаага попросит о временном освобождении от ограничительных мер Евросоюза против России, передает агентство Рейтер со ссылкой на письмо члена РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-25T23:49

2022-08-25T23:49

2022-08-26T00:39

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Нидерландский город Гаага попросит о временном освобождении от ограничительных мер Евросоюза против России, передает агентство Рейтер со ссылкой на письмо члена городского совета Саскии Брейнес.Согласно санкциям, введенными ЕС против России после начала спецоперации на Украине, правительство и другие госорганы прекращают действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября. Как отмечается, Гаага пытается найти замену поставкам газа от "Газпрома", но попытки в прошлые два месяца привлечь поставщиков не удались."Мы попросим сделать исключение для нашего текущего соглашения до 1 января 2023 года, чтобы гарантировать безопасность поставок и облегчить переговоры", — цитирует агентство письмо Брейнес муниципалитету Гааги, в которой размещаются правительство и парламент Нидерландов.Она предположила, что отсрочка предоставят, потому что Гаага выполнила условие проведение тендера, но без положительного результата. Кроме того, Брёйнес отметила, что новое соглашение, которое вступит в силу 1 января, будет значительно дороже, чем действующий контракт города с "Газпромом".После начала военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Германия и другие страны ЕС совместно приняли шесть пакетов санкций, включая эмбарго на поставки угля и нефти. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.

https://ria.ru/20220820/vizy-1810920003.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, владимир путин, россия, гаага, украина, газпром, евросоюз