https://ria.ru/20220825/evropa-1811927244.html

Почему Берлин уверен, что Европа сильнее России

Почему Берлин уверен, что Европа сильнее России - РИА Новости, 25.08.2022

Почему Берлин уверен, что Европа сильнее России

В День независимости Украины в Киеве демонстрировали оптимизм: Зеленский даже заявил, что если "раньше мы говорили о достижении мира, то теперь говорим о... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T08:00

2022-08-25T08:00

2022-08-25T09:45

авторы

россия

европа

украина

совет безопасности оон

олаф шольц

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В День независимости Украины в Киеве демонстрировали оптимизм: Зеленский даже заявил, что если "раньше мы говорили о достижении мира, то теперь говорим о победе". Понятно, украинские власти должны показывать Западу, что верят в победу — чтобы в США и Европе не сомневались в возможности сокрушить Россию украинскими руками и западным оружием.Но получается замкнутый круг: Зеленский внушает оптимизм Западу, Запад подбадривает Зеленского, воодушевленный Зеленский обещает победу... И все вместе они конструируют параллельную, вымышленную реальность, в которой можно победить Россию, а в итоге просто работают на эскалацию конфликта.Главную ответственность за это несут англосаксы, но к США и Великобритании давно уже нет никаких вопросов, их цели понятны: нанести максимальный ущерб России, не считаясь при этом с потерями Украины (да и с потерей в итоге ее самой) и перекладывая основную тяжесть экономического ущерба на Европу.Но вот к самим европейцам вопросы есть. Кроме прибалтов и поляков, конечно, то есть тех, кто поставил все на поражение России и использует любой случай и повод для нагнетания ситуации. Как тот же президент Польши Дуда, который во вторник в ходе визита в Киев (для участия в саммите "Крымская платформа"), обращаясь к Зеленскому, прямо заявил: "Я верю, Владимир, что вы мне покажете Крым". То есть в Варшаве верят в падение и гибель России — только в этом случае она может потерять полуостров. Ну что ж, имеют на это право. В конце концов, вся история Польши пронизана этой верой.Но с Польши и спрос небольшой. А вот Германия и Франция отвечают не только за самих себя, но и за Евросоюз в целом. Последняя из указанных стран так еще и ядерная держава, постоянный член Совбеза ООН. И что мы слышим от их лидеров?В своем обращении к "Крымской платформе" Олаф Шольц не просто заявил о непризнании Крыма и Донбасса — примечательно то, как именно он это сделал:Закроем глаза на то, что Германия почему-то говорит от лица всего "международного сообщества" — это столь привычное для Запада отождествление себя со всем миром: наша позиция не только правильная, но и всеобщая. А вот упоминание о "жертвах сталинизма-фашизма" явно неспроста: приравнивание одного к другому нужно Западу как раз для того, чтобы размазать ответственность за Вторую мировую войну, поставить СССР на одну доску с Германией и демонизировать нашу страну как "угрозу" всему миру.Угрозу в прошлом? Нет, это было только начало — теперь уже и угроза в настоящем. Именно поэтому Шольц говорит об "империалистической незаконной аннексии со стороны России", а не потому что он социал-демократ (то есть как бы марксист и борец с империализмом). В поздравлении с Днем независимости Украины немецкий канцлер снова заговорил о русском империализме — еще более конкретно:"Прогоним" — то есть победим Россию. Ну а как еще это понимать после слов о том, что объединенная Европа (считающая своей частью Украину) намного сильнее "отсталого российского империализма"? Про отсталый русский империализм в Берлине говорили еще в XIX веке — и не только Карл Маркс. Про отсталый русский коммунизм в Берлине говорили в XX веке — и не только Гитлер. Претензии на отторжение Украины от России в пользу Европы тоже не вчера родились — осталось только доказать бюргерам пользу этого действия. Раньше были черноземы и жизненное пространство, теперь — необходимость защиты свободы и демократии. От все той же империалистической, но при этом безнадежно отсталой России, которая угрожает не только Украине (то есть самой себе), но и Европе. Примерно так получается у современных немецких марксистов?Впрочем, об угрозе Европе и миру куда лучше сказал немарксист Эммануэль Макрон в выступлении на той же "Крымской платформе":То есть русско-украинский конфликт (по своей сути внутренний конфликт в русском мире, некогда порожденный бездумным распадом единого государства), который Запад просто использует против России, подается как угроза всему миру, угроза свободе и безопасности всех живущих на Земле! И для Франции именно это поставлено на карту — даже не собственная безопасность, а общемировая. Иными словами, Россию пытаются приравнять к гитлеровской Германии — только о ней говорили как об угрозе человечеству.Еще, правда, так говорили о мировом коммунизме и СССР — но после Второй мировой это делали только англосаксы, а французы до такого не опускались. Сейчас же, получается, все можно — и в итоге европейцев призывают к бескомпромиссности в противостоянии с Россией, "угрожающей всему миру". Разве у России есть проект глобального господства — как у США и стоящей за ними атлантической англосаксонской элиты? Или это Россия вторгается в находящиеся от нее на другом конце света страны и оккупирует их? Нет? Но угроза всему миру все равно Россия, потому что ее таковой назначили.Понятно, зачем такую повестку продвигают англосаксы, заодно отвлекая внимание и от самих себя. Непонятно, зачем эту ложь поддерживают европейцы — у них ведь совсем другая ситуация, значит, проблемы и цели должны быть другими. Тот же Макрон, выступая в среду, призвал Европу готовится к тяжелым временам:По его словам, мир переживает "конец изобилия", но реальная проблема в том, что не мир, а Европа переживает отрыв от реальности. Поддержав англосаксонский миф о русской угрозе свободе и безопасности, поверив в возможность поражения России (или даже только делая вид, что верит) и сделав ставку на это, Европа сама загоняет себя в исторический тупик. Выхода из него может и не оказаться, а помощи извне можно и не дождаться, ведь Европа — это не Украина, Россия за нее не отвечает.

https://ria.ru/20220823/zelenskiy-1811691605.html

https://ria.ru/20220824/evropa-1811671841.html

https://ria.ru/20220822/zelenskiy-1811442297.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220822/zelenskiy-1811399761.html

https://ria.ru/20220817/kitay-1810305249.html

https://ria.ru/20220824/makron-1811827280.html

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авторы, россия, европа, украина, совет безопасности оон, олаф шольц