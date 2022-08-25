https://ria.ru/20220825/energiya-1812103242.html
Власти Финляндии призвали жителей экономить энергию
Власти Финляндии призвали жителей экономить энергию - РИА Новости, 25.08.2022
Власти Финляндии призвали жителей экономить энергию
Государственная компания Motiva, Финское энергетическое агентство, министерство экономики и занятости, канцелярия премьер-министра, министерство окружающей... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T15:03
2022-08-25T15:03
2022-08-25T15:06
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 авг — РИА Новости. Государственная компания Motiva, Финское энергетическое агентство, министерство экономики и занятости, канцелярия премьер-министра, министерство окружающей среды и компания Sitra начинают в Финляндии кампанию по энергосбережению, сообщается в совместном сообщении организаций."Осенью и зимой от всех - компаний, сообществ и отдельных граждан - требуются конкретные действия по энергосбережению. Когда каждый финн вносит небольшие изменения в свою повседневную жизнь, коллективный эффект будет большим. В дополнение к гражданской кампании я приглашу компании на круглый стол, чтобы рассмотреть конкретные обязательства компаний в рамках осенних инициатив по энергосбережению", - приводятся в сообщении слова министра экономики Мики Линтиля.Кампания призывает финнов снизить потребление энергии на один градус. Это означает ежедневные действия по экономии энергии, например, электричества и топлива, говорится в сообщении. Эти действия включают в себя снижение скорости движения автомобилей, понижение температуры в доме или экономию горячей воды.Цель кампании - заставить по крайней мере 75% финнов экономить энергию, заявляют организаторы. Более долгосрочной целью является достижение постоянного снижения энергопотребления и снижение пиков потребления электроэнергии.Запуск кампании намечен на октябрь, уточняется в сообщении.
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в мире, жкх
15:03 25.08.2022 (обновлено: 15:06 25.08.2022)
Власти Финляндии призвали жителей экономить энергию
Власти Финляндии призвали соотечественников экономить энергию
ХЕЛЬСИНКИ, 25 авг — РИА Новости. Государственная компания Motiva, Финское энергетическое агентство, министерство экономики и занятости, канцелярия премьер-министра, министерство окружающей среды и компания Sitra начинают в Финляндии кампанию по энергосбережению, сообщается в совместном сообщении организаций.
"Осенью и зимой от всех - компаний, сообществ и отдельных граждан - требуются конкретные действия по энергосбережению. Когда каждый финн вносит небольшие изменения в свою повседневную жизнь, коллективный эффект будет большим. В дополнение к гражданской кампании я приглашу компании на круглый стол, чтобы рассмотреть конкретные обязательства компаний в рамках осенних инициатив по энергосбережению", - приводятся в сообщении слова министра экономики Мики Линтиля.
Кампания призывает финнов снизить потребление энергии на один градус. Это означает ежедневные действия по экономии энергии, например, электричества и топлива, говорится в сообщении. Эти действия включают в себя снижение скорости движения автомобилей, понижение температуры в доме или экономию горячей воды.
Цель кампании - заставить по крайней мере 75% финнов экономить энергию, заявляют организаторы. Более долгосрочной целью является достижение постоянного снижения энергопотребления и снижение пиков потребления электроэнергии.
Запуск кампании намечен на октябрь, уточняется в сообщении.