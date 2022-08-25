https://ria.ru/20220825/dvigatel-1812006841.html

В России завершились испытания "царь-двигателя" для новой ракеты "Союз-5"

В России завершились испытания "царь-двигателя" для новой ракеты "Союз-5" - РИА Новости, 25.08.2022

В России завершились испытания "царь-двигателя" для новой ракеты "Союз-5"

Испытания двигателя РД-171МВ для новой российской ракеты "Союз-5" завершены, сообщили в четверг в официальном Telegram-канале "Роскосмоса". РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T10:17

2022-08-25T10:17

2022-08-25T10:50

космос - риа наука

роскосмос

россия

союз-5

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Испытания двигателя РД-171МВ для новой российской ракеты "Союз-5" завершены, сообщили в четверг в официальном Telegram-канале "Роскосмоса"."В НПО "Энергомаш" (входит в "Роскосмос") успешно завершились огневые испытания доводочного двигателя РД-171МВ, предназначенного для перспективной ракеты-носителя "Союз-5", Доводочный ракетный двигатель имеет окончательный вариант конструкции, испытаниями подтверждается соответствие характеристик двигателя требованиям технического задания. Самый мощный жидкостный ракетный двигатель в мире (его тяга составляет 800 тонн) проработал суммарно 1461 секунду за девять огневых испытаний без снятия с испытательного стенда. Все испытания прошли штатно и подтвердили заложенные при проектировании двигателя характеристики", - говорится в сообщении."Качество и надежность продукции флагмана российского ракетного двигателестроения в очередной раз подтверждено успешными испытаниями и пусками с использованием ЖРД разработки и производства НПО "Энергомаш". Предприятие сохраняет ключевые компетенции, создаваемые десятилетиями – сильная конструкторская школа, разработка двигателей и создание опытных образцов, производство мощных надежных двигателей", - приводятся на сайте госкорпорации слова гендиректора "Роскосмоса" Юрия Борисова.Как отметил в свою очередь гендиректор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов, испытания были фактическими испытаниями "на ресурс" всей машины и включали тесты модернизированных агрегатов и узлов, систем управления двигателем и аварийной защиты. Сейчас в цехе предприятия идет сборка следующего двигателя этой серии."НПО Энергомаш выдерживает сроки по разработке и испытаниям двигателя, работающего на экологически-безопасной топливной паре "нафтил-кислород", - приводит "Роскосмос" слова Арбузова.Двигатель РД-171МВ, прозванный в России "царь-двигателем", планируется использовать на первой ступени новой ракеты-носителя "Союз-5", первый пуск которой с космодрома Байконур намечается в 2023 году. В будущем РД-171МВ также применят в боковых блоках ракеты сверхтяжёлого класса "Енисей", первый пуск которой с космодрома Восточный предполагается в 2028 году.Ракета "Союз-5" разрабатывается на замену "Зениту", который производился на Украине. На первой ступени "Зенита" использовался двигатель РД-171М.

https://ria.ru/20200603/1572387231.html

https://ria.ru/20220810/ispytaniya-1808551319.html

https://ria.ru/20220608/bak-1793912269.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, роскосмос, россия, союз-5