10:17 25.08.2022 (обновлено: 10:50 25.08.2022)
В России завершились испытания "царь-двигателя" для новой ракеты "Союз-5"
"Роскосмос" сообщил о завершении испытания двигателя РД-171МВ для новой ракеты "Союз-5"
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСимволика "Роскосмоса"
Символика "Роскосмоса". Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Испытания двигателя РД-171МВ для новой российской ракеты "Союз-5" завершены, сообщили в четверг в официальном Telegram-канале "Роскосмоса".
"В НПО "Энергомаш" (входит в "Роскосмос") успешно завершились огневые испытания доводочного двигателя РД-171МВ, предназначенного для перспективной ракеты-носителя "Союз-5", Доводочный ракетный двигатель имеет окончательный вариант конструкции, испытаниями подтверждается соответствие характеристик двигателя требованиям технического задания. Самый мощный жидкостный ракетный двигатель в мире (его тяга составляет 800 тонн) проработал суммарно 1461 секунду за девять огневых испытаний без снятия с испытательного стенда. Все испытания прошли штатно и подтвердили заложенные при проектировании двигателя характеристики", - говорится в сообщении.
"Качество и надежность продукции флагмана российского ракетного двигателестроения в очередной раз подтверждено успешными испытаниями и пусками с использованием ЖРД разработки и производства НПО "Энергомаш". Предприятие сохраняет ключевые компетенции, создаваемые десятилетиями – сильная конструкторская школа, разработка двигателей и создание опытных образцов, производство мощных надежных двигателей", - приводятся на сайте госкорпорации слова гендиректора "Роскосмоса" Юрия Борисова.
Как отметил в свою очередь гендиректор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов, испытания были фактическими испытаниями "на ресурс" всей машины и включали тесты модернизированных агрегатов и узлов, систем управления двигателем и аварийной защиты. Сейчас в цехе предприятия идет сборка следующего двигателя этой серии.
10 августа, 12:52Наука"Роскосмос" подтвердил перенос сроков испытания "Союза-5"
"НПО Энергомаш выдерживает сроки по разработке и испытаниям двигателя, работающего на экологически-безопасной топливной паре "нафтил-кислород", - приводит "Роскосмос" слова Арбузова.
Двигатель РД-171МВ, прозванный в России "царь-двигателем", планируется использовать на первой ступени новой ракеты-носителя "Союз-5", первый пуск которой с космодрома Байконур намечается в 2023 году. В будущем РД-171МВ также применят в боковых блоках ракеты сверхтяжёлого класса "Енисей", первый пуск которой с космодрома Восточный предполагается в 2028 году.
Ракета "Союз-5" разрабатывается на замену "Зениту", который производился на Украине. На первой ступени "Зенита" использовался двигатель РД-171М.