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Суд признал законным штраф Дудю* за пропаганду нетрадиционных отношений - РИА Новости, 25.08.2022
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Суд признал законным штраф Дудю* за пропаганду нетрадиционных отношений
Суд признал законным штраф Дудю* за пропаганду нетрадиционных отношений - РИА Новости, 25.08.2022
Суд признал законным штраф Дудю* за пропаганду нетрадиционных отношений
Лефортовский суд Москвы признал законным назначение административного штрафа в 120 тысяч рублей признанному в РФ иноагентом журналисту и блогеру Юрию Дудю* за... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T13:28
2022-08-25T13:28
павел чиков
федор павлов-андреевич
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы признал законным назначение административного штрафа в 120 тысяч рублей признанному в РФ иноагентом журналисту и блогеру Юрию Дудю* за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в суде."Постановление мирового судьи судебного участка №271 в отношении Дудя* оставлено без изменений", - рассказал собеседник агентства.Ранее мировой судья признал Дудя* виновным по части 2 статьи 6.21 КоАП (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних) и назначил ему 120 тысяч рублей штрафа при максимальной санкции для физлиц в 200 тысяч.Как сообщал в своем Telegram-канале адвокат Павел Чиков, протокол выписали за интервью с перформанс-художником Федором Павловым-Андреевичем, которое вышло в марте 2021 года. Павлов-Андреевич - открытый гей, но интервью не было посвящено теме гомосексуальности, отмечал Чиков.Из опубликованного текста постановления следует, что защита Дудя* просила отменить это решение, так как ролик был помечен знаком "18+" и не был предназначен для несовершеннолетних зрителей.Дудя* прежде уже штрафовали за пропаганду наркотиков в двух интервью.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20220706/gazeta-1800783204.html
https://ria.ru/20220825/shevchuk-1812015006.html
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павел чиков, федор павлов-андреевич
Павел Чиков, Федор Павлов-Андреевич
13:28 25.08.2022
 
Суд признал законным штраф Дудю* за пропаганду нетрадиционных отношений

Суд признал законным штраф Дудю* в 120 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных отношений

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЮрий Дудь*
Юрий Дудь* - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы признал законным назначение административного штрафа в 120 тысяч рублей признанному в РФ иноагентом журналисту и блогеру Юрию Дудю* за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановление мирового судьи судебного участка №271 в отношении Дудя* оставлено без изменений", - рассказал собеседник агентства.
Табличка у входа в редакцию Новой газеты - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
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"Новую газету" оштрафовали на 300 тысяч рублей
Ранее мировой судья признал Дудя* виновным по части 2 статьи 6.21 КоАП (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних) и назначил ему 120 тысяч рублей штрафа при максимальной санкции для физлиц в 200 тысяч.
Как сообщал в своем Telegram-канале адвокат Павел Чиков, протокол выписали за интервью с перформанс-художником Федором Павловым-Андреевичем, которое вышло в марте 2021 года. Павлов-Андреевич - открытый гей, но интервью не было посвящено теме гомосексуальности, отмечал Чиков.
Из опубликованного текста постановления следует, что защита Дудя* просила отменить это решение, так как ролик был помечен знаком "18+" и не был предназначен для несовершеннолетних зрителей.
Дудя* прежде уже штрафовали за пропаганду наркотиков в двух интервью.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Солист группы ДДТ Юрий Шевчук - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
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Защита Шевчука оспорила штраф за дискредитацию армии
 
Павел ЧиковФедор Павлов-Андреевич
 
 
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