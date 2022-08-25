https://ria.ru/20220825/dud-1812069806.html

Суд признал законным штраф Дудю* за пропаганду нетрадиционных отношений

Суд признал законным штраф Дудю* за пропаганду нетрадиционных отношений - РИА Новости, 25.08.2022

Суд признал законным штраф Дудю* за пропаганду нетрадиционных отношений

Лефортовский суд Москвы признал законным назначение административного штрафа в 120 тысяч рублей признанному в РФ иноагентом журналисту и блогеру Юрию Дудю* за... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T13:28

2022-08-25T13:28

2022-08-25T13:28

павел чиков

федор павлов-андреевич

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы признал законным назначение административного штрафа в 120 тысяч рублей признанному в РФ иноагентом журналисту и блогеру Юрию Дудю* за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в суде."Постановление мирового судьи судебного участка №271 в отношении Дудя* оставлено без изменений", - рассказал собеседник агентства.Ранее мировой судья признал Дудя* виновным по части 2 статьи 6.21 КоАП (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних) и назначил ему 120 тысяч рублей штрафа при максимальной санкции для физлиц в 200 тысяч.Как сообщал в своем Telegram-канале адвокат Павел Чиков, протокол выписали за интервью с перформанс-художником Федором Павловым-Андреевичем, которое вышло в марте 2021 года. Павлов-Андреевич - открытый гей, но интервью не было посвящено теме гомосексуальности, отмечал Чиков.Из опубликованного текста постановления следует, что защита Дудя* просила отменить это решение, так как ролик был помечен знаком "18+" и не был предназначен для несовершеннолетних зрителей.Дудя* прежде уже штрафовали за пропаганду наркотиков в двух интервью.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20220706/gazeta-1800783204.html

https://ria.ru/20220825/shevchuk-1812015006.html

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павел чиков, федор павлов-андреевич