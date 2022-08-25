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Почти 115 км дорог отремонтируют в Астраханской области до конца года - РИА Новости, 25.08.2022
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Почти 115 км дорог отремонтируют в Астраханской области до конца года
Почти 115 км дорог отремонтируют в Астраханской области до конца года - РИА Новости, 25.08.2022
Почти 115 км дорог отремонтируют в Астраханской области до конца года
Почти 115 километров региональных дорог будут отремонтированы в Астраханской области до конца текушего года, сообщает администрация губернатора региона по... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T12:00
2022-08-25T12:00
астраханская область
астрахань
камызяк
автомобильные дороги
ремонт
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг - РИА Новости. Почти 115 километров региональных дорог будут отремонтированы в Астраханской области до конца текушего года, сообщает администрация губернатора региона по итогам совещания "Астраханьавтодора"."До конца года в Астраханской области реконструируют 114,9 километра трасс регионального значения", - говорится в сообщении. Отмечается, что ремонт ведется в рамках программы "Развитие дорожного хозяйства Астраханской области".Так, на 10-километровом участке дороги Астрахань - Камызяк подрядчик уже завершает снятие старого дорожного покрытия и укладывает выравнивающий слой. Работы здесь должны завершить до декабря текущего года."В ремонте мы активно используем новые технологии. Например, на данном участке укладываем геосинтетический материал, который поможет укрепить верхний слой асфальтового покрытия и не даст ему потрескаться. Кроме того, применение улучшенных материалов для дорожной разметки позволит повысить безопасность движения", - приводятся в сообщении слова главного инженера ООО "СпецДорСтрой" Андрея Прочина.В ближайшее время здесь демонтируют остановки и тротуары, а также восстановят разметку проезжей части.Аналогичные работы ведутся на 13-километровом участке трассы Астрахань - Образцово-Травино. Здесь подрядчик приступил к укладке выравнивающего и верхнего слоев. "Когда будет запущен Восточный обход, данные участки дорог станут одним монолитным комплексом. Важно выполнить работы качественно и в срок", - отметил завсектором отдела капитального строительства "Астраханьавтодор" Олег Трусов.
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астраханская область, астрахань, камызяк, автомобильные дороги, ремонт
Астраханская область, Астрахань, Камызяк, Автомобильные дороги, Ремонт
12:00 25.08.2022
 

Почти 115 км дорог отремонтируют в Астраханской области до конца года

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийРабочие ремонтируют участок дороги
Рабочие ремонтируют участок дороги - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Рабочие ремонтируют участок дороги
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг - РИА Новости. Почти 115 километров региональных дорог будут отремонтированы в Астраханской области до конца текушего года, сообщает администрация губернатора региона по итогам совещания "Астраханьавтодора".
"До конца года в Астраханской области реконструируют 114,9 километра трасс регионального значения", - говорится в сообщении. Отмечается, что ремонт ведется в рамках программы "Развитие дорожного хозяйства Астраханской области".
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Так, на 10-километровом участке дороги Астрахань - Камызяк подрядчик уже завершает снятие старого дорожного покрытия и укладывает выравнивающий слой. Работы здесь должны завершить до декабря текущего года.
"В ремонте мы активно используем новые технологии. Например, на данном участке укладываем геосинтетический материал, который поможет укрепить верхний слой асфальтового покрытия и не даст ему потрескаться. Кроме того, применение улучшенных материалов для дорожной разметки позволит повысить безопасность движения", - приводятся в сообщении слова главного инженера ООО "СпецДорСтрой" Андрея Прочина.
В ближайшее время здесь демонтируют остановки и тротуары, а также восстановят разметку проезжей части.
Аналогичные работы ведутся на 13-километровом участке трассы Астрахань - Образцово-Травино. Здесь подрядчик приступил к укладке выравнивающего и верхнего слоев. "Когда будет запущен Восточный обход, данные участки дорог станут одним монолитным комплексом. Важно выполнить работы качественно и в срок", - отметил завсектором отдела капитального строительства "Астраханьавтодор" Олег Трусов.
 
Астраханская областьАстраханьКамызякАвтомобильные дорогиРемонт
 
 
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