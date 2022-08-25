https://ria.ru/20220825/donetsk-1812134703.html

ВСУ повредили остекление в здании школы в Донецке при обстреле

ВСУ повредили остекление в здании школы в Донецке при обстреле - РИА Новости, 25.08.2022

ВСУ повредили остекление в здании школы в Донецке при обстреле

Остекление в здании школы повреждено в результате обстрела Пролетарского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T16:39

2022-08-25T16:39

2022-08-25T16:39

специальная военная операция на украине

в мире

пролетарский район

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Остекление в здании школы повреждено в результате обстрела Пролетарского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает мэр города Алексей Кулемзин."Украинские каратели сегодня ранним утром совершили обстрел Пролетарского района (Донецка – ред.). В его результате было повреждено остекление в здании школы и в девяти жилых домах", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

пролетарский район

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, пролетарский район, донецк (днр)