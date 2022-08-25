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ВСУ повредили остекление в здании школы в Донецке при обстреле - РИА Новости, 25.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220825/donetsk-1812134703.html
ВСУ повредили остекление в здании школы в Донецке при обстреле
ВСУ повредили остекление в здании школы в Донецке при обстреле - РИА Новости, 25.08.2022
ВСУ повредили остекление в здании школы в Донецке при обстреле
Остекление в здании школы повреждено в результате обстрела Пролетарского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T16:39
2022-08-25T16:39
специальная военная операция на украине
в мире
пролетарский район
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Остекление в здании школы повреждено в результате обстрела Пролетарского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает мэр города Алексей Кулемзин."Украинские каратели сегодня ранним утром совершили обстрел Пролетарского района (Донецка – ред.). В его результате было повреждено остекление в здании школы и в девяти жилых домах", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
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пролетарский район
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в мире, пролетарский район, донецк (днр)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Пролетарский район, Донецк (ДНР)
16:39 25.08.2022
 
ВСУ повредили остекление в здании школы в Донецке при обстреле

Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ повредили остекление в школе при обстреле Пролетарского района

© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара / Перейти в фотобанкОкно, поврежденное после ударов с беспилотников ВСУ
Окно, поврежденное после ударов с беспилотников ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара
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Окно, поврежденное после ударов с беспилотников ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Остекление в здании школы повреждено в результате обстрела Пролетарского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает мэр города Алексей Кулемзин.
"Украинские каратели сегодня ранним утром совершили обстрел Пролетарского района (Донецка – ред.). В его результате было повреждено остекление в здании школы и в девяти жилых домах", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПролетарский районДонецк (ДНР)
 
 
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