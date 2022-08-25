https://ria.ru/20220825/donetsk-1811992170.html
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из Himars
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из Himars - РИА Новости, 25.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из Himars
Украинские войска в четверг утром выпустили по Калининскому району Донецка 4 ракеты из РСЗО HIMARS, сообщает представительство Донецкой народной республики в... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T08:56
2022-08-25T08:56
2022-08-25T09:00
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донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска в четверг утром выпустили по Калининскому району Донецка 4 ракеты из РСЗО HIMARS, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 04:30 - н.п. Орловка – г. Донецк (Калининский район): выпущена 1 ракета из РСЗО "Himars"; 05:45 - н.п. Орловка – г. Донецк (Калининский район): выпущено 3 ракеты из РСЗО "Himars"", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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РИА Новости
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08:56 25.08.2022 (обновлено: 09:00 25.08.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из Himars
Украинские войска выпустили по Калининскому району Донецка четыре ракеты из Himars