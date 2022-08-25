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Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из Himars - РИА Новости, 25.08.2022
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Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из Himars
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из Himars - РИА Новости, 25.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из Himars
Украинские войска в четверг утром выпустили по Калининскому району Донецка 4 ракеты из РСЗО HIMARS, сообщает представительство Донецкой народной республики в... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T08:56
2022-08-25T09:00
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донецк (днр)
калининский район
украина
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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска в четверг утром выпустили по Калининскому району Донецка 4 ракеты из РСЗО HIMARS, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 04:30 - н.п. Орловка – г. Донецк (Калининский район): выпущена 1 ракета из РСЗО "Himars"; 05:45 - н.п. Орловка – г. Донецк (Калининский район): выпущено 3 ракеты из РСЗО "Himars"", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220825/gorlovka-1811991658.html
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донецк (днр)
калининский район
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донецк (днр), калининский район, украина
В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донецк (ДНР), Калининский район, Украина
08:56 25.08.2022 (обновлено: 09:00 25.08.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из Himars

Украинские войска выпустили по Калининскому району Донецка четыре ракеты из Himars

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian GosunАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian Gosun
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска в четверг утром выпустили по Калининскому району Донецка 4 ракеты из РСЗО HIMARS, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 04:30 - н.п. Орловка – г. Донецк (Калининский район): выпущена 1 ракета из РСЗО "Himars"; 05:45 - н.п. Орловка – г. Донецк (Калининский район): выпущено 3 ракеты из РСЗО "Himars"", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонецк (ДНР)Калининский районУкраина
 
 
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