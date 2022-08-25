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При обстреле ВСУ Горловки погибла женщина, двое ее детей ранены - РИА Новости, 25.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220825/donbass-1811989634.html
При обстреле ВСУ Горловки погибла женщина, двое ее детей ранены
При обстреле ВСУ Горловки погибла женщина, двое ее детей ранены - РИА Новости, 25.08.2022
При обстреле ВСУ Горловки погибла женщина, двое ее детей ранены
При обстреле Горловки со стороны украинских войск погибла мирная жительница, двое ее детей получили ранения, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T08:11
2022-08-25T08:57
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
иван приходько
донбасс
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 25 авг — РИА Новости. При обстреле Горловки со стороны украинских войск погибла мирная жительница, двое ее детей получили ранения, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько."Увы, с утра у нас двое раненых деток и погибшая мама. Обстрел города продолжается", — написал он.Позже мэр уточнил, что число пострадавших увеличилось до трех.Кроме того, добавил Приходько, из-за обстрела обесточена подстанция "Ленинская", десять поселков остались без электроэнергии.В шесть утра ВСУ дважды открывали огонь по Горловке, выпустив за десять минут 12 снарядов калибра 155 миллиметров.Такая артиллерия стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777. Украинская армия применяет их при беспрерывных обстрелах городов и сел ДНР и ЛНР. Жертвами этих атак становятся прежде всего мирные жители.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220825/vospitaniya-1811981883.html
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
горловка
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в мире, горловка, иван приходько, донбасс, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Иван Приходько, Донбасс, Донецкая Народная Республика
08:11 25.08.2022 (обновлено: 08:57 25.08.2022)
 
При обстреле ВСУ Горловки погибла женщина, двое ее детей ранены

Мэр Приходько: двое детей ранены при обстреле украинскими войсками Горловки, мать погибла

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в ДНР
Автомобиль скорой помощи в ДНР - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 25 авг — РИА Новости. При обстреле Горловки со стороны украинских войск погибла мирная жительница, двое ее детей получили ранения, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько.
"Увы, с утра у нас двое раненых деток и погибшая мама. Обстрел города продолжается", — написал он.
Позже мэр уточнил, что число пострадавших увеличилось до трех.
Кроме того, добавил Приходько, из-за обстрела обесточена подстанция "Ленинская", десять поселков остались без электроэнергии.
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В шесть утра ВСУ дважды открывали огонь по Горловке, выпустив за десять минут 12 снарядов калибра 155 миллиметров.
Такая артиллерия стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777. Украинская армия применяет их при беспрерывных обстрелах городов и сел ДНР и ЛНР. Жертвами этих атак становятся прежде всего мирные жители.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаИван ПриходькоДонбассДонецкая Народная Республика
 
 
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