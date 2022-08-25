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Экономист рассказал, кто возьмет доллар в оборот - РИА Новости, 25.08.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220825/dollar-1811972341.html
Экономист рассказал, кто возьмет доллар в оборот
Экономист рассказал, кто возьмет доллар в оборот - РИА Новости, 25.08.2022
Экономист рассказал, кто возьмет доллар в оборот
В последнее время доллар переживает не самые лучшие времена — можно даже задуматься о "мировом заговоре" против сильнейшей валюты мира. Об этом рассказал... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T02:15
2022-08-25T02:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
китай
сша
федеральная резервная система сша
николай кузнецов
доллар
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В последнее время доллар переживает не самые лучшие времена — можно даже задуматься о "мировом заговоре" против сильнейшей валюты мира. Об этом рассказал агентству "Прайм" врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов.По словам эксперта, во время пандемии госдолг США многократно увеличился, превысив 30 триллионов долларов в 2020 году. Также страна находится в условиях раскручивания инфляционной спирали. Это означает, пояснил Кузнецов, что ФРС, вероятно, придется ужесточать монетарную политику и повысить ключевую процентную ставку.Кроме того, сложившаяся геополитическая ситуация обусловила начало постепенного перехода стран к расчетам в национальных валютах и снижению доли доллара в своих резервах. Такой курс, помимо России, взяли Китай, Индия, ОАЭ, Турция и некоторые страны Латинской Америки. Подобная ситуация ослабляет доллар, но, ввиду безальтернативности американской валюты, не разрушает его.
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экономика, россия, китай, сша, федеральная резервная система сша, николай кузнецов, доллар, государственный университет управления
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Китай, США, Федеральная резервная система США, Николай Кузнецов, Доллар, Государственный университет управления
02:15 25.08.2022
 
Экономист рассказал, кто возьмет доллар в оборот

Экономист Кузнецов заявил о возможном повышении ключевой процентной ставки ФРС

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В последнее время доллар переживает не самые лучшие времена — можно даже задуматься о "мировом заговоре" против сильнейшей валюты мира. Об этом рассказал агентству "Прайм" врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов.
По словам эксперта, во время пандемии госдолг США многократно увеличился, превысив 30 триллионов долларов в 2020 году. Также страна находится в условиях раскручивания инфляционной спирали. Это означает, пояснил Кузнецов, что ФРС, вероятно, придется ужесточать монетарную политику и повысить ключевую процентную ставку.
"Это в свою очередь приведет к замедлению экономики и снижению уровня доходов населения и также окажет влияние на мировые финансовые и товарные рынки", — предупредил аналитик.
Кроме того, сложившаяся геополитическая ситуация обусловила начало постепенного перехода стран к расчетам в национальных валютах и снижению доли доллара в своих резервах. Такой курс, помимо России, взяли Китай, Индия, ОАЭ, Турция и некоторые страны Латинской Америки. Подобная ситуация ослабляет доллар, но, ввиду безальтернативности американской валюты, не разрушает его.
Электронное табло с символикой доллара - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
Вчера, 02:15Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Эксперт предрек доллару "эффект домино"
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияКитайСШАФедеральная резервная система СШАНиколай КузнецовДолларГосударственный университет управления
 
 
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