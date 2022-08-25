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ВСУ выпустили шесть снарядов по Горловке
ВСУ выпустили шесть снарядов по Горловке - РИА Новости, 25.08.2022
ВСУ выпустили шесть снарядов по Горловке
Украинские войска в 20.00 мск выпустили по Горловке шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T20:34
2022-08-25T20:34
2022-08-25T20:34
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
стирол
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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска в 20.00 мск выпустили по Горловке шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Горловка: выпущено шесть снарядов калибром 152 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Стирол
ВСУ выпустили шесть снарядов по Горловке
Представительство ДНР: украинские боевики выпустили по Горловке шесть снарядов