Рейтинг@Mail.ru
Ройзман не признал вину по делу о дискредитации ВС - РИА Новости, 25.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220825/diskreditatsiya-1812097467.html
Ройзман не признал вину по делу о дискредитации ВС
Ройзман не признал вину по делу о дискредитации ВС - РИА Новости, 25.08.2022
Ройзман не признал вину по делу о дискредитации ВС
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, задержанный по уголовной статье о дискредитации Вооруженных сил России, перед началом заседания заявил журналистам, что... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T14:43
2022-08-25T15:32
происшествия
игорь смешко
россия
украина
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812111501_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_e27393692ec5e7b21869b4e05aa40c70.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 авг – РИА Новости. Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, задержанный по уголовной статье о дискредитации Вооруженных сил России, перед началом заседания заявил журналистам, что не признает свою вину, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда."Прогнозов (по сегодняшнему суду) нет. Нет, конечно (вину не признаю)", - ответил Ройзман на вопросы журналистов.В четверг Верх-Исетский суд рассматривает уголовное дело по части 1 статье 280.3 УК РФ о дискредитации ВС РФ в отношении Ройзмана, накануне правоохранительные органы провели обыски в его квартире, офисе фонда и частном музее "Невьянская икона" в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела. Позже Ройзман был задержан на 48 часов. Из квартиры правоохранители изъяли компьютерную технику и найденные визитки иностранных дипломатов, в том числе бывшего главы службы безопасности Украины Игоря Смешко.Как сообщала полиция, поводом для уголовного дела стало размещенное в интернете видео, "содержание которого дискредитировало использование Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов страны и ее граждан".Согласно Уголовному кодексу, Ройзману по данной статье может грозить лишение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. Как альтернатива - штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы сроком до трех лет.
https://ria.ru/20220822/diskreditatsiya-1811240957.html
https://ria.ru/20220824/shevchuk-1811816634.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812111501_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bd1d3093daac16b41856171ff100f2ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, игорь смешко, россия, украина, вооруженные силы рф
Происшествия, Игорь Смешко, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ
14:43 25.08.2022 (обновлено: 15:32 25.08.2022)
 
Ройзман не признал вину по делу о дискредитации ВС

Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман не признал вину по делу о дискредитации ВС

© РИА Новости / Антон Буценко / Перейти в фотобанкБывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга во время избрания ему меры пресечения
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга во время избрания ему меры пресечения - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Антон Буценко
Перейти в фотобанк
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга во время избрания ему меры пресечения
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 авг – РИА Новости. Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, задержанный по уголовной статье о дискредитации Вооруженных сил России, перед началом заседания заявил журналистам, что не признает свою вину, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Прогнозов (по сегодняшнему суду) нет. Нет, конечно (вину не признаю)", - ответил Ройзман на вопросы журналистов.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 12:02Специальная военная операция на Украине
Кубанского полицейского оштрафовали за дискредитацию ВС России
В четверг Верх-Исетский суд рассматривает уголовное дело по части 1 статье 280.3 УК РФ о дискредитации ВС РФ в отношении Ройзмана, накануне правоохранительные органы провели обыски в его квартире, офисе фонда и частном музее "Невьянская икона" в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела. Позже Ройзман был задержан на 48 часов. Из квартиры правоохранители изъяли компьютерную технику и найденные визитки иностранных дипломатов, в том числе бывшего главы службы безопасности Украины Игоря Смешко.
Как сообщала полиция, поводом для уголовного дела стало размещенное в интернете видео, "содержание которого дискредитировало использование Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов страны и ее граждан".
Согласно Уголовному кодексу, Ройзману по данной статье может грозить лишение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. Как альтернатива - штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы сроком до трех лет.
Солист группы ДДТ Юрий Шевчук выступает на фестивале Нашествие - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
Вчера, 13:46Шоубиз
Суд мотивировал штраф Шевчуку за дискредитацию армии
 
ПроисшествияИгорь СмешкоРоссияУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала