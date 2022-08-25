https://ria.ru/20220825/diskreditatsiya-1812097467.html
Ройзман не признал вину по делу о дискредитации ВС
Ройзман не признал вину по делу о дискредитации ВС - РИА Новости, 25.08.2022
Ройзман не признал вину по делу о дискредитации ВС
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, задержанный по уголовной статье о дискредитации Вооруженных сил России, перед началом заседания заявил журналистам, что... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T14:43
2022-08-25T14:43
2022-08-25T15:32
происшествия
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украина
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 авг – РИА Новости. Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, задержанный по уголовной статье о дискредитации Вооруженных сил России, перед началом заседания заявил журналистам, что не признает свою вину, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда."Прогнозов (по сегодняшнему суду) нет. Нет, конечно (вину не признаю)", - ответил Ройзман на вопросы журналистов.В четверг Верх-Исетский суд рассматривает уголовное дело по части 1 статье 280.3 УК РФ о дискредитации ВС РФ в отношении Ройзмана, накануне правоохранительные органы провели обыски в его квартире, офисе фонда и частном музее "Невьянская икона" в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела. Позже Ройзман был задержан на 48 часов. Из квартиры правоохранители изъяли компьютерную технику и найденные визитки иностранных дипломатов, в том числе бывшего главы службы безопасности Украины Игоря Смешко.Как сообщала полиция, поводом для уголовного дела стало размещенное в интернете видео, "содержание которого дискредитировало использование Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов страны и ее граждан".Согласно Уголовному кодексу, Ройзману по данной статье может грозить лишение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. Как альтернатива - штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы сроком до трех лет.
https://ria.ru/20220822/diskreditatsiya-1811240957.html
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происшествия, игорь смешко, россия, украина, вооруженные силы рф
Происшествия, Игорь Смешко, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ
14:43 25.08.2022 (обновлено: 15:32 25.08.2022)
Ройзман не признал вину по делу о дискредитации ВС
Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман не признал вину по делу о дискредитации ВС
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 авг – РИА Новости. Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, задержанный по уголовной статье о дискредитации Вооруженных сил России, перед началом заседания заявил журналистам, что не признает свою вину, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Прогнозов (по сегодняшнему суду) нет. Нет, конечно (вину не признаю)", - ответил Ройзман на вопросы журналистов.
В четверг Верх-Исетский суд рассматривает уголовное дело по части 1 статье 280.3 УК РФ
о дискредитации ВС РФ
в отношении Ройзмана, накануне правоохранительные органы провели обыски в его квартире, офисе фонда и частном музее "Невьянская икона" в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела. Позже Ройзман был задержан на 48 часов. Из квартиры правоохранители изъяли компьютерную технику и найденные визитки иностранных дипломатов, в том числе бывшего главы службы безопасности Украины Игоря Смешко
.
Как сообщала полиция, поводом для уголовного дела стало размещенное в интернете видео, "содержание которого дискредитировало использование Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов страны и ее граждан".
Согласно Уголовному кодексу, Ройзману по данной статье может грозить лишение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. Как альтернатива - штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы сроком до трех лет.