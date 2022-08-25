https://ria.ru/20220825/diskreditatsiya-1812097467.html

Ройзман не признал вину по делу о дискредитации ВС

Ройзман не признал вину по делу о дискредитации ВС - РИА Новости, 25.08.2022

Ройзман не признал вину по делу о дискредитации ВС

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, задержанный по уголовной статье о дискредитации Вооруженных сил России, перед началом заседания заявил журналистам, что... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T14:43

2022-08-25T14:43

2022-08-25T15:32

происшествия

игорь смешко

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 авг – РИА Новости. Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, задержанный по уголовной статье о дискредитации Вооруженных сил России, перед началом заседания заявил журналистам, что не признает свою вину, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда."Прогнозов (по сегодняшнему суду) нет. Нет, конечно (вину не признаю)", - ответил Ройзман на вопросы журналистов.В четверг Верх-Исетский суд рассматривает уголовное дело по части 1 статье 280.3 УК РФ о дискредитации ВС РФ в отношении Ройзмана, накануне правоохранительные органы провели обыски в его квартире, офисе фонда и частном музее "Невьянская икона" в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела. Позже Ройзман был задержан на 48 часов. Из квартиры правоохранители изъяли компьютерную технику и найденные визитки иностранных дипломатов, в том числе бывшего главы службы безопасности Украины Игоря Смешко.Как сообщала полиция, поводом для уголовного дела стало размещенное в интернете видео, "содержание которого дискредитировало использование Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов страны и ее граждан".Согласно Уголовному кодексу, Ройзману по данной статье может грозить лишение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. Как альтернатива - штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы сроком до трех лет.

https://ria.ru/20220822/diskreditatsiya-1811240957.html

https://ria.ru/20220824/shevchuk-1811816634.html

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происшествия, игорь смешко, россия, украина, вооруженные силы рф