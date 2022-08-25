https://ria.ru/20220825/diskreditatsiya-1812085130.html

Ройзману предъявили обвинение по делу о дискредитации ВС

Ройзману предъявили обвинение по делу о дискредитации ВС - РИА Новости, 25.08.2022

Ройзману предъявили обвинение по делу о дискредитации ВС

Бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману, задержанному по уголовной статье о дискредитации Вооруженных сил России, уже предъявлено обвинение, следует из... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T14:12

2022-08-25T14:12

2022-08-25T15:49

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 авг – РИА Новости. Бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману, задержанному по уголовной статье о дискредитации Вооруженных сил России, уже предъявлено обвинение, следует из сообщения Верх-Исетского районного суда."В суд поступило ходатайство старшего следователя третьего отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления внутренних дел по Центральному административному округу ГУМВД РФ по городу Москве об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Ройзмана Евгения Вадимовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 280.3 Уголовного кодекса РФ", - говорится в сообщении.В среду правоохранительные органы провели обыски в квартире Ройзмана, офисе его фонда и частном музее "Невьянская икона" в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела по части 1 статье 280.3 УК РФ о дискредитации ВС РФ. Позже он был задержан на 48 часов.Из квартиры правоохранители изъяли компьютерную технику и найденные визитки иностранных дипломатов, в том числе бывшего главы службы безопасности Украины Игоря Смешко.Как сообщала полиция, поводом для уголовного дела стало размещенное в интернете видео, "содержание которого дискредитировало использование Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов страны и ее граждан".Согласно Уголовному кодексу, Ройзману по данной статье может грозить лишение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. Как альтернатива - штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы сроком до трех лет.

https://ria.ru/20220825/shevchuk-1812015006.html

https://ria.ru/20220823/kuraev-1811590169.html

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