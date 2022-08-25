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Пашинян назвал диалог между Россией и Арменией эффективным

Пашинян назвал диалог между Россией и Арменией эффективным - РИА Новости, 25.08.2022

Пашинян назвал диалог между Россией и Арменией эффективным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи в Чолпон-Ате с российским коллегой Михаилом Мишустиным заявил об эффективном политическом диалоге между... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T21:00

2022-08-25T21:00

2022-08-25T21:27

армения

россия

евразийский экономический союз

никол пашинян

михаил мишустин

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ЕРЕВАН, 25 авг – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи в Чолпон-Ате с российским коллегой Михаилом Мишустиным заявил об эффективном политическом диалоге между двумя странами, сообщили в пресс-службе армянского кабмина."На высоком уровне политический диалог между Арменией и Россией продолжается. Это эффективный диалог", - приводит слова Пашиняна правительственная пресс-служба.По его словам, юбилейные даты – 25-летие подписания договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи и 30-летие установление дипотношений - отражают атмосферу двусторонних отношений."Я уверен, что вопреки всем трудностям мы вместе преодолеем ситуации, которые создают проблемы для наших экономик, для нашего сотрудничества", - сказал Пашинян, добавив, что на встрече с российским коллегой есть возможность обсудить широкий круг повестки двусторонних связей."Что касается ЕАЭС, мы в узком кругу очень тщательно все обсудили, и, думаю, что пришли к конструктивным решениям", - заявил Пашинян.

https://ria.ru/20220816/armeniya-1809959764.html

https://ria.ru/20220824/omsk-1811955779.html

армения

россия

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армения, россия, евразийский экономический союз, никол пашинян, михаил мишустин