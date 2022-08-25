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Пашинян назвал диалог между Россией и Арменией эффективным - РИА Новости, 25.08.2022
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Пашинян назвал диалог между Россией и Арменией эффективным
Пашинян назвал диалог между Россией и Арменией эффективным - РИА Новости, 25.08.2022
Пашинян назвал диалог между Россией и Арменией эффективным
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи в Чолпон-Ате с российским коллегой Михаилом Мишустиным заявил об эффективном политическом диалоге между... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T21:00
2022-08-25T21:27
армения
россия
евразийский экономический союз
никол пашинян
михаил мишустин
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ЕРЕВАН, 25 авг – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи в Чолпон-Ате с российским коллегой Михаилом Мишустиным заявил об эффективном политическом диалоге между двумя странами, сообщили в пресс-службе армянского кабмина."На высоком уровне политический диалог между Арменией и Россией продолжается. Это эффективный диалог", - приводит слова Пашиняна правительственная пресс-служба.По его словам, юбилейные даты – 25-летие подписания договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи и 30-летие установление дипотношений - отражают атмосферу двусторонних отношений."Я уверен, что вопреки всем трудностям мы вместе преодолеем ситуации, которые создают проблемы для наших экономик, для нашего сотрудничества", - сказал Пашинян, добавив, что на встрече с российским коллегой есть возможность обсудить широкий круг повестки двусторонних связей."Что касается ЕАЭС, мы в узком кругу очень тщательно все обсудили, и, думаю, что пришли к конструктивным решениям", - заявил Пашинян.
https://ria.ru/20220816/armeniya-1809959764.html
https://ria.ru/20220824/omsk-1811955779.html
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армения, россия, евразийский экономический союз, никол пашинян, михаил мишустин
Армения, Россия, Евразийский экономический союз, Никол Пашинян, Михаил Мишустин
21:00 25.08.2022 (обновлено: 21:27 25.08.2022)
 
Пашинян назвал диалог между Россией и Арменией эффективным

Пашинян в Чолпон-Ате назвал диалог между Арменией и Россией эффективным

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян выступает во время правительственного часа на заседании Национального Собрания Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступает во время правительственного часа на заседании Национального Собрания Армении - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 25 авг – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи в Чолпон-Ате с российским коллегой Михаилом Мишустиным заявил об эффективном политическом диалоге между двумя странами, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.
"На высоком уровне политический диалог между Арменией и Россией продолжается. Это эффективный диалог", - приводит слова Пашиняна правительственная пресс-служба.
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Шойгу провел переговоры с министром обороны Армении
По его словам, юбилейные даты – 25-летие подписания договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи и 30-летие установление дипотношений - отражают атмосферу двусторонних отношений.
"Я уверен, что вопреки всем трудностям мы вместе преодолеем ситуации, которые создают проблемы для наших экономик, для нашего сотрудничества", - сказал Пашинян, добавив, что на встрече с российским коллегой есть возможность обсудить широкий круг повестки двусторонних связей.
"Что касается ЕАЭС, мы в узком кругу очень тщательно все обсудили, и, думаю, что пришли к конструктивным решениям", - заявил Пашинян.
Губернатор Омской области Александр Бурков - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
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АрменияРоссияЕвразийский экономический союзНикол ПашинянМихаил Мишустин
 
 
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