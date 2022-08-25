02:44 25.08.2022 (обновлено: 09:21 25.08.2022)
Германия объявила об абсолютном дефиците оружия и угрозе поставкам Украине
Глава МИД Бербок: ФРГ испытывает абсолютный дефицит оружия, поставки Украине под угрозой
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Бундесвер столкнулся с серьезной нехваткой запасов вооружений, заявила в интервью телеканалу ZDF министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
По ее словам, из-за этого военная помощь Украине идет "по тонкой грани".
"Мы хотим поддержать ее военным образом, всем, что у нас есть, но, к сожалению, ситуация у нас такова, что у нас абсолютный дефицит в собственных резервах", — сказала Бербок.
Он пояснила, что для Киева было бы лучше получить оружие "вчера, а не сегодня", но немецкие власти должны строить планы в среднесрочной перспективе.
В этих условиях правительство Германии решило создать новый фонд для поддержки бундесвера на 100 миллиардов евро. Министр также подчеркнула, что немецкая военная промышленность должна активно производить материалы для Украины, причем не только в ближайшие месяцы, но и годы.
"Мы ясно продолжим эту военную поддержку", — пообещала Бербок, уточнив, что в самом скором времени Германия отправит Украине систему ПВО Iris-T.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.