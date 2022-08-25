https://ria.ru/20220825/citigroup-1812140029.html

Уход Citigroup не сильно повлияет на рынок, заявил эксперт

Уход Citigroup не сильно повлияет на рынок, заявил эксперт - РИА Новости, 25.08.2022

Уход Citigroup не сильно повлияет на рынок, заявил эксперт

Решение финансовой корпорации Citigroup свернуть часть бизнеса в России не драматично для отечественного рынка, на банк группы приходится лишь небольшая часть... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T16:56

2022-08-25T16:56

2022-08-25T16:56

экономика

россия

citigroup

citi

ситибанк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/20070/84/200708425_0:253:1365:1021_1920x0_80_0_0_669de0fe0bd48062de455dbcca3ccf0c.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Решение финансовой корпорации Citigroup свернуть часть бизнеса в России не драматично для отечественного рынка, на банк группы приходится лишь небольшая часть совокупных активов сектора, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.Ранее в четверг Citigroup сообщила, что будет поэтапно сворачивать бизнес в РФ и постарается продать некоторые активы, оценивая при этом расходы на уход из России в 170 миллионов долларов. Речь пока идёт о розничном бизнесе и работе с малыми и средними предприятиями (МСП)."В России Citi сворачивает свой розничный бизнес и бизнес с малыми и средними предприятиями, но продолжит обслуживать крупных клиентов. Уход Citi не драматичен для российского рынка – по размеру активов российский Ситибанк занимает двадцатое место, его активы составляют около 0,5% совокупных активов банковского сектора России", - оценил эксперт, напомнив, что с 1 марта отчетность банка не публикуется.В то же время со ссылкой на данные ЦБ эксперт напомнил, что депозитарий Citibank обслуживает такие компании, как АФК "Система", "Лукойл", ММК, "Ростелеком", "Татнефть", "Фосагро" и "Эн+ груп".Citigroup еще в апреле прошлого года объявила о решении в рамках обновления стратегии уйти с рынков розничного банковского бизнеса 13 стран, включая Россию. После введения против России западных санкций Ситибанк заявил в середине марта текущего года, что не будет привлекать новых клиентов в РФ и расширит процесс выхода из российского бизнеса, распространив его не только на розничный.

https://ria.ru/20220515/bank-1788656209.html

https://ria.ru/20220821/sanktsii-1811117944.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, citigroup, citi, ситибанк