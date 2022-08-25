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Уход Citigroup не сильно повлияет на рынок, заявил эксперт - РИА Новости, 25.08.2022
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Уход Citigroup не сильно повлияет на рынок, заявил эксперт
Уход Citigroup не сильно повлияет на рынок, заявил эксперт - РИА Новости, 25.08.2022
Уход Citigroup не сильно повлияет на рынок, заявил эксперт
Решение финансовой корпорации Citigroup свернуть часть бизнеса в России не драматично для отечественного рынка, на банк группы приходится лишь небольшая часть... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T16:56
2022-08-25T16:56
экономика
россия
citigroup
citi
ситибанк
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Решение финансовой корпорации Citigroup свернуть часть бизнеса в России не драматично для отечественного рынка, на банк группы приходится лишь небольшая часть совокупных активов сектора, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.Ранее в четверг Citigroup сообщила, что будет поэтапно сворачивать бизнес в РФ и постарается продать некоторые активы, оценивая при этом расходы на уход из России в 170 миллионов долларов. Речь пока идёт о розничном бизнесе и работе с малыми и средними предприятиями (МСП)."В России Citi сворачивает свой розничный бизнес и бизнес с малыми и средними предприятиями, но продолжит обслуживать крупных клиентов. Уход Citi не драматичен для российского рынка – по размеру активов российский Ситибанк занимает двадцатое место, его активы составляют около 0,5% совокупных активов банковского сектора России", - оценил эксперт, напомнив, что с 1 марта отчетность банка не публикуется.В то же время со ссылкой на данные ЦБ эксперт напомнил, что депозитарий Citibank обслуживает такие компании, как АФК "Система", "Лукойл", ММК, "Ростелеком", "Татнефть", "Фосагро" и "Эн+ груп".Citigroup еще в апреле прошлого года объявила о решении в рамках обновления стратегии уйти с рынков розничного банковского бизнеса 13 стран, включая Россию. После введения против России западных санкций Ситибанк заявил в середине марта текущего года, что не будет привлекать новых клиентов в РФ и расширит процесс выхода из российского бизнеса, распространив его не только на розничный.
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экономика, россия, citigroup, citi, ситибанк
Экономика, Россия, Citigroup, Citi, Ситибанк
16:56 25.08.2022
 
Уход Citigroup не сильно повлияет на рынок, заявил эксперт

Аналитик Осадчий: на Citigroup приходится лишь небольшая часть активов сектора

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкБанкомат Сити-банка
Банкомат Сити-банка - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Решение финансовой корпорации Citigroup свернуть часть бизнеса в России не драматично для отечественного рынка, на банк группы приходится лишь небольшая часть совокупных активов сектора, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Ранее в четверг Citigroup сообщила, что будет поэтапно сворачивать бизнес в РФ и постарается продать некоторые активы, оценивая при этом расходы на уход из России в 170 миллионов долларов. Речь пока идёт о розничном бизнесе и работе с малыми и средними предприятиями (МСП).
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"В России Citi сворачивает свой розничный бизнес и бизнес с малыми и средними предприятиями, но продолжит обслуживать крупных клиентов. Уход Citi не драматичен для российского рынка – по размеру активов российский Ситибанк занимает двадцатое место, его активы составляют около 0,5% совокупных активов банковского сектора России", - оценил эксперт, напомнив, что с 1 марта отчетность банка не публикуется.
В то же время со ссылкой на данные ЦБ эксперт напомнил, что депозитарий Citibank обслуживает такие компании, как АФК "Система", "Лукойл", ММК, "Ростелеком", "Татнефть", "Фосагро" и "Эн+ груп".
Citigroup еще в апреле прошлого года объявила о решении в рамках обновления стратегии уйти с рынков розничного банковского бизнеса 13 стран, включая Россию. После введения против России западных санкций Ситибанк заявил в середине марта текущего года, что не будет привлекать новых клиентов в РФ и расширит процесс выхода из российского бизнеса, распространив его не только на розничный.
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