https://ria.ru/20220825/citigroup-1812120742.html
Citigroup будет поэтапно сворачивать бизнес в России
Citigroup будет поэтапно сворачивать бизнес в России - РИА Новости, 25.08.2022
Citigroup будет поэтапно сворачивать бизнес в России
Одна из крупнейших мировых финансовых корпораций Citigroup планирует поэтапно закрывать бизнес в России, следует из пресс-релиза. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T15:59
2022-08-25T15:59
2022-08-25T16:49
экономика
россия
сша
citigroup
ситибанк
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Одна из крупнейших мировых финансовых корпораций Citigroup планирует поэтапно закрывать бизнес в России, следует из пресс-релиза."Citi сегодня объявил о том, что в рамках сокращения своих операций и присутствия в России компания будет сворачивать свой розничный бизнес и бизнес по работе с российскими малыми и средними предприятиями", — говорится в сообщении.При этом группа постарается продать некоторые российские активы.В Citigroup отметили, что процесс начнется уже в этом квартале и будет проходить в соответствии с регуляторными требованиями. Свертывание затронет такие розничные услуги, как потребительские кредиты, кредитные карты и вклады, брокерские и депозитарные услуги для физических лиц. Компания заверяет, что выполнит все обязательства перед клиентами, сотрудниками и партнерами. Всего это коснется примерно 2,3 тысячи сотрудников и 15 отделений.Затраты на уход из России в Citi оценивают примерно в 170 миллионов долларов на ближайшие 18 месяцев — в основном из-за расходов на реструктуризацию, закрытие контрактов с поставщиками и другие выплаты.Citigroup еще в апреле прошлого года объявила об уходе с рынков розничного банковского бизнеса 13 стран, в том числе и России. А в марте этого года, на фоне введенных Западом антироссийских санкций, компания сообщила, что не будет привлекать новых клиентов, и расширит процесс выхода из российского бизнеса, распространив его не только на розничный.В конце второго квартала присутствие Citi в России оценивалось в 8,4 миллиарда долларов (против 9,8 миллиарда на конец предыдущего года), из которых примерно миллиард относится к розничному бизнесу и бизнесу по работе с малыми и средними предприятиями.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сша, citigroup, ситибанк
Экономика, Россия, США, Citigroup, Ситибанк
15:59 25.08.2022 (обновлено: 16:49 25.08.2022)
Citigroup будет поэтапно сворачивать бизнес в России
Компания Citigroup оценила затраты на сворачивание розничного бизнеса в России в $170 млн
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Одна из крупнейших мировых финансовых корпораций Citigroup планирует поэтапно закрывать бизнес в России, следует из пресс-релиза.
"Citi
сегодня объявил о том, что в рамках сокращения своих операций и присутствия в России компания будет сворачивать свой розничный бизнес и бизнес по работе с российскими малыми и средними предприятиями", — говорится в сообщении.
При этом группа постарается продать некоторые российские активы.
В Citigroup отметили, что процесс начнется уже в этом квартале и будет проходить в соответствии с регуляторными требованиями. Свертывание затронет такие розничные услуги, как потребительские кредиты, кредитные карты и вклады, брокерские и депозитарные услуги для физических лиц. Компания заверяет, что выполнит все обязательства перед клиентами, сотрудниками и партнерами. Всего это коснется примерно 2,3 тысячи сотрудников и 15 отделений.
Затраты на уход из России в Citi оценивают примерно в 170 миллионов долларов на ближайшие 18 месяцев — в основном из-за расходов на реструктуризацию, закрытие контрактов с поставщиками и другие выплаты.
Citigroup
еще в апреле прошлого года объявила об уходе с рынков розничного банковского бизнеса 13 стран, в том числе и России
. А в марте этого года, на фоне введенных Западом антироссийских санкций, компания сообщила, что не будет привлекать новых клиентов, и расширит процесс выхода из российского бизнеса, распространив его не только на розничный.
В конце второго квартала присутствие Citi в России оценивалось в 8,4 миллиарда долларов (против 9,8 миллиарда на конец предыдущего года), из которых примерно миллиард относится к розничному бизнесу и бизнесу по работе с малыми и средними предприятиями.