https://ria.ru/20220825/citigroup-1812120742.html

Citigroup будет поэтапно сворачивать бизнес в России

Citigroup будет поэтапно сворачивать бизнес в России - РИА Новости, 25.08.2022

Citigroup будет поэтапно сворачивать бизнес в России

Одна из крупнейших мировых финансовых корпораций Citigroup планирует поэтапно закрывать бизнес в России, следует из пресс-релиза. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T15:59

2022-08-25T15:59

2022-08-25T16:49

экономика

россия

сша

citigroup

ситибанк

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Одна из крупнейших мировых финансовых корпораций Citigroup планирует поэтапно закрывать бизнес в России, следует из пресс-релиза."Citi сегодня объявил о том, что в рамках сокращения своих операций и присутствия в России компания будет сворачивать свой розничный бизнес и бизнес по работе с российскими малыми и средними предприятиями", — говорится в сообщении.При этом группа постарается продать некоторые российские активы.В Citigroup отметили, что процесс начнется уже в этом квартале и будет проходить в соответствии с регуляторными требованиями. Свертывание затронет такие розничные услуги, как потребительские кредиты, кредитные карты и вклады, брокерские и депозитарные услуги для физических лиц. Компания заверяет, что выполнит все обязательства перед клиентами, сотрудниками и партнерами. Всего это коснется примерно 2,3 тысячи сотрудников и 15 отделений.Затраты на уход из России в Citi оценивают примерно в 170 миллионов долларов на ближайшие 18 месяцев — в основном из-за расходов на реструктуризацию, закрытие контрактов с поставщиками и другие выплаты.Citigroup еще в апреле прошлого года объявила об уходе с рынков розничного банковского бизнеса 13 стран, в том числе и России. А в марте этого года, на фоне введенных Западом антироссийских санкций, компания сообщила, что не будет привлекать новых клиентов, и расширит процесс выхода из российского бизнеса, распространив его не только на розничный.В конце второго квартала присутствие Citi в России оценивалось в 8,4 миллиарда долларов (против 9,8 миллиарда на конец предыдущего года), из которых примерно миллиард относится к розничному бизнесу и бизнесу по работе с малыми и средними предприятиями.

https://ria.ru/20220825/kompanii-1811996234.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, россия, сша, citigroup, ситибанк