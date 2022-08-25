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Экс-главу МИД Чехии рассмешил вопрос о возможности войны с Россией
Экс-главу МИД Чехии рассмешил вопрос о возможности войны с Россией - РИА Новости, 25.08.2022
Экс-главу МИД Чехии рассмешил вопрос о возможности войны с Россией
Заявления о возможном столкновении Москвы и Праги смехотворны, заявил в эфире Radio Universum экс-глава МИД Чехии и бывший председатель Генассамблеи ООН Ян... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T06:27
2022-08-25T06:27
2022-08-25T10:52
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чехия
украина
нато
в мире
ян каван
россия
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Заявления о возможном столкновении Москвы и Праги смехотворны, заявил в эфире Radio Universum экс-глава МИД Чехии и бывший председатель Генассамблеи ООН Ян Каван.По его мнению, реальную угрозу для страны представляет дальнейшая отправка вооружений Киеву. Собеседник считает, что со временем военная помощь начнет обходиться Праге все дороже, скажется на уровне жизни чешских граждан и приведет к очередному росту цен.Дипломат упрекнул власти за масштаб поставок оружия Украине, поскольку это снизило обороноспособность самой Чехии.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва никогда не угрожала и не угрожает НАТО, но при этом она не может не реагировать на конфронтационный курс альянса.На фоне российской военной спецоперации западные страны продолжают поставлять оружие Украине. Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что эти действия только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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москва, чехия, украина, нато, в мире, ян каван, россия
Москва, Чехия, Украина, НАТО, В мире, Ян Каван, Россия
06:27 25.08.2022 (обновлено: 10:52 25.08.2022)
Экс-главу МИД Чехии рассмешил вопрос о возможности войны с Россией
Экс-глава МИД Чехии Каван: ожидания войны с Россией смехотворны, но помощь Украине опасна