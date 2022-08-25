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Экс-главу МИД Чехии рассмешил вопрос о возможности войны с Россией - РИА Новости, 25.08.2022
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Экс-главу МИД Чехии рассмешил вопрос о возможности войны с Россией
Экс-главу МИД Чехии рассмешил вопрос о возможности войны с Россией - РИА Новости, 25.08.2022
Экс-главу МИД Чехии рассмешил вопрос о возможности войны с Россией
Заявления о возможном столкновении Москвы и Праги смехотворны, заявил в эфире Radio Universum экс-глава МИД Чехии и бывший председатель Генассамблеи ООН Ян... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T06:27
2022-08-25T10:52
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нато
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ян каван
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Заявления о возможном столкновении Москвы и Праги смехотворны, заявил в эфире Radio Universum экс-глава МИД Чехии и бывший председатель Генассамблеи ООН Ян Каван.По его мнению, реальную угрозу для страны представляет дальнейшая отправка вооружений Киеву. Собеседник считает, что со временем военная помощь начнет обходиться Праге все дороже, скажется на уровне жизни чешских граждан и приведет к очередному росту цен.Дипломат упрекнул власти за масштаб поставок оружия Украине, поскольку это снизило обороноспособность самой Чехии.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва никогда не угрожала и не угрожает НАТО, но при этом она не может не реагировать на конфронтационный курс альянса.На фоне российской военной спецоперации западные страны продолжают поставлять оружие Украине. Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что эти действия только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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москва, чехия, украина, нато, в мире, ян каван, россия
Москва, Чехия, Украина, НАТО, В мире, Ян Каван, Россия
06:27 25.08.2022 (обновлено: 10:52 25.08.2022)
 
Экс-главу МИД Чехии рассмешил вопрос о возможности войны с Россией

Экс-глава МИД Чехии Каван: ожидания войны с Россией смехотворны, но помощь Украине опасна

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКостел святого Микулаша в Малой Стране в Праге
Костел святого Микулаша в Малой Стране в Праге - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Костел святого Микулаша в Малой Стране в Праге. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Заявления о возможном столкновении Москвы и Праги смехотворны, заявил в эфире Radio Universum экс-глава МИД Чехии и бывший председатель Генассамблеи ООН Ян Каван.
По его мнению, реальную угрозу для страны представляет дальнейшая отправка вооружений Киеву. Собеседник считает, что со временем военная помощь начнет обходиться Праге все дороже, скажется на уровне жизни чешских граждан и приведет к очередному росту цен.
"Я считаю смешными некоторые теории о том, что российская армия в случае успеха пройдет через всю Украину в Приднестровье, а потом через Словакию придет и к нам. Это прямо-таки дурная шутка. Поэтому я не думаю, что нам угрожает какая-то военная опасность", — отметил Каван.
Дипломат упрекнул власти за масштаб поставок оружия Украине, поскольку это снизило обороноспособность самой Чехии.
"Сейчас мы на грани. Мы опустошили все наши склады и еще продолжаем отправлять партии оружия на Украину. Таким образом, для собственной обороны у нас уже мало что осталось", — считает экс-глава МИД Чехии.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва никогда не угрожала и не угрожает НАТО, но при этом она не может не реагировать на конфронтационный курс альянса.
На фоне российской военной спецоперации западные страны продолжают поставлять оружие Украине. Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что эти действия только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
Прага - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 00:56
Премьер Чехии заявил, что Прага продолжит оказывать военную помощь Киеву
 
МоскваЧехияУкраинаНАТОВ миреЯн КаванРоссия
 
 
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