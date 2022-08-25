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В Севастополе запустили чат-бот для сообщений о подозрительных событиях
В Севастополе запустили чат-бот для сообщений о подозрительных событиях - РИА Новости, 25.08.2022
В Севастополе запустили чат-бот для сообщений о подозрительных событиях
Специальный чат-бот в мессенджере Telegram запустили в Севастополе для сообщений от жителей о событиях или личностях, которые вызывают подозрение, сообщил... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T19:00
2022-08-25T19:00
2022-08-25T19:00
михаил развожаев
россия
telegram (приложение)
технологии
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севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Специальный чат-бот в мессенджере Telegram запустили в Севастополе для сообщений от жителей о событиях или личностях, которые вызывают подозрение, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев."Запустили в работу чат-бот для ваших сообщений о предполагаемой опасности, подозрительных личностях, обо всем, что так или иначе сейчас влияет на нашу безопасность… Видите, что кто-то выкладывает в сетях места работы ПВО с координатами, или тех, кто поддерживает укрорейх - тоже скидывайте информацию. Информация оперативно будет доступна для всех силовых ведомств", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.По словам губернатора, зачастую скинуть фотографию и написать сообщение проще, чем дозваниваться на телефоны горячих линий."Если видите что-то подозрительное - пишите и кидайте фотографии сюда: https://t.me/oborona92bot. Это чат-бот для сообщений о предполагаемой опасности. Оперативные службы города проверят информацию и примут меры", - добавил Развожаев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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михаил развожаев, россия, telegram (приложение), технологии, республика крым, украина, севастополь
Михаил Развожаев, Россия, Telegram (приложение), Технологии, Республика Крым, Украина, Севастополь
В Севастополе запустили чат-бот для сообщений о подозрительных событиях
В Севастополе запустили чат-бот в Telegram для сообщений о подозрительных событиях