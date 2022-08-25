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В Нижегородской области заработал чат-бот для IT-специалистов
В Нижегородской области заработал чат-бот для IT-специалистов - РИА Новости, 25.08.2022
В Нижегородской области заработал чат-бот для IT-специалистов
Чат-бот для IT-специалистов "Неймарк. IT-поддержка" заработал в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T14:18
2022-08-25T14:18
2022-08-25T14:18
нижегородская область
общество
нижегородская область
глеб никитин
технологии
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 авг - РИА Новости. Чат-бот для IT-специалистов "Неймарк. IT-поддержка" заработал в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.Платформа поможет сориентироваться в региональных и федеральных мерах поддержки IT-отрасли."Ранее пилотный проект был реализован в социальной сети VK, сейчас чат-бот заработал также в Telegram и Viber. Ознакомиться с работой сервиса и выбрать удобный для себя способ коммуникаций можно на сайте организаторов", - говорится в сообщении.Чат-бот разработан по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина командой Центра искусственного интеллекта "Горький" совместно с ООО "Облачные технологии"."К нам обращается много разработчиков и представителей IT-бизнеса с вопросами по мерам поддержки. Больше всего интересуются льготами, грантами, а специалисты – вакансиями и в целом развитием отрасли в регионе. Для более подробных ответов, а также сбора и анализа запросов специалистов я поручил разработать чат-бот для оперативного общения с IT-сектором", - цитирует пресс-служба слова Никитина.В чат-боте представлена подробная информация о федеральных и региональных мерах поддержки. Также пользователи могут оставить свои комментарии и предложения, задать любой интересующий вопрос по теме."Мы стараемся держать связь не только с официальными представителями IT-отрасли, но и непосредственно с самими разработчиками. Это очень важно в реальных условиях IT-производства, связанных с санкционной ситуацией", - приводятся в сообщении слова директора Центра искусственного интеллекта "Горький" Евгения Федосеева.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, нижегородская область, глеб никитин, технологии, россия
Нижегородская область, Общество, Нижегородская область, Глеб Никитин, Технологии, Россия
В Нижегородской области заработал чат-бот для IT-специалистов
В Нижегородской области заработал чат-бот для IT-специалистов "Неймарк. IT-поддержка"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 авг - РИА Новости.
Чат-бот для IT-специалистов "Неймарк. IT-поддержка" заработал в Нижегородской области, сообщает
пресс-служба правительства региона.
Платформа поможет сориентироваться в региональных и федеральных мерах поддержки IT-отрасли.
"Ранее пилотный проект был реализован в социальной сети VK, сейчас чат-бот заработал также в Telegram
и Viber
. Ознакомиться с работой сервиса и выбрать удобный для себя способ коммуникаций можно на сайте организаторов", - говорится в сообщении.
Чат-бот разработан по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
командой Центра искусственного интеллекта "Горький" совместно с ООО "Облачные технологии".
"К нам обращается много разработчиков и представителей IT-бизнеса с вопросами по мерам поддержки. Больше всего интересуются льготами, грантами, а специалисты – вакансиями и в целом развитием отрасли в регионе. Для более подробных ответов, а также сбора и анализа запросов специалистов я поручил разработать чат-бот для оперативного общения с IT-сектором", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
В чат-боте представлена подробная информация о федеральных и региональных мерах поддержки. Также пользователи могут оставить свои комментарии и предложения, задать любой интересующий вопрос по теме.
"Мы стараемся держать связь не только с официальными представителями IT-отрасли, но и непосредственно с самими разработчиками. Это очень важно в реальных условиях IT-производства, связанных с санкционной ситуацией", - приводятся в сообщении слова директора Центра искусственного интеллекта "Горький" Евгения Федосеева.