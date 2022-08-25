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В Нижегородской области заработал чат-бот для IT-специалистов

В Нижегородской области заработал чат-бот для IT-специалистов - РИА Новости, 25.08.2022

В Нижегородской области заработал чат-бот для IT-специалистов

Чат-бот для IT-специалистов "Неймарк. IT-поддержка" заработал в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T14:18

2022-08-25T14:18

2022-08-25T14:18

нижегородская область

общество

нижегородская область

глеб никитин

технологии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 авг - РИА Новости. Чат-бот для IT-специалистов "Неймарк. IT-поддержка" заработал в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.Платформа поможет сориентироваться в региональных и федеральных мерах поддержки IT-отрасли."Ранее пилотный проект был реализован в социальной сети VK, сейчас чат-бот заработал также в Telegram и Viber. Ознакомиться с работой сервиса и выбрать удобный для себя способ коммуникаций можно на сайте организаторов", - говорится в сообщении.Чат-бот разработан по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина командой Центра искусственного интеллекта "Горький" совместно с ООО "Облачные технологии"."К нам обращается много разработчиков и представителей IT-бизнеса с вопросами по мерам поддержки. Больше всего интересуются льготами, грантами, а специалисты – вакансиями и в целом развитием отрасли в регионе. Для более подробных ответов, а также сбора и анализа запросов специалистов я поручил разработать чат-бот для оперативного общения с IT-сектором", - цитирует пресс-служба слова Никитина.В чат-боте представлена подробная информация о федеральных и региональных мерах поддержки. Также пользователи могут оставить свои комментарии и предложения, задать любой интересующий вопрос по теме."Мы стараемся держать связь не только с официальными представителями IT-отрасли, но и непосредственно с самими разработчиками. Это очень важно в реальных условиях IT-производства, связанных с санкционной ситуацией", - приводятся в сообщении слова директора Центра искусственного интеллекта "Горький" Евгения Федосеева.

https://ria.ru/20220817/ii-1810283210.html

https://ria.ru/20220819/marshruty-1810783585.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, нижегородская область, глеб никитин, технологии, россия