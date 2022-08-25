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Германию может ждать дефицит туалетной бумаги - РИА Новости, 25.08.2022
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Германию может ждать дефицит туалетной бумаги
Германию может ждать дефицит туалетной бумаги - РИА Новости, 25.08.2022
Германию может ждать дефицит туалетной бумаги
Кризис на газовом рынке может привести к сокращению производства туалетной бумаги в Германии, сообщил председатель ассоциации бумажной индустрии (Die... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T17:45
2022-08-25T17:50
германия
в мире
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БЕРЛИН, 25 авг - РИА Новости. Кризис на газовом рынке может привести к сокращению производства туалетной бумаги в Германии, сообщил председатель ассоциации бумажной индустрии (Die Papierindustrie) ФРГ Мартин Кренгель."В процессе производства гигиенической бумаги мы особо зависим от газа. В случае его отсутствия мы больше не сможем обеспечивать надежность поставок", - приводятся слова Кренгеля в сообщении, посвященном Всемирному дню туалетной бумаги в грядущую пятницу.По данным, которые приводит Die Papierindustrie, каждый житель Германии в среднем за год расходует 134 рулона туалетной бумаги. "В условиях нынешнего энергетического кризиса нашим главным приоритетом является обеспечение людей этим важным товаром", - подчеркнул Кренгель.В среду кабмин ФРГ принял пакет мер по экономии энергии и, в частности, газа. Меры распространятся на граждан и на компании. Среди мер - определение минимальной температуры обогрева жилых помещений и офисов, требование к собственникам и компаниям-операторам об информировании жильцов о росте тарифов, ограничения обогрева частных бассейнов и купален, отключение подсветки зданий и исторических памятников при условии соблюдения безопасности. Компании в энергоемких отраслях промышленности обязаны выполнять рекомендации по экономии - ранее это можно было делать в добровольном порядке.
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германия, в мире
Германия, В мире
17:45 25.08.2022 (обновлено: 17:50 25.08.2022)
 
Германию может ждать дефицит туалетной бумаги

Die Papierindustrie: в Германии сократится производство туалетной бумаги из-за цен на газ

© AP Photo / Markus SchreiberГраффити с изображением Голлума из "Властелина колец" в Берлине, Германия
Граффити с изображением Голлума из Властелина колец в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Граффити с изображением Голлума из "Властелина колец" в Берлине, Германия . Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 25 авг - РИА Новости. Кризис на газовом рынке может привести к сокращению производства туалетной бумаги в Германии, сообщил председатель ассоциации бумажной индустрии (Die Papierindustrie) ФРГ Мартин Кренгель.
"В процессе производства гигиенической бумаги мы особо зависим от газа. В случае его отсутствия мы больше не сможем обеспечивать надежность поставок", - приводятся слова Кренгеля в сообщении, посвященном Всемирному дню туалетной бумаги в грядущую пятницу.
По данным, которые приводит Die Papierindustrie, каждый житель Германии в среднем за год расходует 134 рулона туалетной бумаги. "В условиях нынешнего энергетического кризиса нашим главным приоритетом является обеспечение людей этим важным товаром", - подчеркнул Кренгель.
В среду кабмин ФРГ принял пакет мер по экономии энергии и, в частности, газа. Меры распространятся на граждан и на компании. Среди мер - определение минимальной температуры обогрева жилых помещений и офисов, требование к собственникам и компаниям-операторам об информировании жильцов о росте тарифов, ограничения обогрева частных бассейнов и купален, отключение подсветки зданий и исторических памятников при условии соблюдения безопасности. Компании в энергоемких отраслях промышленности обязаны выполнять рекомендации по экономии - ранее это можно было делать в добровольном порядке.
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