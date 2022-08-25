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На тушении пожаров в Рязанской области работают 30 бульдозеров - РИА Новости, 25.08.2022
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На тушении пожаров в Рязанской области работают 30 бульдозеров
На тушении пожаров в Рязанской области работают 30 бульдозеров - РИА Новости, 25.08.2022
На тушении пожаров в Рязанской области работают 30 бульдозеров
В тушении лесных пожаров в Рязанской области задействованы 30 бульдозеров, которые прокладывают минерализованные полосы, заявил врио губернатора Павел Малков. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T12:35
2022-08-25T12:35
происшествия
природные пожары в россии
рязанская область
россия
пожары
павел малков
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ДЕУЛИНО (Рязанская обл.), 25 авг - РИА Новости. В тушении лесных пожаров в Рязанской области задействованы 30 бульдозеров, которые прокладывают минерализованные полосы, заявил врио губернатора Павел Малков."Хочу обратиться со словами благодарности к (мэру Москвы - ред.) Сергею Семеновичу (Собянину), силы абсолютно беспрецедентные… В самом начале, когда пожар серьезно разгорелся, у нас было два бульдозера, которыми мы прокладывали минерализованные полосы, сейчас их работает здесь 30, это совершенно беспрецедентное количество", - сказал Малков журналистам.Он добавил, что благодаря этой помощи, огромной концентрации технических средств и людей сейчас удалось в целом "этот периметр пожаров практически затушить".
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происшествия, природные пожары в россии, рязанская область, россия, пожары, павел малков
Происшествия, Природные пожары в России, Рязанская область, Россия, пожары, Павел Малков
12:35 25.08.2022
 
На тушении пожаров в Рязанской области работают 30 бульдозеров

Врио губернатора Рязанской области Малков: на тушении пожаров работают 30 бульдозеров

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУчения МЧС по ликвидации лесных и торфяных пожаров
Учения МЧС по ликвидации лесных и торфяных пожаров - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Учения МЧС по ликвидации лесных и торфяных пожаров. Архивное фото
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ДЕУЛИНО (Рязанская обл.), 25 авг - РИА Новости. В тушении лесных пожаров в Рязанской области задействованы 30 бульдозеров, которые прокладывают минерализованные полосы, заявил врио губернатора Павел Малков.
"Хочу обратиться со словами благодарности к (мэру Москвы - ред.) Сергею Семеновичу (Собянину), силы абсолютно беспрецедентные… В самом начале, когда пожар серьезно разгорелся, у нас было два бульдозера, которыми мы прокладывали минерализованные полосы, сейчас их работает здесь 30, это совершенно беспрецедентное количество", - сказал Малков журналистам.
Он добавил, что благодаря этой помощи, огромной концентрации технических средств и людей сейчас удалось в целом "этот периметр пожаров практически затушить".
Автомобиль противопожарной службы МЧС РФ неподалеку от места природного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 11:50
В Рязанской области бульдозеры прокладывают дороги к лесным пожарам
 
ПроисшествияПриродные пожары в РоссииРязанская областьРоссияпожарыПавел Малков
 
 
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