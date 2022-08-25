https://ria.ru/20220825/buldozery-1812046107.html

На тушении пожаров в Рязанской области работают 30 бульдозеров

На тушении пожаров в Рязанской области работают 30 бульдозеров - РИА Новости, 25.08.2022

На тушении пожаров в Рязанской области работают 30 бульдозеров

В тушении лесных пожаров в Рязанской области задействованы 30 бульдозеров, которые прокладывают минерализованные полосы, заявил врио губернатора Павел Малков. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T12:35

2022-08-25T12:35

2022-08-25T12:35

происшествия

природные пожары в россии

рязанская область

россия

пожары

павел малков

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ДЕУЛИНО (Рязанская обл.), 25 авг - РИА Новости. В тушении лесных пожаров в Рязанской области задействованы 30 бульдозеров, которые прокладывают минерализованные полосы, заявил врио губернатора Павел Малков."Хочу обратиться со словами благодарности к (мэру Москвы - ред.) Сергею Семеновичу (Собянину), силы абсолютно беспрецедентные… В самом начале, когда пожар серьезно разгорелся, у нас было два бульдозера, которыми мы прокладывали минерализованные полосы, сейчас их работает здесь 30, это совершенно беспрецедентное количество", - сказал Малков журналистам.Он добавил, что благодаря этой помощи, огромной концентрации технических средств и людей сейчас удалось в целом "этот периметр пожаров практически затушить".

https://ria.ru/20220823/buldozery-1811505970.html

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Владимир Лаврентьев

происшествия, природные пожары в россии, рязанская область, россия, пожары, павел малков