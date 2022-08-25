https://ria.ru/20220825/buldozery-1812046107.html
На тушении пожаров в Рязанской области работают 30 бульдозеров
На тушении пожаров в Рязанской области работают 30 бульдозеров - РИА Новости, 25.08.2022
На тушении пожаров в Рязанской области работают 30 бульдозеров
В тушении лесных пожаров в Рязанской области задействованы 30 бульдозеров, которые прокладывают минерализованные полосы, заявил врио губернатора Павел Малков. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T12:35
2022-08-25T12:35
2022-08-25T12:35
происшествия
природные пожары в россии
рязанская область
россия
пожары
павел малков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810462283_322:1027:2136:2047_1920x0_80_0_0_a818fff42a63b59c70e2076314be121e.jpg
ДЕУЛИНО (Рязанская обл.), 25 авг - РИА Новости. В тушении лесных пожаров в Рязанской области задействованы 30 бульдозеров, которые прокладывают минерализованные полосы, заявил врио губернатора Павел Малков."Хочу обратиться со словами благодарности к (мэру Москвы - ред.) Сергею Семеновичу (Собянину), силы абсолютно беспрецедентные… В самом начале, когда пожар серьезно разгорелся, у нас было два бульдозера, которыми мы прокладывали минерализованные полосы, сейчас их работает здесь 30, это совершенно беспрецедентное количество", - сказал Малков журналистам.Он добавил, что благодаря этой помощи, огромной концентрации технических средств и людей сейчас удалось в целом "этот периметр пожаров практически затушить".
https://ria.ru/20220823/buldozery-1811505970.html
рязанская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810462283_239:586:2188:2047_1920x0_80_0_0_6b0eb130b8fabc464638ff8b429dedd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, природные пожары в россии, рязанская область, россия, пожары, павел малков
Происшествия, Природные пожары в России, Рязанская область, Россия, пожары, Павел Малков
На тушении пожаров в Рязанской области работают 30 бульдозеров
Врио губернатора Рязанской области Малков: на тушении пожаров работают 30 бульдозеров