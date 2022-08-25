https://ria.ru/20220825/britaniya-1812183443.html
СМИ: британцы массово отказываются от украинских беженцев
СМИ: британцы массово отказываются от украинских беженцев - РИА Новости, 25.08.2022
СМИ: британцы массово отказываются от украинских беженцев
Четверть британских семей, подписавшихся на правительственную программу по размещению украинских беженцев, откажутся от участия в ближайшие недели из-за... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T20:19
2022-08-25T20:19
2022-08-25T20:19
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Четверть британских семей, подписавшихся на правительственную программу по размещению украинских беженцев, откажутся от участия в ближайшие недели из-за нехватки средств на фоне роста инфляции и счетов за электричество, пишет газета Daily Mail."Участники сообщают, что из-за финансового кризиса в стране им с каждым днем все труднее заботиться об иммигрантах, а сами они остаются без денег на существование", — говорится в статье.По данным издания, некоторые британцы потратили тысячи фунтов на уход за беженцами. Государство обещало ежемесячные субсидии за каждую принятую семью, но выплаты задерживаются.Также жители Великобритании жалуются на большие трудности из-за языкового барьера и культурных различий. Недопонимания между британскими спонсорами и беженцами приводят к тому, что украинцы оказываются без крыши над головой.По официальной информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за период с 24 февраля по 5 июля с Украины выехало около 8,8 миллиона человек.
https://ria.ru/20220822/shvetsiya-1811422476.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, великобритания, украина
В мире, Великобритания, Украина
СМИ: британцы массово отказываются от украинских беженцев
Daily Mail: у британцев не хватает средств на размещение беженцев с Украины