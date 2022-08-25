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СМИ: британцы массово отказываются от украинских беженцев - РИА Новости, 25.08.2022
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СМИ: британцы массово отказываются от украинских беженцев
СМИ: британцы массово отказываются от украинских беженцев - РИА Новости, 25.08.2022
СМИ: британцы массово отказываются от украинских беженцев
Четверть британских семей, подписавшихся на правительственную программу по размещению украинских беженцев, откажутся от участия в ближайшие недели из-за... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T20:19
2022-08-25T20:19
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украина
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Четверть британских семей, подписавшихся на правительственную программу по размещению украинских беженцев, откажутся от участия в ближайшие недели из-за нехватки средств на фоне роста инфляции и счетов за электричество, пишет газета Daily Mail."Участники сообщают, что из-за финансового кризиса в стране им с каждым днем все труднее заботиться об иммигрантах, а сами они остаются без денег на существование", — говорится в статье.По данным издания, некоторые британцы потратили тысячи фунтов на уход за беженцами. Государство обещало ежемесячные субсидии за каждую принятую семью, но выплаты задерживаются.Также жители Великобритании жалуются на большие трудности из-за языкового барьера и культурных различий. Недопонимания между британскими спонсорами и беженцами приводят к тому, что украинцы оказываются без крыши над головой.По официальной информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за период с 24 февраля по 5 июля с Украины выехало около 8,8 миллиона человек.
https://ria.ru/20220822/shvetsiya-1811422476.html
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в мире, великобритания, украина
В мире, Великобритания, Украина
20:19 25.08.2022
 
СМИ: британцы массово отказываются от украинских беженцев

Daily Mail: у британцев не хватает средств на размещение беженцев с Украины

© AP Photo / Alberto PezzaliДевушка с плакатом "Беженцам всегда рады" на улице Лондона, Великобритания
Девушка с плакатом Беженцам всегда рады на улице Лондона, Великобритания - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Девушка с плакатом "Беженцам всегда рады" на улице Лондона, Великобритания
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Четверть британских семей, подписавшихся на правительственную программу по размещению украинских беженцев, откажутся от участия в ближайшие недели из-за нехватки средств на фоне роста инфляции и счетов за электричество, пишет газета Daily Mail.
"Участники сообщают, что из-за финансового кризиса в стране им с каждым днем все труднее заботиться об иммигрантах, а сами они остаются без денег на существование", — говорится в статье.
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По данным издания, некоторые британцы потратили тысячи фунтов на уход за беженцами. Государство обещало ежемесячные субсидии за каждую принятую семью, но выплаты задерживаются.
Также жители Великобритании жалуются на большие трудности из-за языкового барьера и культурных различий. Недопонимания между британскими спонсорами и беженцами приводят к тому, что украинцы оказываются без крыши над головой.
По официальной информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за период с 24 февраля по 5 июля с Украины выехало около 8,8 миллиона человек.
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