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Глава форума БРИКС оценила роль Новосибирска в партнерстве Индии и России - РИА Новости, 25.08.2022
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Глава форума БРИКС оценила роль Новосибирска в партнерстве Индии и России
Глава форума БРИКС оценила роль Новосибирска в партнерстве Индии и России - РИА Новости, 25.08.2022
Глава форума БРИКС оценила роль Новосибирска в партнерстве Индии и России
Индия делает все возможное, чтобы в условиях разворота России на восток найти новые точки соприкосновения, Новосибирск в этом смысле – ворота в страну, сообщила РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T07:01
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индия
россия
брикс
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НОВОСИБИРСК, 25 авг – РИА Новости. Индия делает все возможное, чтобы в условиях разворота России на восток найти новые точки соприкосновения, Новосибирск в этом смысле – ворота в страну, сообщила в четверг президент международного форума БРИКС, глава делегации Индии на форуме "Технопром" Пурнима Ананд.По словам Ананд, Индия прежде всего заинтересована в сотрудничестве в области биотехнологий, в частности потому, что пандемия нанесла серьезный удар мировой экономике, а Россия была той страной, которая разработала вакцину "Спутник V" и предоставила ее в том числе Индии.Она уточнила, что в настоящее время уже действует соглашение, заключенное между Сибирским отделением РАН и индийскими институтами по поставкам в Индию семенного материала. "Данный материал будет использован для разработки и выращивания новых сортов пшеничных и других растений в Индии", - добавила Ананд.
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индия, россия, брикс
Индия, Россия, БРИКС
07:01 25.08.2022
 
Глава форума БРИКС оценила роль Новосибирска в партнерстве Индии и России

Глава БРИКС Ананд заявила о важной роли Новосибирска в сотрудничестве Индии с Россией

© Flickr / Sanyam BahgaНациональный флаг Индии
Национальный флаг Индии - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© Flickr / Sanyam Bahga
Национальный флаг Индии. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 25 авг – РИА Новости. Индия делает все возможное, чтобы в условиях разворота России на восток найти новые точки соприкосновения, Новосибирск в этом смысле – ворота в страну, сообщила в четверг президент международного форума БРИКС, глава делегации Индии на форуме "Технопром" Пурнима Ананд.
"Новосибирск является очень важным научным, индустриальным и транспортным хабом России, и сегодня, когда президент Путин объявил поворот России на восток, мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы прийти сюда и найти точки соприкосновения, потому что мы считаем Новосибирск той возможностью и теми воротами, через которые мы можем наладить плодотворное сотрудничество с Россией в различных областях", - сказала она журналистам.
По словам Ананд, Индия прежде всего заинтересована в сотрудничестве в области биотехнологий, в частности потому, что пандемия нанесла серьезный удар мировой экономике, а Россия была той страной, которая разработала вакцину "Спутник V" и предоставила ее в том числе Индии.
"Также Новосибирск знаменит своими разработками по вакцине от Эболы. Поэтому мы очень заинтересованы в сотрудничестве с сибирскими учеными в этой области. Также мы бы хотели рассмотреть возможность сотрудничества в области агротехнологий, потому что Индия - это аграрная страна, и сотрудничество в этой области было бы очень полезно как для российской, так и для индийской стороны", - сказала глава индийской делегации.
Она уточнила, что в настоящее время уже действует соглашение, заключенное между Сибирским отделением РАН и индийскими институтами по поставкам в Индию семенного материала. "Данный материал будет использован для разработки и выращивания новых сортов пшеничных и других растений в Индии", - добавила Ананд.
Президент Международного форума БРИКС Пурнима Ананд и генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на сессии Международная кооперация женщин: потенциал и перспективы в рамках XXV ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
06:40
Глава форума БРИКС заявила о возможностях преодоления санкций против Москвы
 
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