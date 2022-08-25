https://ria.ru/20220825/briks-1811985372.html

Глава форума БРИКС оценила роль Новосибирска в партнерстве Индии и России

Глава форума БРИКС оценила роль Новосибирска в партнерстве Индии и России - РИА Новости, 25.08.2022

Глава форума БРИКС оценила роль Новосибирска в партнерстве Индии и России

Индия делает все возможное, чтобы в условиях разворота России на восток найти новые точки соприкосновения, Новосибирск в этом смысле – ворота в страну, сообщила РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T07:01

2022-08-25T07:01

2022-08-25T07:01

индия

россия

брикс

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НОВОСИБИРСК, 25 авг – РИА Новости. Индия делает все возможное, чтобы в условиях разворота России на восток найти новые точки соприкосновения, Новосибирск в этом смысле – ворота в страну, сообщила в четверг президент международного форума БРИКС, глава делегации Индии на форуме "Технопром" Пурнима Ананд.По словам Ананд, Индия прежде всего заинтересована в сотрудничестве в области биотехнологий, в частности потому, что пандемия нанесла серьезный удар мировой экономике, а Россия была той страной, которая разработала вакцину "Спутник V" и предоставила ее в том числе Индии.Она уточнила, что в настоящее время уже действует соглашение, заключенное между Сибирским отделением РАН и индийскими институтами по поставкам в Индию семенного материала. "Данный материал будет использован для разработки и выращивания новых сортов пшеничных и других растений в Индии", - добавила Ананд.

https://ria.ru/20220825/briks-1811984830.html

индия

россия

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индия, россия, брикс