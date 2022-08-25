06:40 25.08.2022 (обновлено: 06:53 25.08.2022)
Глава форума БРИКС заявила о возможностях преодоления санкций против Москвы
Глава форума БРИКС Ананд сообщила о возможности России преодолеть последствия санкций
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПрезидент Международного форума БРИКС Пурнима Ананд и генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на сессии "Международная кооперация женщин: потенциал и перспективы" в рамках XXV ПМЭФ
Президент Международного форума БРИКС Пурнима Ананд и генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на сессии "Международная кооперация женщин: потенциал и перспективы" в рамках XXV ПМЭФ. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 25 авг — РИА Новости. Бразилия, Индия, Китай и ЮАР открываются для России и становятся реальной возможностью преодолеть последствия международных санкций, сообщила журналистам президент международного форума БРИКС, глава индийской делегации на российском форуме "Технопром" Пурнима Ананд.
"Сегодня реализован механизм взаиморасчетов в рублях и рупиях, и нет необходимости для наших стран использовать доллар при взаиморасчетах. И сегодня подобный же механизм взаиморасчетов в рублях и юанях разрабатывается Китаем. То есть страны БРИКС открываются для России и становятся возможностью для вашей страны преодолеть последствия санкций", — отметила Ананд.
"Когда началась специальная военная операция на Украине, естественно, на Индию оказывалось давление с целью прекращения импорта российской нефти. Но министерство иностранных дел вынуждено было отвергнуть это давление. Российская сторона была заверена, что поставки не будут прекращены и режим санкций ни коим образом не повлияет на взаимоотношение наших стран", — добавил глава форума.
Пурнима Ананд уточнила, что Нью-Дели считает себя нейтральной стороной и, несмотря на наличие в отношении Москвы международных санкций, продолжает плодотворное сотрудничество "во всех сферах, где это необходимо".