https://ria.ru/20220825/briks-1811984830.html

Глава форума БРИКС заявила о возможностях преодоления санкций против Москвы

Глава форума БРИКС заявила о возможностях преодоления санкций против Москвы - РИА Новости, 25.08.2022

Глава форума БРИКС заявила о возможностях преодоления санкций против Москвы

Бразилия, Индия, Китай и ЮАР открываются для России и становятся реальной возможностью преодолеть последствия международных санкций, сообщила журналистам... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T06:40

2022-08-25T06:40

2022-08-25T06:53

экономика

пурнима ананд

россия

индия

брикс

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НОВОСИБИРСК, 25 авг — РИА Новости. Бразилия, Индия, Китай и ЮАР открываются для России и становятся реальной возможностью преодолеть последствия международных санкций, сообщила журналистам президент международного форума БРИКС, глава индийской делегации на российском форуме "Технопром" Пурнима Ананд.По ее словам, за последние 40 лет импортно-экспортные операции между Индией и Россией выросли в пять раз. Сегодня северная страна поставляет южной большой объем нефти, закупая взамен большой объем агрокультурной продукции, текстиля, медицинских препаратов и другое.Пурнима Ананд уточнила, что Нью-Дели считает себя нейтральной стороной и, несмотря на наличие в отношении Москвы международных санкций, продолжает плодотворное сотрудничество "во всех сферах, где это необходимо".

https://ria.ru/20220801/briks-1806305196.html

россия

индия

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экономика, пурнима ананд, россия, индия, брикс