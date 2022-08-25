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Глава форума БРИКС заявила о возможностях преодоления санкций против Москвы - РИА Новости, 25.08.2022
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Глава форума БРИКС заявила о возможностях преодоления санкций против Москвы
Глава форума БРИКС заявила о возможностях преодоления санкций против Москвы - РИА Новости, 25.08.2022
Глава форума БРИКС заявила о возможностях преодоления санкций против Москвы
Бразилия, Индия, Китай и ЮАР открываются для России и становятся реальной возможностью преодолеть последствия международных санкций, сообщила журналистам... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T06:40
2022-08-25T06:53
экономика
пурнима ананд
россия
индия
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НОВОСИБИРСК, 25 авг — РИА Новости. Бразилия, Индия, Китай и ЮАР открываются для России и становятся реальной возможностью преодолеть последствия международных санкций, сообщила журналистам президент международного форума БРИКС, глава индийской делегации на российском форуме "Технопром" Пурнима Ананд.По ее словам, за последние 40 лет импортно-экспортные операции между Индией и Россией выросли в пять раз. Сегодня северная страна поставляет южной большой объем нефти, закупая взамен большой объем агрокультурной продукции, текстиля, медицинских препаратов и другое.Пурнима Ананд уточнила, что Нью-Дели считает себя нейтральной стороной и, несмотря на наличие в отношении Москвы международных санкций, продолжает плодотворное сотрудничество "во всех сферах, где это необходимо".
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экономика, пурнима ананд, россия, индия, брикс
Экономика, Пурнима Ананд, Россия, Индия, БРИКС
06:40 25.08.2022 (обновлено: 06:53 25.08.2022)
 
Глава форума БРИКС заявила о возможностях преодоления санкций против Москвы

Глава форума БРИКС Ананд сообщила о возможности России преодолеть последствия санкций

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПрезидент Международного форума БРИКС Пурнима Ананд и генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на сессии "Международная кооперация женщин: потенциал и перспективы" в рамках XXV ПМЭФ
Президент Международного форума БРИКС Пурнима Ананд и генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на сессии Международная кооперация женщин: потенциал и перспективы в рамках XXV ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Президент Международного форума БРИКС Пурнима Ананд и генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на сессии "Международная кооперация женщин: потенциал и перспективы" в рамках XXV ПМЭФ. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 25 авг — РИА Новости. Бразилия, Индия, Китай и ЮАР открываются для России и становятся реальной возможностью преодолеть последствия международных санкций, сообщила журналистам президент международного форума БРИКС, глава индийской делегации на российском форуме "Технопром" Пурнима Ананд.

"Сегодня реализован механизм взаиморасчетов в рублях и рупиях, и нет необходимости для наших стран использовать доллар при взаиморасчетах. И сегодня подобный же механизм взаиморасчетов в рублях и юанях разрабатывается Китаем. То есть страны БРИКС открываются для России и становятся возможностью для вашей страны преодолеть последствия санкций", — отметила Ананд.

По ее словам, за последние 40 лет импортно-экспортные операции между Индией и Россией выросли в пять раз. Сегодня северная страна поставляет южной большой объем нефти, закупая взамен большой объем агрокультурной продукции, текстиля, медицинских препаратов и другое.

"Когда началась специальная военная операция на Украине, естественно, на Индию оказывалось давление с целью прекращения импорта российской нефти. Но министерство иностранных дел вынуждено было отвергнуть это давление. Российская сторона была заверена, что поставки не будут прекращены и режим санкций ни коим образом не повлияет на взаимоотношение наших стран", — добавил глава форума.

Пурнима Ананд уточнила, что Нью-Дели считает себя нейтральной стороной и, несмотря на наличие в отношении Москвы международных санкций, продолжает плодотворное сотрудничество "во всех сферах, где это необходимо".
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ЭкономикаПурнима АнандРоссияИндияБРИКС
 
 
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