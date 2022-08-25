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СМИ сообщили о тайной борьбе в ЕС из-за России - РИА Новости, 25.08.2022
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СМИ сообщили о тайной борьбе в ЕС из-за России
СМИ сообщили о тайной борьбе в ЕС из-за России - РИА Новости, 25.08.2022
СМИ сообщили о тайной борьбе в ЕС из-за России
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц противостоят "ястребам" в ЕС по вопросу урегулирования на Украине, пишет обозреватель Politico... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T04:05
2022-08-25T04:05
в мире
владимир путин
украина
россия
восточная европа
евросоюз
олаф шольц
германия
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц противостоят "ястребам" в ЕС по вопросу урегулирования на Украине, пишет обозреватель Politico Муджтаба Рахман.По его словам, Макрон и Шольц вынуждены скрывать от стран Центральной и Восточной Европы свою позицию, которая состоит в скорейшем завершении конфликта дипломатическим путем.Автор публикации считает, что до тех пор, пока поддержка США военных действий на Украине остается неизменной, Берлин и Париж вряд ли начнут открыто выражать свое мнение в интересах сохранения единства внутри Евросоюза.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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в мире, владимир путин, украина, россия, восточная европа, евросоюз, олаф шольц, германия, франция, эммануэль макрон, польша
В мире, Владимир Путин, Украина, Россия, Восточная Европа, Евросоюз, Олаф Шольц, Германия, Франция, Эммануэль Макрон, Польша
04:05 25.08.2022
 
СМИ сообщили о тайной борьбе в ЕС из-за России

Politico: Макрон и Шольц противостоят странам Балтии и Польше в вопросе мира на Украине

© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц противостоят "ястребам" в ЕС по вопросу урегулирования на Украине, пишет обозреватель Politico Муджтаба Рахман.
По его словам, Макрон и Шольц вынуждены скрывать от стран Центральной и Восточной Европы свою позицию, которая состоит в скорейшем завершении конфликта дипломатическим путем.

"За публичными заявлениями о поддержке Украины скрывается тихое перетягивание каната между Германием, Францией и — до отставки премьер-министра Марио Драги — Италией с одной стороны, и Польшей, странами Балтии, Скандинавии и Финляндией — с другой", — отметил Рахман.

Автор публикации считает, что до тех пор, пока поддержка США военных действий на Украине остается неизменной, Берлин и Париж вряд ли начнут открыто выражать свое мнение в интересах сохранения единства внутри Евросоюза.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
Национальный флаг ФРГ над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
21 августа, 15:43
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В миреВладимир ПутинУкраинаРоссияВосточная ЕвропаЕвросоюзОлаф ШольцГерманияФранцияЭммануэль МакронПольша
 
 
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