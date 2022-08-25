https://ria.ru/20220825/borba-1811980685.html

СМИ сообщили о тайной борьбе в ЕС из-за России

СМИ сообщили о тайной борьбе в ЕС из-за России - РИА Новости, 25.08.2022

СМИ сообщили о тайной борьбе в ЕС из-за России

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц противостоят "ястребам" в ЕС по вопросу урегулирования на Украине, пишет обозреватель Politico... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T04:05

2022-08-25T04:05

2022-08-25T04:05

в мире

владимир путин

украина

россия

восточная европа

евросоюз

олаф шольц

германия

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц противостоят "ястребам" в ЕС по вопросу урегулирования на Украине, пишет обозреватель Politico Муджтаба Рахман.По его словам, Макрон и Шольц вынуждены скрывать от стран Центральной и Восточной Европы свою позицию, которая состоит в скорейшем завершении конфликта дипломатическим путем.Автор публикации считает, что до тех пор, пока поддержка США военных действий на Украине остается неизменной, Берлин и Париж вряд ли начнут открыто выражать свое мнение в интересах сохранения единства внутри Евросоюза.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220821/sanktsii-1811117944.html

украина

россия

восточная европа

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