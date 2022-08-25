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СМИ сообщили о тайной борьбе в ЕС из-за России
СМИ сообщили о тайной борьбе в ЕС из-за России - РИА Новости, 25.08.2022
СМИ сообщили о тайной борьбе в ЕС из-за России
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц противостоят "ястребам" в ЕС по вопросу урегулирования на Украине, пишет обозреватель Politico... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T04:05
2022-08-25T04:05
2022-08-25T04:05
в мире
владимир путин
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россия
восточная европа
евросоюз
олаф шольц
германия
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц противостоят "ястребам" в ЕС по вопросу урегулирования на Украине, пишет обозреватель Politico Муджтаба Рахман.По его словам, Макрон и Шольц вынуждены скрывать от стран Центральной и Восточной Европы свою позицию, которая состоит в скорейшем завершении конфликта дипломатическим путем.Автор публикации считает, что до тех пор, пока поддержка США военных действий на Украине остается неизменной, Берлин и Париж вряд ли начнут открыто выражать свое мнение в интересах сохранения единства внутри Евросоюза.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220821/sanktsii-1811117944.html
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РИА Новости
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в мире, владимир путин, украина, россия, восточная европа, евросоюз, олаф шольц, германия, франция, эммануэль макрон, польша
В мире, Владимир Путин, Украина, Россия, Восточная Европа, Евросоюз, Олаф Шольц, Германия, Франция, Эммануэль Макрон, Польша
СМИ сообщили о тайной борьбе в ЕС из-за России
Politico: Макрон и Шольц противостоят странам Балтии и Польше в вопросе мира на Украине