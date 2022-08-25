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В Петербурге пройдет тур в поддержку людей с аутизмом и их семей - РИА Новости, 25.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220825/blagotvoritelnost-1812119085.html
В Петербурге пройдет тур в поддержку людей с аутизмом и их семей
В Петербурге пройдет тур в поддержку людей с аутизмом и их семей - РИА Новости, 25.08.2022
В Петербурге пройдет тур в поддержку людей с аутизмом и их семей
В Санкт-Петербурге организуют благотворительный тур с участием деятелей культуры, сообщает пресс-служба Go to Star. Все вырученные с него средства направят на... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T17:27
2022-08-25T17:27
культура
новости культуры
благотворительность
аутизм
любовь аркус
анна ахматова
александр сокуров
санкт-петербург
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В Санкт-Петербурге организуют благотворительный тур с участием деятелей культуры, сообщает пресс-служба Go to Star. Все вырученные с него средства направят на программы Фонда по поддержке людей с аутизмом и их семей."Нам всем сейчас жизненно необходимо прислониться к чьей-то сильной спине, а если хватает стержня и мужества – самому стать опорой для других. Фонду "Антон тут рядом" повезло – у нас есть и то, и другое. В сентябрьском путешествии, которое организовал наш близкий друг, мы передадим эту силу дальше, по цепочке", — говорит Любовь Аркус, учредитель Фонда "Антон тут рядом".Отправная точка маршрутов каждого дня — Гранд Отель Европа. Там "Николай II устраивал дипломатические приемы, а Анна Ахматова назначала свидания", поясняют в пресс-службе. В его исторических интерьерах будет завтрак с Елизаветой Боярской и креативным директором "Русских самоцветов" Даниилом Бергом.Вместе с Александром Сокуровым путешественники "пройдут по следам съемок фильма "Русский ковчег" в Эрмитаже". Участники встретятся с другом Иосифа Бродского – архитектором и искусствоведом Михаилом Мильчиком, а актриса Варвара Шмыкова прочитает стихи поэта в секретном баре. Также в программе — посещение Дома Радио. Там musicAeterna, созданный Теодором Курентзисом, представит специальную программу под руководством хормейстера Виталия Полонского.Также запланирован просмотр картины об Алексее Балабанове "Реквием. Колокольня" с его вдовой Надеждой Васильевой. Он пройдет в гостях у киноведа и издателя журнала "Сеанс" Любови Аркус.Завершит тур экскурсия по закулисью БДТ с его художественным руководителем Андреем Могучим и народной артисткой Ниной Усатовой, а также визит в мастерские шелкографии, керамики, шитья и графики, где создают свои произведения студенты фонда "Антон тут рядом".Также предусмотрена обширная гастрономическая программа. "Знаковые рестораны и бары Петербурга специально для проекта представят авторские сеты", — обещают организаторы. Путешествие запланировано на 16-18 сентября.
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новости культуры, благотворительность, аутизм, любовь аркус, анна ахматова, александр сокуров, санкт-петербург, елизавета боярская, иосиф бродский, теодор курентзис, алексей балабанов
Культура, Новости культуры, Благотворительность, аутизм, Любовь Аркус, Анна Ахматова, Александр Сокуров, Санкт-Петербург, Елизавета Боярская, Иосиф Бродский, Теодор Курентзис, Алексей Балабанов
17:27 25.08.2022
 
В Петербурге пройдет тур в поддержку людей с аутизмом и их семей

Сокуров примет участие в туре в Петербурге в поддержку людей с аутизмом и их семей

© Фото предоставлено пресс-службой Go To StarВ Санкт-Петербурге пройдет благотворительный тур в поддержку людей с аутизмом и их семей
В Санкт-Петербурге пройдет благотворительный тур в поддержку людей с аутизмом и их семей
© Фото предоставлено пресс-службой Go To Star
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В Санкт-Петербурге организуют благотворительный тур с участием деятелей культуры, сообщает пресс-служба Go to Star. Все вырученные с него средства направят на программы Фонда по поддержке людей с аутизмом и их семей.
"Нам всем сейчас жизненно необходимо прислониться к чьей-то сильной спине, а если хватает стержня и мужества – самому стать опорой для других. Фонду "Антон тут рядом" повезло – у нас есть и то, и другое. В сентябрьском путешествии, которое организовал наш близкий друг, мы передадим эту силу дальше, по цепочке", — говорит Любовь Аркус, учредитель Фонда "Антон тут рядом".
© Фото предоставлено пресс-службой Go To StarВ Санкт-Петербурге пройдет благотворительный тур в поддержку людей с аутизмом и их семей
В Санкт-Петербурге пройдет благотворительный тур в поддержку людей с аутизмом и их семей
© Фото предоставлено пресс-службой Go To Star
В Санкт-Петербурге пройдет благотворительный тур в поддержку людей с аутизмом и их семей
Отправная точка маршрутов каждого дня — Гранд Отель Европа. Там "Николай II устраивал дипломатические приемы, а Анна Ахматова назначала свидания", поясняют в пресс-службе. В его исторических интерьерах будет завтрак с Елизаветой Боярской и креативным директором "Русских самоцветов" Даниилом Бергом.
Вместе с Александром Сокуровым путешественники "пройдут по следам съемок фильма "Русский ковчег" в Эрмитаже".
Участники встретятся с другом Иосифа Бродского – архитектором и искусствоведом Михаилом Мильчиком, а актриса Варвара Шмыкова прочитает стихи поэта в секретном баре.
© Фото предоставлено пресс-службой Go To StarВ Санкт-Петербурге пройдет благотворительный тур в поддержку людей с аутизмом и их семей
В Санкт-Петербурге пройдет благотворительный тур в поддержку людей с аутизмом и их семей
© Фото предоставлено пресс-службой Go To Star
В Санкт-Петербурге пройдет благотворительный тур в поддержку людей с аутизмом и их семей
Также в программе — посещение Дома Радио. Там musicAeterna, созданный Теодором Курентзисом, представит специальную программу под руководством хормейстера Виталия Полонского.
Также запланирован просмотр картины об Алексее Балабанове "Реквием. Колокольня" с его вдовой Надеждой Васильевой. Он пройдет в гостях у киноведа и издателя журнала "Сеанс" Любови Аркус.
© Фото предоставлено пресс-службой Go To StarВ Санкт-Петербурге пройдет благотворительный тур в поддержку людей с аутизмом и их семей
В Санкт-Петербурге пройдет благотворительный тур в поддержку людей с аутизмом и их семей
© Фото предоставлено пресс-службой Go To Star
В Санкт-Петербурге пройдет благотворительный тур в поддержку людей с аутизмом и их семей
Завершит тур экскурсия по закулисью БДТ с его художественным руководителем Андреем Могучим и народной артисткой Ниной Усатовой, а также визит в мастерские шелкографии, керамики, шитья и графики, где создают свои произведения студенты фонда "Антон тут рядом".
Также предусмотрена обширная гастрономическая программа. "Знаковые рестораны и бары Петербурга специально для проекта представят авторские сеты", — обещают организаторы.
Путешествие запланировано на 16-18 сентября.
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КультураНовости культурыБлаготворительностьаутизмЛюбовь АркусАнна АхматоваАлександр СокуровСанкт-ПетербургЕлизавета БоярскаяИосиф БродскийТеодор КурентзисАлексей Балабанов
 
 
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