https://ria.ru/20220825/biolaboratorii-1811982287.html
Косачев предупредил об опасности применения Киевом наработок биолабораторий
Косачев предупредил об опасности применения Киевом наработок биолабораторий - РИА Новости, 25.08.2022
Косачев предупредил об опасности применения Киевом наработок биолабораторий
Украина все более оказывается в ситуации страны, сдающей свои позиции, в этих условиях нельзя исключать, что Киев может использовать наработки биолабораторий... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T04:56
2022-08-25T04:56
2022-08-25T05:02
мария захарова
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украина
россия
мид кнр
биолаборатории на украине
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Украина все более оказывается в ситуации страны, сдающей свои позиции, в этих условиях нельзя исключать, что Киев может использовать наработки биолабораторий США для диверсий на освобожденных Россией территориях, заявил РИА Новости вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев."Исключать ничего нельзя. Хотя речь идет о технологиях двойного назначения, когда очень трудно отследить, что называется, всю цепочку и все эти цепочки причинно-следственных связей тщательнейшим образом маскируются. Ведь американцы "разложили" все эти работы по тем 300 лабораториям, которые у них действуют в мире, из которых более трех десятков действуют или действовали на территории Украины", - отметил Косачев.По его словам, в случае с американской сетью биолабораторий "каждый отдельный элемент исследования вроде бы внешне выглядит достаточно безобидным, безопасным и не противоречащим КБТО".Ранее Косачев сообщил РИА Новости, что очередное заседание парламентской комиссии по деятельности биолабораторий США на Украине пройдет в сентябре, в работе наметился "серьезный прогресс".Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мария захарова, сша, украина, россия, мид кнр, биолаборатории на украине
Мария Захарова, США, Украина, Россия, МИД КНР, биолаборатории на Украине
04:56 25.08.2022 (обновлено: 05:02 25.08.2022)
Косачев предупредил об опасности применения Киевом наработок биолабораторий
Косачев заявил о вероятности использования Киевом наработок биолабораторий для диверсий
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Украина все более оказывается в ситуации страны, сдающей свои позиции, в этих условиях нельзя исключать, что Киев может использовать наработки биолабораторий США для диверсий на освобожденных Россией территориях, заявил РИА Новости вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
"Как было отмечено в небезызвестной теории: если ружье на сцене присутствует, то оно обязательно выстрелит. Если существуют технологии разработки биологического оружия, если есть практические навыки по тому, чтобы эти технологии использовать на практике, то нет никаких гарантий, что они не будут использованы на практике. Тем более, когда Украина во все возрастающей степени оказывается в ситуации страны, которая сдает свои позиции", - сказал Косачев, отвечая на вопрос, существуют ли риски, что Украина может использовать наработки биолабораторий США для диверсий на освобожденных территориях.
"Исключать ничего нельзя. Хотя речь идет о технологиях двойного назначения, когда очень трудно отследить, что называется, всю цепочку и все эти цепочки причинно-следственных связей тщательнейшим образом маскируются. Ведь американцы "разложили" все эти работы по тем 300 лабораториям, которые у них действуют в мире, из которых более трех десятков действуют или действовали на территории Украины", - отметил Косачев.
По его словам, в случае с американской сетью биолабораторий "каждый отдельный элемент исследования вроде бы внешне выглядит достаточно безобидным, безопасным и не противоречащим КБТО".
"А вот собрать вместе всю эту головоломку - а то, что эта головоломка осознанно разложена по составляющим организаторами, нет никаких сомнений - так вот собрать обратно воедино всю эту головоломку из разрозненных кусков - это и есть задача, которую преследует наша парламентская комиссия", - заявил вице-спикер Совфеда.
Ранее Косачев сообщил РИА Новости, что очередное заседание парламентской комиссии по деятельности биолабораторий США
на Украине
пройдет в сентябре, в работе наметился "серьезный прогресс".
Министерство обороны РФ
ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.
Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
.
Официальный представитель МИД КНР
Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.