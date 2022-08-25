https://ria.ru/20220825/biolaboratorii-1811982287.html

Косачев предупредил об опасности применения Киевом наработок биолабораторий

Косачев предупредил об опасности применения Киевом наработок биолабораторий - РИА Новости, 25.08.2022

Косачев предупредил об опасности применения Киевом наработок биолабораторий

Украина все более оказывается в ситуации страны, сдающей свои позиции, в этих условиях нельзя исключать, что Киев может использовать наработки биолабораторий... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T04:56

2022-08-25T04:56

2022-08-25T05:02

мария захарова

сша

украина

россия

мид кнр

биолаборатории на украине

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Украина все более оказывается в ситуации страны, сдающей свои позиции, в этих условиях нельзя исключать, что Киев может использовать наработки биолабораторий США для диверсий на освобожденных Россией территориях, заявил РИА Новости вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев."Исключать ничего нельзя. Хотя речь идет о технологиях двойного назначения, когда очень трудно отследить, что называется, всю цепочку и все эти цепочки причинно-следственных связей тщательнейшим образом маскируются. Ведь американцы "разложили" все эти работы по тем 300 лабораториям, которые у них действуют в мире, из которых более трех десятков действуют или действовали на территории Украины", - отметил Косачев.По его словам, в случае с американской сетью биолабораторий "каждый отдельный элемент исследования вроде бы внешне выглядит достаточно безобидным, безопасным и не противоречащим КБТО".Ранее Косачев сообщил РИА Новости, что очередное заседание парламентской комиссии по деятельности биолабораторий США на Украине пройдет в сентябре, в работе наметился "серьезный прогресс".Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.

https://ria.ru/20220824/biolaboratorii-1811726050.html

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мария захарова, сша, украина, россия, мид кнр, биолаборатории на украине