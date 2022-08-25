https://ria.ru/20220825/bayden-1812186918.html
Байден обсудил с Зеленским новый транш помощи Украине
Байден обсудил с Зеленским новый транш помощи Украине - РИА Новости, 25.08.2022
Байден обсудил с Зеленским новый транш помощи Украине
Президент США Джо Байден обсудил с Владимиром Зеленским поддержку Киева и новый транш военной помощи, сообщила официальный представитель Белого дома Карин... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T20:40
2022-08-25T20:40
2022-08-25T20:40
специальная военная операция на украине
в мире
сша
энергодар
днепр (город)
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800796543_0:414:2904:2048_1920x0_80_0_0_b3e9026984a4b2a46d8a890b44ee6f8c.jpg
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудил с Владимиром Зеленским поддержку Киева и новый транш военной помощи, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.В ходе разговора обсуждался новый транш помощи США на сумму около 3 миллиардов долларов, сообщила она.Жан-Пьер добавила, что Байден коснулся и ситуации вокруг Запорожской АЭС. Она отметила, что США призывают организовать вокруг станции демилитаризованную зону и допустить на ЗАЭС международных инспекторов.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220825/zelenskiy-1812168151.html
сша
энергодар
днепр (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800796543_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_76d90f5d1b9c7848699bf0c51aa0cb66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, энергодар, днепр (город), запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Энергодар, Днепр (город), Запорожская АЭС
Байден обсудил с Зеленским новый транш помощи Украине
Байден обсудил с Зеленским поддержку Украины и новый транш военной помощи