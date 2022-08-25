https://ria.ru/20220825/bayden-1812186918.html

Байден обсудил с Зеленским новый транш помощи Украине

Байден обсудил с Зеленским новый транш помощи Украине - РИА Новости, 25.08.2022

Байден обсудил с Зеленским новый транш помощи Украине

Президент США Джо Байден обсудил с Владимиром Зеленским поддержку Киева и новый транш военной помощи, сообщила официальный представитель Белого дома Карин... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T20:40

2022-08-25T20:40

2022-08-25T20:40

специальная военная операция на украине

в мире

сша

энергодар

днепр (город)

запорожская аэс

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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудил с Владимиром Зеленским поддержку Киева и новый транш военной помощи, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.В ходе разговора обсуждался новый транш помощи США на сумму около 3 миллиардов долларов, сообщила она.Жан-Пьер добавила, что Байден коснулся и ситуации вокруг Запорожской АЭС. Она отметила, что США призывают организовать вокруг станции демилитаризованную зону и допустить на ЗАЭС международных инспекторов.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220825/zelenskiy-1812168151.html

сша

энергодар

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сша, энергодар, днепр (город), запорожская аэс