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Байден обсудил с Зеленским новый транш помощи Украине - РИА Новости, 25.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220825/bayden-1812186918.html
Байден обсудил с Зеленским новый транш помощи Украине
Байден обсудил с Зеленским новый транш помощи Украине - РИА Новости, 25.08.2022
Байден обсудил с Зеленским новый транш помощи Украине
Президент США Джо Байден обсудил с Владимиром Зеленским поддержку Киева и новый транш военной помощи, сообщила официальный представитель Белого дома Карин... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T20:40
2022-08-25T20:40
специальная военная операция на украине
в мире
сша
энергодар
днепр (город)
запорожская аэс
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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудил с Владимиром Зеленским поддержку Киева и новый транш военной помощи, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.В ходе разговора обсуждался новый транш помощи США на сумму около 3 миллиардов долларов, сообщила она.Жан-Пьер добавила, что Байден коснулся и ситуации вокруг Запорожской АЭС. Она отметила, что США призывают организовать вокруг станции демилитаризованную зону и допустить на ЗАЭС международных инспекторов.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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в мире, сша, энергодар, днепр (город), запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Энергодар, Днепр (город), Запорожская АЭС
20:40 25.08.2022
 
Байден обсудил с Зеленским новый транш помощи Украине

Байден обсудил с Зеленским поддержку Украины и новый транш военной помощи

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудил с Владимиром Зеленским поддержку Киева и новый транш военной помощи, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Президент подтвердил поддержку Украины", - заявила она журналистам.
В ходе разговора обсуждался новый транш помощи США на сумму около 3 миллиардов долларов, сообщила она.
Жан-Пьер добавила, что Байден коснулся и ситуации вокруг Запорожской АЭС. Она отметила, что США призывают организовать вокруг станции демилитаризованную зону и допустить на ЗАЭС международных инспекторов.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
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Экономист раскрыл, куда пропадает американская помощь Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАЭнергодарДнепр (город)Запорожская АЭС
 
 
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