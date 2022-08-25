https://ria.ru/20220825/avtovaz-1812174841.html
"АвтоВАЗ" начнет дополнительный набор сотрудников
"АвтоВАЗ" начнет дополнительный набор сотрудников - РИА Новости, 25.08.2022
"АвтоВАЗ" начнет дополнительный набор сотрудников
"АвтоВАЗ" с сентября планирует начать дополнительный набор сотрудников, всего будет трудоустроена не одна тысяча человек, сообщил президент компании Максим... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T19:22
2022-08-25T19:22
2022-08-25T19:22
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авто
самарская область
автоваз
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САМАРА, 25 авг – РИА Новости. "АвтоВАЗ" с сентября планирует начать дополнительный набор сотрудников, всего будет трудоустроена не одна тысяча человек, сообщил президент компании Максим Соколов."Был вопрос о сокращении штата. Хочу всех заверить: напротив, потребуется дополнительный призыв работников в нашу команду. И этот призыв начнется буквально со следующего месяца. Это не десятки, не сотни, и даже не одна тысяча человек. Нам придется увеличить масштаб нашей команды, чтобы выполнять не менее масштабные задачи", - цитирует Соколова пресс-служба правительства Самарской области."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).
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экономика, авто, самарская область, автоваз, renault logan, lada vesta, тольятти, ижевск, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Авто, Самарская область, АвтоВАЗ, Renault Logan, Lada Vesta, Тольятти, Ижевск, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
"АвтоВАЗ" начнет дополнительный набор сотрудников
Президент "АвтоВАЗа" Соколов: компания начнет в сентябре дополнительный набор сотрудников