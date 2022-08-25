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Численность ВС России вырастет за счет контрактников, предположил эксперт - РИА Новости, 25.08.2022
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Численность ВС России вырастет за счет контрактников, предположил эксперт
Численность ВС России вырастет за счет контрактников, предположил эксперт - РИА Новости, 25.08.2022
Численность ВС России вырастет за счет контрактников, предположил эксперт
Увеличение численности военнослужащих Вооруженных сил России на 137 тысяч человек будет реализовано за счет большего набора контрактников и не приведет к... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T16:46
2022-08-25T16:46
нато
россия
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Увеличение численности военнослужащих Вооруженных сил России на 137 тысяч человек будет реализовано за счет большего набора контрактников и не приведет к увеличению призыва, полагает известный военный эксперт Алексей Леонков.Ранее в четверг президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил РФ на 137 тысяч военнослужащих, до 1 150 628 человек."Новая военная техника, поступающая на вооружение российской армии, стала сложнее. Людей, которые должны ее эксплуатировать, необходимо готовить как минимум года три. Понятно, что никакая срочная служба это не покроет, потому увеличения призыва на срочную службу не будет", - такое мнение Леонков выразил в беседе с РИА Новости.Он напомнил, что с начала специальной военной операции возросло количество желающих заключить контракт с Минобороны России, однако по законодательству количество контрактников в российских Вооруженных силах штатно ограничено 600 тысячами человек."Когда начиналась специальная военная операция, я говорил, что количество контрактников в связи с ростом в геометрической прогрессии угроз по периметру России должно быть увеличено. Когда появилась информация о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, министр обороны заявил о формировании в ответ 12 новых воинских частей и подразделений. Можно предположить, что часть от этих 137 тысяч новых военнослужащих попадет служить в эти новые части", - отметил Леонков.По его оценке, нынешнее увеличение численности военнослужащих – не последнее в ближайшие годы."Нам скоро потребуется много специалистов на новые комплексы воздушно-космической обороны С-500 и А-235 "Нудоль". Флот также видоизменяется, строятся новые корабли океанской зоны, понятно, что потребность в профессиональных экипажах также будет расти. По тем обстоятельствам, которые сейчас складываются, доля контрактников должна быть доведена минимум до 1,2 миллиона человек", - добавил эксперт.
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нато, россия, безопасность, вооруженные силы рф
НАТО, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ
16:46 25.08.2022
 
Численность ВС России вырастет за счет контрактников, предположил эксперт

Эксперт Леонков: увеличение численности ВС России произойдет за счет контрактников

© РИА Новости / Николай Журавлев / Перейти в фотобанкШевроны вооруженных сил Российской Федерации
Шевроны вооруженных сил Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Николай Журавлев
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Увеличение численности военнослужащих Вооруженных сил России на 137 тысяч человек будет реализовано за счет большего набора контрактников и не приведет к увеличению призыва, полагает известный военный эксперт Алексей Леонков.
Ранее в четверг президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил РФ на 137 тысяч военнослужащих, до 1 150 628 человек.
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"Новая военная техника, поступающая на вооружение российской армии, стала сложнее. Людей, которые должны ее эксплуатировать, необходимо готовить как минимум года три. Понятно, что никакая срочная служба это не покроет, потому увеличения призыва на срочную службу не будет", - такое мнение Леонков выразил в беседе с РИА Новости.
Он напомнил, что с начала специальной военной операции возросло количество желающих заключить контракт с Минобороны России, однако по законодательству количество контрактников в российских Вооруженных силах штатно ограничено 600 тысячами человек.
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"Когда начиналась специальная военная операция, я говорил, что количество контрактников в связи с ростом в геометрической прогрессии угроз по периметру России должно быть увеличено. Когда появилась информация о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, министр обороны заявил о формировании в ответ 12 новых воинских частей и подразделений. Можно предположить, что часть от этих 137 тысяч новых военнослужащих попадет служить в эти новые части", - отметил Леонков.
По его оценке, нынешнее увеличение численности военнослужащих – не последнее в ближайшие годы.
"Нам скоро потребуется много специалистов на новые комплексы воздушно-космической обороны С-500 и А-235 "Нудоль". Флот также видоизменяется, строятся новые корабли океанской зоны, понятно, что потребность в профессиональных экипажах также будет расти. По тем обстоятельствам, которые сейчас складываются, доля контрактников должна быть доведена минимум до 1,2 миллиона человек", - добавил эксперт.
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НАТОРоссияБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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