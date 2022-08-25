https://ria.ru/20220825/armiya-1812112464.html
Эксперт прокомментировал решение об увеличении численности российской армии
Эксперт прокомментировал решение об увеличении численности российской армии - РИА Новости, 25.08.2022
Эксперт прокомментировал решение об увеличении численности российской армии
Решение нарастить штатную численность Вооруженных сил РФ на 137 тысяч военнослужащих связано обострением международной военно-политической обстановки и ростом... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T15:33
2022-08-25T15:33
2022-08-25T15:33
безопасность
россия
вооруженные силы рф
владимир путин
игорь коротченко
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Решение нарастить штатную численность Вооруженных сил РФ на 137 тысяч военнослужащих связано обострением международной военно-политической обстановки и ростом угроз для России, заявил РИА Новости в четверг главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Так он прокомментировал указ президента России Владимира Путина об увеличении штатной численности Вооруженных сил РФ на 137 тысяч военнослужащих, их общее число составит 1 150 628 человек."Это решение связано с ростом внешних угроз для России. Я в принципе считаю, что нам необходимо в перспективе нарастить численность ВС РФ где-то на 500 тысяч человек. В целом данное решение - оно полностью оправдано и соответствует реалиям международной военно-политической ситуации", - сказал Коротченко.При этом эксперт выразил мнение, что численность Вооруженных сил будет наращиваться исключительно за счет комплектования на контрактной основе.
https://ria.ru/20220824/polkovnik-1811860696.html
https://ria.ru/20220823/otnoshenie-1811461564.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы рф, владимир путин, игорь коротченко
Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Игорь Коротченко
Эксперт прокомментировал решение об увеличении численности российской армии
Эксперт Коротченко связал увеличение численности российской армии с ростом внешних угроз