https://ria.ru/20220825/armiya-1812112464.html

Эксперт прокомментировал решение об увеличении численности российской армии

Эксперт прокомментировал решение об увеличении численности российской армии - РИА Новости, 25.08.2022

Эксперт прокомментировал решение об увеличении численности российской армии

Решение нарастить штатную численность Вооруженных сил РФ на 137 тысяч военнослужащих связано обострением международной военно-политической обстановки и ростом... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T15:33

2022-08-25T15:33

2022-08-25T15:33

безопасность

россия

вооруженные силы рф

владимир путин

игорь коротченко

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Решение нарастить штатную численность Вооруженных сил РФ на 137 тысяч военнослужащих связано обострением международной военно-политической обстановки и ростом угроз для России, заявил РИА Новости в четверг главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Так он прокомментировал указ президента России Владимира Путина об увеличении штатной численности Вооруженных сил РФ на 137 тысяч военнослужащих, их общее число составит 1 150 628 человек."Это решение связано с ростом внешних угроз для России. Я в принципе считаю, что нам необходимо в перспективе нарастить численность ВС РФ где-то на 500 тысяч человек. В целом данное решение - оно полностью оправдано и соответствует реалиям международной военно-политической ситуации", - сказал Коротченко.При этом эксперт выразил мнение, что численность Вооруженных сил будет наращиваться исключительно за счет комплектования на контрактной основе.

https://ria.ru/20220824/polkovnik-1811860696.html

https://ria.ru/20220823/otnoshenie-1811461564.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы рф, владимир путин, игорь коротченко