https://ria.ru/20220825/aes-1812150298.html

США призвали отказаться от военных действий вокруг Запорожской АЭС

США призвали отказаться от военных действий вокруг Запорожской АЭС - РИА Новости, 25.08.2022

США призвали отказаться от военных действий вокруг Запорожской АЭС

США призывают отказаться от военных действий вокруг Запорожской АЭС и создать там демилитаризованную зону, заявила замгоссекретаря США по контролю за... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T17:35

2022-08-25T17:35

2022-08-25T17:35

в мире

василий небензя

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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. США призывают отказаться от военных действий вокруг Запорожской АЭС и создать там демилитаризованную зону, заявила замгоссекретаря США по контролю за вооружениями Бонни Дженкинс."Мы продолжаем призывать к прекращению военных действий на ядерных объектах или вблизи них и вернуть контроль над ними Украине и, безусловно, создать демилитаризованную зону вокруг атомных станций - это то, необходимость чего мы подчеркиваем", - сказала Дженкинс на брифинге.По ее словам, "бои близ атомной станции опасны и безответственны". Представитель госдепартамента заявила, что Вашингтон считает важным "не допустить катастрофы" на Запорожской АЭС и призывает РФ прекратить боевые действия в районе станции.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.Постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что призывы Запада создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС безответственны, они не учитывают необходимость поддержания условий для безопасного функционирования станции.

https://ria.ru/20220818/zaes-1810407475.html

https://ria.ru/20220812/aes-1809128589.html

энергодар

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в мире, василий небензя, энергодар, украина, оон, запорожская аэс, россия