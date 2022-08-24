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Воду раздают на 14 станциях московского метро из-за жары
Воду раздают на 14 станциях московского метро из-за жары - РИА Новости, 24.08.2022
Воду раздают на 14 станциях московского метро из-за жары
Воду в бутылках раздают на 14 станциях московского метро из-за жары, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T17:08
2022-08-24T17:08
2022-08-24T17:08
москва
департамент транспорта г. москвы
московское центральное кольцо (мцк)
московский метрополитен
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Воду в бутылках раздают на 14 станциях московского метро из-за жары, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.Как отмечается в Telegram-канале департамента, воду начали раздавать на станциях метро "Технопарк", "Выхино", "Фили", "Филевский парк", "Пионерская", "Багратионовская", "Студенческая", "Кутузовская", "Окружная" (МЦК)."По результатам мониторинга температуры на станциях добавляем к списку пять станций, где с 16.00 раздаем воду: "Отрадное", "Сокол", "Аэропорт", "Пушкинская", "Владыкино" (МЦК)", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, департамент транспорта г. москвы, московское центральное кольцо (мцк), московский метрополитен
Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Московское центральное кольцо (МЦК), Московский метрополитен
Воду раздают на 14 станциях московского метро из-за жары
В Москве из-за жары раздают воду на 14 станциях метро