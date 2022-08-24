https://ria.ru/20220824/zhara-1811897909.html

Воду раздают на 14 станциях московского метро из-за жары

Воду раздают на 14 станциях московского метро из-за жары - РИА Новости, 24.08.2022

Воду раздают на 14 станциях московского метро из-за жары

Воду в бутылках раздают на 14 станциях московского метро из-за жары, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T17:08

2022-08-24T17:08

2022-08-24T17:08

москва

департамент транспорта г. москвы

московское центральное кольцо (мцк)

московский метрополитен

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Воду в бутылках раздают на 14 станциях московского метро из-за жары, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.Как отмечается в Telegram-канале департамента, воду начали раздавать на станциях метро "Технопарк", "Выхино", "Фили", "Филевский парк", "Пионерская", "Багратионовская", "Студенческая", "Кутузовская", "Окружная" (МЦК)."По результатам мониторинга температуры на станциях добавляем к списку пять станций, где с 16.00 раздаем воду: "Отрадное", "Сокол", "Аэропорт", "Пушкинская", "Владыкино" (МЦК)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220824/zhara-1811825955.html

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, департамент транспорта г. москвы, московское центральное кольцо (мцк), московский метрополитен