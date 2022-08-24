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На черноморском побережье Кубани ожидается 38-градусная жара
На черноморском побережье Кубани ожидается 38-градусная жара - РИА Новости, 24.08.2022
На черноморском побережье Кубани ожидается 38-градусная жара
На черноморском побережье Краснодарского края на участке от Джубги до Магри ожидается 38-градусная жара, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T17:03
2022-08-24T17:03
2022-08-24T17:16
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КРАСНОДАР, 24 авг – РИА Новости. На черноморском побережье Краснодарского края на участке от Джубги до Магри ожидается 38-градусная жара, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону."По данным ГМБ (гидрометеорологического бюро - ред.) Туапсе, сегодня 24.08.2022... а также днем 25.08.2022 на участке от Джубги до Магри ожидается сильная жара, температура воздуха достигнет +37... +38 градусов ", - говорится в сообщении.Во вторник из-за ожидающейся 37-градусной жары до четверга было объявлено штормовое предупреждение в Сочи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, краснодарский край, погода, новости - туризм
Общество, Краснодарский край, Погода, Туризм, Новости - Туризм
17:03 24.08.2022 (обновлено: 17:16 24.08.2022)
На черноморском побережье Кубани ожидается 38-градусная жара
МЧС предупредило о 38-градусной жаре на черноморском побережье Кубани от Джубги до Магри