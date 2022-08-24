https://ria.ru/20220824/zhara-1811894377.html

На черноморском побережье Кубани ожидается 38-градусная жара

На черноморском побережье Кубани ожидается 38-градусная жара - РИА Новости, 24.08.2022

На черноморском побережье Кубани ожидается 38-градусная жара

На черноморском побережье Краснодарского края на участке от Джубги до Магри ожидается 38-градусная жара, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T17:03

2022-08-24T17:03

2022-08-24T17:16

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КРАСНОДАР, 24 авг – РИА Новости. На черноморском побережье Краснодарского края на участке от Джубги до Магри ожидается 38-градусная жара, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону."По данным ГМБ (гидрометеорологического бюро - ред.) Туапсе, сегодня 24.08.2022... а также днем 25.08.2022 на участке от Джубги до Магри ожидается сильная жара, температура воздуха достигнет +37... +38 градусов ", - говорится в сообщении.Во вторник из-за ожидающейся 37-градусной жары до четверга было объявлено штормовое предупреждение в Сочи.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, краснодарский край, погода, новости - туризм