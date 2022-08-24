Рейтинг@Mail.ru
На черноморском побережье Кубани ожидается 38-градусная жара - РИА Новости, 24.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220824/zhara-1811894377.html
На черноморском побережье Кубани ожидается 38-градусная жара
На черноморском побережье Кубани ожидается 38-градусная жара - РИА Новости, 24.08.2022
На черноморском побережье Кубани ожидается 38-градусная жара
На черноморском побережье Краснодарского края на участке от Джубги до Магри ожидается 38-градусная жара, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T17:03
2022-08-24T17:16
общество
краснодарский край
погода
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149850/19/1498501961_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b2834e4c7d6a8872eff3c9d6d859fe53.jpg
КРАСНОДАР, 24 авг – РИА Новости. На черноморском побережье Краснодарского края на участке от Джубги до Магри ожидается 38-градусная жара, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону."По данным ГМБ (гидрометеорологического бюро - ред.) Туапсе, сегодня 24.08.2022... а также днем 25.08.2022 на участке от Джубги до Магри ожидается сильная жара, температура воздуха достигнет +37... +38 градусов ", - говорится в сообщении.Во вторник из-за ожидающейся 37-градусной жары до четверга было объявлено штормовое предупреждение в Сочи.
https://ria.ru/20220824/zhara-1811825955.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149850/19/1498501961_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d49d0e3571f5caa79e829e2c7bf97417.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, краснодарский край, погода, новости - туризм
Общество, Краснодарский край, Погода, Туризм, Новости - Туризм
17:03 24.08.2022 (обновлено: 17:16 24.08.2022)
 
На черноморском побережье Кубани ожидается 38-градусная жара

МЧС предупредило о 38-градусной жаре на черноморском побережье Кубани от Джубги до Магри

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПоселок Джубга
Поселок Джубга - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Поселок Джубга. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 24 авг – РИА Новости. На черноморском побережье Краснодарского края на участке от Джубги до Магри ожидается 38-градусная жара, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону.
"По данным ГМБ (гидрометеорологического бюро - ред.) Туапсе, сегодня 24.08.2022... а также днем 25.08.2022 на участке от Джубги до Магри ожидается сильная жара, температура воздуха достигнет +37... +38 градусов ", - говорится в сообщении.
Во вторник из-за ожидающейся 37-градусной жары до четверга было объявлено штормовое предупреждение в Сочи.
Девушка у метро Новокузнецкая в Москве в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
14:16
В МЧС предупредили об аномальной жаре в Москве до 29 августа
 
ТуризмОбществоКраснодарский крайПогодаНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала