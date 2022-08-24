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В МЧС предупредили об аномальной жаре в Москве до 29 августа - РИА Новости, 24.08.2022
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В МЧС предупредили об аномальной жаре в Москве до 29 августа
В МЧС предупредили об аномальной жаре в Москве до 29 августа - РИА Новости, 24.08.2022
В МЧС предупредили об аномальной жаре в Москве до 29 августа
В Москве до 29 августа будет аномально жарко, с превышением нормы среднесуточной температуры на семь градусов, сообщается на сайте столичного главка МЧС России. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T14:16
2022-08-24T14:16
москва
гидрометцентр
общество
погода
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. В Москве до 29 августа будет аномально жарко, с превышением нормы среднесуточной температуры на семь градусов, сообщается на сайте столичного главка МЧС России."По прогнозам синоптиков "Росгидромета", в период с 24 по 29 августа в Москве ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7°С и более выше нормы", - говорится в сообщении.В главке рекомендовали быть осторожными и внимательными, избегать перегревов на солнце, пить больше воды и носить головной убор. При нахождении на водоемах не стоит оставлять детей без присмотра и купаться в одиночку.
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москва, гидрометцентр, общество, погода, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москва, Гидрометцентр, Общество, Погода, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
14:16 24.08.2022
 
В МЧС предупредили об аномальной жаре в Москве до 29 августа

МЧС предупредило, что в Москве до 29 августа ожидается аномальная жара

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкДевушка у метро "Новокузнецкая" в Москве в жаркую погоду
Девушка у метро Новокузнецкая в Москве в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Девушка у метро "Новокузнецкая" в Москве в жаркую погоду. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. В Москве до 29 августа будет аномально жарко, с превышением нормы среднесуточной температуры на семь градусов, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.
"По прогнозам синоптиков "Росгидромета", в период с 24 по 29 августа в Москве ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7°С и более выше нормы", - говорится в сообщении.
В главке рекомендовали быть осторожными и внимательными, избегать перегревов на солнце, пить больше воды и носить головной убор. При нахождении на водоемах не стоит оставлять детей без присмотра и купаться в одиночку.
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МоскваГидрометцентрОбществоПогодаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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