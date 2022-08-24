https://ria.ru/20220824/zhara-1811825955.html

В МЧС предупредили об аномальной жаре в Москве до 29 августа

В МЧС предупредили об аномальной жаре в Москве до 29 августа - РИА Новости, 24.08.2022

В МЧС предупредили об аномальной жаре в Москве до 29 августа

В Москве до 29 августа будет аномально жарко, с превышением нормы среднесуточной температуры на семь градусов, сообщается на сайте столичного главка МЧС России. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T14:16

2022-08-24T14:16

2022-08-24T14:16

москва

гидрометцентр

общество

погода

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. В Москве до 29 августа будет аномально жарко, с превышением нормы среднесуточной температуры на семь градусов, сообщается на сайте столичного главка МЧС России."По прогнозам синоптиков "Росгидромета", в период с 24 по 29 августа в Москве ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7°С и более выше нормы", - говорится в сообщении.В главке рекомендовали быть осторожными и внимательными, избегать перегревов на солнце, пить больше воды и носить головной убор. При нахождении на водоемах не стоит оставлять детей без присмотра и купаться в одиночку.

https://ria.ru/20220823/moskva-1811652579.html

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, гидрометцентр, общество, погода, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)